В Израиле осудили заявление Навроцкого о роли СССР в Холокосте

Лидер израильских антифашистов назвал оскорблением слова Навроцкого о Холокосте

Tекст: Вера Басилая

Заявления президента Польши Кароля Навроцкого о якобы причастности СССР к Холокосту и лишении евреев свободы вызвали резкую реакцию в Израиле, передает РИА «Новости».

Лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров подчеркнул, что такие слова оскорбляют память жертв Холокоста и советских солдат-освободителей, а также свидетельствуют об отсутствии исторической честности у польского лидера.

«Мы с решительным возмущением отвергаем попытки переложить ответственность за Холокост с нацистских палачей на тех, кто ценой миллионов жизней остановил фашизм.», – заявил Трапиров.

По его словам, высказывания Навроцкого – не просто искажение истории, а опасный акт исторического и политического ревизионизма, который оскорбляет память жертв Холокоста и солдат-освободителей.

Общественник напомнил, что ворота Освенцима были открыты солдатами Красной армии, которые боролись против нацизма и платили за победу собственной кровью. Трапиров также отметил, что признание этого факта не связано с идеологией, а является вопросом исторической честности. По его мнению, сравнение освободителей с палачами способствует обелению фашизма.

В последние годы в Польше усилилось искажение роли СССР во Второй мировой войне. В 2020 году сейм страны принял резолюцию, приравнявшую ответственность СССР и нацистской Германии за начало войны. Российские власти последовательно отвергают подобные тезисы. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения Польши спекуляцией и попыткой манипулировать историей.

Ранее главный раввин Севастополя Биньямин Вольф отверг слова президента Польши о причастности СССР к Холокосту.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о причастности СССР к Холокосту на церемонии памяти в Освенциме.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о фактах сотрудничества польских властей с Третьим рейхом и участии в отправке евреев в концлагеря.

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями еврейской общины подчеркнул особое значение памяти о Холокосте в России.