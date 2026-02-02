На Кубани под суд отдали истязавшего детей шокером мужчину

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчина полностью признал вину, следствие установило, что с сентября 2023 года по октябрь 2025 года злоумышленник применял к детям жестокие методы воспитания, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Мужчина использовал против 10-летней дочери и восьмилетнего сына металлическую палку и электрошокер. Чтобы скрыть следы побоев, отец запрещал школьникам посещать учебное заведение. Ранее мать детей скончалась от последствий коронавирусной инфекции.

Подозреваемому 32 года. Дети изъяты из семьи и переданы под опеку, а материалы дела направлены в суд.

