  • Новость часаРоссийские войска освободили Придорожное в Запорожской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Военный эксперт объяснил тревогу финнов из-за военной базы в Петрозаводске
    Медведев вспомнил, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии
    Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях
    В зоне спецоперации погиб Герой России Муслим Муслимов
    В Сумской области уничтожены два поезда с боевиками и техникой ВСУ
    Глава Николаевской области призвал к мирному соглашению с Россией
    На юге Сирии вспыхнули бои
    Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд
    2 февраля 2026, 11:21 • Новости дня

    СВР сообщила о планах Франции устроить перевороты в Африке

    СВР сообщила о попытках Франции свергнуть лидеров Африки через террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Париж активизировал планы по дестабилизации ситуации в странах Сахаро-Сахельской зоны Африки с помощью террористических группировок и украинских инструкторов, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    По данным российской разведки, администрация Эммануэля Макрона стремится к «политическому реваншу» после того, как в ряде бывших французских колоний к власти пришли патриотические силы, ориентированные на национальные интересы и отказывающиеся подчиняться французским глобалистам, сообщает СВР.

    В СВР подчеркивают причастность Франции к попытке переворота в Буркина-Фасо, которая произошла 3 января и была предотвращена. Мятежники планировали устранить президента Ибрагима Траоре, одного из лидеров борьбы с неоколониализмом. Париж рассчитывал посадить у власти лояльные себе силы и ослабить сторонников суверенитета и панафриканизма на континенте.

    Несмотря на провал заговора, как сообщили в СВР, французские спецслужбы продолжают попытки дестабилизировать ситуацию в Сахаро-Сахельской зоне, используя местные террористические группировки и поддержку со стороны Украины, в том числе поставки беспилотников и инструкторов. Основным объектом давления стала Мали: атаки на бензовозы, попытки блокады городов и террор против населения направлены на свержение президента Ассими Гоиты. Кроме того, Париж якобы работает над расшатыванием ситуации в Центрально-Африканской Республике.

    Особое внимание французские власти, согласно заявлению СВР, уделяют Мадагаскару, где в октябре 2025 года победили сторонники сближения с БРИКС. Во Франции обсуждаются сценарии смены власти и восстановления лояльного режима под контролем Парижа.

    В СВР делают вывод, что Франция открыто поддерживает различные террористические структуры, превращая их в своих союзников на континенте. Эта политика, по мнению российской разведки, лишь усугубляет репутацию Франции как «метрополии-паразита» и свидетельствует о политическом банкротстве курса Макрона.

    Ранее президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил Францию, Бенин и Кот-д’Ивуар в поддержке боевиков.

     Посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев заявил, что Запад игнорирует требования Африки о выплате репараций.

    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

    Комментарии (33)
    1 февраля 2026, 17:21 • Новости дня
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    @ Максим Блинов/РИА Новост

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 февраля россияне при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества смогут требовать компенсацию разницы между ценой покупки и актуальной рыночной стоимостью с учетом износа.

    Правила возврата некоторых технически сложных товаров в России изменились с 1 февраля. Теперь при возврате техники ненадлежащего качества покупатели могут рассчитывать на компенсацию разницы между суммой, уплаченной при покупке, и актуальной рыночной стоимостью аналогичного товара, учитывая износ и год выпуска устройства, передает РИА «Новости».

    Сумма возврата ранее ограничивалась стоимостью, которую клиент заплатил при покупке товара, что зачастую не позволяло приобрести новый товар с сопоставимыми характеристиками из-за роста цен. Нововведение направлено на усиление защиты прав потребителей в таких ситуациях.

    Согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей», расчет компенсации теперь ведётся не только от цены покупки, но и на основании стоимости аналогичного товара с учетом его текущего состояния и года выпуска. Покупатель вправе получить эту разницу либо в момент добровольного возврата, либо после решения суда, если дело дошло до разбирательства.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России с первого февраля проиндексируют пособия и выплаты на 5,6%, увеличится материнский капитал и введут новые правила возврата товаров.

    В понедельник юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский рассказал, что с 1 февраля в России начнут действовать обновленные нормы возврата технически сложных товаров, покупатели смогут требовать возмещения разницы в цене.

    Комментарии (5)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.

    В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.

    «Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.

    Комментарии (11)
    1 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин позвонил Наине Ельциной

    Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия политика

    Путин позвонил Наине Ельциной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина президент России Владимир Путин по телефону поздравил его вдову Наину Ельцину, отметив важную дату, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин позвонил Наине Ельциной, вдове первого президента РФ Бориса Ельцина, в день 95-летия со дня его рождения, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной». Представитель Кремля не раскрыл подробностей разговора.

    Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС, первого секретаря Московского горкома партии, был народным депутатом СССР, затем председателем Верховного Совета РСФСР. В 1991 году Ельцин был избран президентом России, а в 1996 году переизбран на второй срок. С поста президента он ушел 31 декабря 1999 года, скончался 23 апреля 2007 года.

    Комментарии (41)
    1 февраля 2026, 15:19 • Новости дня
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ожидавшиеся в воскресенье переговоры России, США и Украины в Абу-Даби перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде, пишет The New York Times.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены, передает The New York Times. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что встречи перенесены на среду и четверг, не объяснив причин задержки.

    Накануне специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф провел встречу во Флориде с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем Кремля и главой Российского фонда прямых инвестиций, на которой Украина не присутствовала. Уиткофф в соцсетях назвал встречу «продуктивной и конструктивной» и заявил: «Мы воодушевлены, что Россия работает над обеспечением мира на Украине».

    Зеленский ранее предполагал, что напряженность между США и Ираном может повлиять на график переговоров. В субботу он отметил, что украинская сторона ожидает дальнейших разъяснений от американских коллег о деталях будущих встреч.

    Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Тогда стороны охарактеризовали обсуждения как «конструктивные», несмотря на сохраняющиеся разногласия. Основные спорные вопросы – статус контролируемых Украиной территорий Донецкой области и гарантии безопасности для Украины.

    Следующий раунд переговоров должен быть посвящен поддержанному США 20-пунктному плану мира, который предполагает территориальные соглашения, меры безопасности и восстановление страны. Россия контролирует примерно 20% восточных и южных районов Украины и настаивает на передаче всего Донбасса, на что Киев не соглашается. США предлагают создать демилитаризованную зону, но не совсем ясно, кто будет ее контролировать.

    Зеленский 25 января объявил, что соглашение о гарантиях безопасности США для Украины «на 100% готово» к подписанию, однако детали не раскрываются. По информации Михаила Гольдмана, Россия пока не согласилась на этот план и продолжает настаивать на прежних условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать будущую встречу по Украине в Абу-Даби.

    Комментарии (8)
    1 февраля 2026, 13:43 • Новости дня
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администратор сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где в результате пожара погибли пятеро подростков, задержана, сообщили в СК.

    Администратор сауны в Прокопьевске Кемеровской области задержана по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара, в котором погибли пятеро подростков, передает ТАСС. Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи отмечают, что она подпаливала печь, не контролируя интенсивность горения и температуру, а также допустила в сауну группу несовершеннолетних без взрослых.

    По данным Следственного комитета, владельцы сауны не оборудовали помещение необходимыми средствами пожаротушения и эвакуационными выходами. Это, по мнению следствия, создало реальную угрозу для жизни посетителей. Кроме того, сотрудники, в том числе обвиняемая, работали без официального оформления.

    Вечером, около 20:30 по местному времени, в помещении начался пожар, причиной которого, как считают следователи, стало нарушение правил эксплуатации печи. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет не смогли выбраться из сауны и погибли от отравления угарным газом. Еще одной девушке удалось спастись.

    В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Местонахождение владельцев сауны неизвестно, их ищут сотрудники МВД и Следственного комитета.

    Следствие назначило судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии, точной причины смерти и очага возгорания. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кузбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске после трагедии.

    При пожаре в сауне погибли пятеро подростков.

    Из горящего здания смогла выбраться только именинница.

    Комментарии (15)
    2 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    ВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с личным составом и техникой, прибывшие для усиления обороны, сообщили в силовых структурах.

    Два состава с боевиками и техникой ВСУ были уничтожены в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области, передает РИА «Новости».

    По данным российских силовых структур, эшелоны прибыли для усиления оборонительных рубежей украинских войск на данном направлении.

    Российские силовые структуры уничтожили железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (6)
    1 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что предпринятые меры по ограничению несанкционированного использования системы спутникового интернета Starlink на территории России оказались эффективными.

    «Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать больше», – отметил он, пишет «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.

    Комментарии (9)
    2 февраля 2026, 06:35 • Новости дня
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Финляндия обеспокоилась тем, что Россия якобы восстанавливает советский гарнизон в Петрозаводске, что доказывают спутниковые снимки портала Yle.

    «Поросшая травой территория расчищена, туда приехала техника. Теперь там планируется строительство новых казарм, что позволит значительно увеличить численность войск», – пишет Yle.

    В статье говорится, что Россия в 2025 году начала модернизацию петрозаводского гарнизона советских времён, который на протяжении 2000-х пустовал. Это видно на спутниковых снимках.

