Четвертая за сутки вспышка класса Х произошла на Солнце

Четвертая за сутки вспышка класса X произошла на Солнце

Tекст: Мария Иванова

На Солнце 2 февраля зафиксирована четвертая за сутки вспышка высочайшего класса X, сообщает Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, балл новой вспышки пока не определен, однако ее сила растет медленнее по сравнению с ночной вспышкой.

Ученые объясняют происходящее тем, что вчерашних всплесков класса M уже недостаточно для вывода избыточной энергии, поступающей на поверхность светила. Теперь Солнце переходит к более мощным вспышкам категории X, которые считаются самыми сильными.

Подобная активность может повлиять на космическую погоду, что важно для работы спутников и радиосвязи на Земле.

Напомним, на Солнце прошлой ночью зафиксировали супервспышку уровня X81.

Ученые обратили внимание на необычно большое количество мощных вспышек на Солнце за одни сутки.

Накануне вторая в 2026 году вспышка максимального класса Х была зарегистрирована на Солнце.



