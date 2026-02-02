Каллас отвергла предложение создать Совет безопасности Европы

Каллас выступила против формирования Совета безопасности Европы

Tекст: Вера Басилая

В ходе выступления на конференции по безопасности в Осло, которую транслировала ее пресс-служба, Кая Каллас отвергла инициативу еврокомиссара по обороне Андрюса Кубилюса о создании Совета безопасности Европы, передает ТАСС.

По ее словам, ЕС не нужны новые институты, а нужна реализация военно-промышленных планов.

Она напомнила, что у Евросоюза уже действует Совет на уровне министров обороны, который регулярно собирается для обсуждений. По словам Каллас, едва ли стоит увеличивать количество подобных заседаний, поскольку это не приведет к практическим результатам.

Вместе с тем Каллас поддержала идею о необходимости объединения военно-промышленных систем европейских государств. Она считает, что такая интеграция должна происходить на базе внешнеполитической службы ЕС, которую она возглавляет, поскольку сейчас эти системы в основном контролируются национальными правительствами, а не Брюсселем.

Ранее Андрюс Кубилюс предлагал создать Совет безопасности Европы, чтобы объединить военные потенциалы ведущих стран Евросоюза и усилить процесс милитаризации объединения.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне выступил против создания европейской армии. Он отметил важность сохранения альянса с США для европейской безопасности.

Власти Евросоюза задумались о возможном ослаблении военных связей с Америкой.

Брюссель объявил о начале подготовки новой стратегии безопасности для Европы.