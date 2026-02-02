Первые палестинцы вернулись из Египта в Газу через КПП «Рафах»

Tекст: Ольга Иванова

Первая группа палестинцев, ранее покинувших сектор Газа из-за военных действий, вернулась на территорию анклава через КПП «Рафах» с египетской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

«Первая группа жителей Газы уже вернулась в сектор», – приводит издание прямую речь из сообщения на сайте Kan.

КПП «Рафах» официально возобновил работу, и теперь ежедневно через него могут проходить до 150 человек на выезд из сектора Газа, а также 50 – на въезд из Египта. Управление переходом осуществляется европейской наблюдательной миссией EUBAM при международном содействии и координации с Египтом.

По условиям достигнутых договоренностей, египетская сторона каждый день формирует список из 50 палестинцев, желающих вернуться в Газу, после чего Израиль проводит проверку безопасности и допускает их въезд на следующий день. В то же время европейская миссия передает Египту списки на выезд из сектора Газа, а египтяне принимают окончательное решение по каждому запросу.

Израиль ранее отказался открывать КПП «Рафах» на границе Газы.