    Полученные Yle спутниковые снимки показывают, как продвигаются работы и в Кандалакше. Летом прошлого года Yle сообщал о старте возведения военного городка в Кандалакше для новой артиллерийской и инженерной бригады.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финны пожаловались на посторонние голоса во время звонков в Россию. У заграждения на восточной границе Финляндии  отмечен поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи. Финны рассказали, как живут у закрытой третий год границы с Россией.

    Финляндия занимает шестое место в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (13)
    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Долина на концерте со слезами поблагодарила зал за поддержку

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый в этом году сольный концерт Ларисы Долиной прошел в Домодедово, где артистка эмоционально выразила благодарность публике за поддержку.

    Народная артистка России Лариса Долина с трудом сдерживала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово, сообщает РИА «Новости». Мероприятие, названное «Юбилей в кругу друзей», собрало полный зал поклонников.

    Обращаясь к зрителям, Долина со сцены произнесла: «Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное »спасибо«: во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно – это поддержка». Артистка не смогла сдержать эмоций и, вытирая слезы, призналась: «Я сейчас расплачусь!».

    Публика поддержала певицу громкими аплодисментами и криками «Лучшая! Мы вас любим!», а также подарила ей несколько букетов цветов. После эмоционального обращения весь зал встал, продолжая аплодировать артистке. Долина, подытоживая свое выступление, отметила, что поддержка зрителей для нее бесценна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. Организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки в январе. На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности из-за «нездорового» интереса к певице.


    Комментарии (23)
    2 февраля 2026, 04:11 • Новости дня
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    Глава Николаевской области Украины призвал к мирному соглашению с Россией
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Виталий Ким, которого глава киевского режима Владимир Зеленский лично назначил губернатором Николаевской области Украины, в интервью Independent заявил, что мирное соглашение должно ставить людей выше земли.

    Ким возглавлял Николаевское отделение партии Зеленского «Слуга народа» во время выборов 2019 года и был назначен губернатором области в ноябре 2020 года.

    «Земля важна, но люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра. Лично для меня победа – это наши границы 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали, поэтому для украинского народа, я думаю, победа – это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была та жизнь, которая была у нас», – сказал он британской Independent.

    Ким считает, что российская экономика тоже несёт убытки, но «у них есть пара лет, чтобы начать заметное падение», а у Украины его нет.

    «Мы истощены, и, во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 млн человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет», – заявил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские СМИ отмечали рост поддержки территориальных уступок среди жителей Украины в обмен на мирное соглашение после перебоев с электроэнергией. Опрос в Киеве показал троекратное увеличение числа украинцев, согласных на уступки ради завершения конфликта с 2022 года. Постпред США при НАТО назвал сделку между сторонами первым шагом к миру на Украине.

    Комментарии (15)
    2 февраля 2026, 09:55 • Новости дня
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби

    JW: Зеленский выдвинул ультиматум по переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Абу-Даби обсуждение вопроса территориальных уступок оказалось невозможным из-за позиции Владимира Зеленского, который отказался делегировать это право, сообщает Junge Welt.

    Как передает Junge Welt, в ходе второй раунда переговоров в Абу-Даби представители Украины и России должны были обсудить вопрос территориальных уступок. Однако Владимир Зеленский заявил, что такие вопросы нельзя обсуждать без его личного присутствия и согласия.

    Украинский лидер отметил, что решения по этим вопросам могут принимать только он и президент России Владимир Путин, а не технические делегации, даже если в них входят глава офиса президента Украины и министр обороны страны. Такая позиция фактически свела переговоры к обмену мнениями и снизила их значимость.

    Кроме того, Зеленский публично продемонстрировал недовольство в адрес Соединенных Штатов, которые выступили инициатором переговоров и от которых Киев требует усиления гарантий безопасности. Журналисты отмечают, что подобное поведение украинского лидера указывает на его стремление сохранить личную власть, ведь на время вооруженного конфликта любые выборы на Украине запрещены, и Зеленский остается в должности.

    В публикации также говорится, что Россия не признает легитимность Зеленского после истечения его официального срока полномочий в 2024 году.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены.

    Причиной называли недавнюю встречу российской и американской сторон в США.

    Зеленский после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    Комментарии (5)
    2 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    На юге Сирии вспыхнули бои

    В Сирии вспыхнули бои между силовиками и боевиками друзов аль-Хеджри

    На юге Сирии вспыхнули бои
    @ Hasan Belal/Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В западной части провинции Эс-Сувейда на юге Сирии вооруженные формирования, подконтрольные лидеру части общины друзов Хикмету аль-Хеджри, атаковали позиции сирийских сил, обстреляв подразделения минометами, сообщает Anadolu.

    Столкновения между силами безопасности и незаконными вооруженными формированиями произошли в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии, сообщает Anadolu.

    По данным телеканала «Аль-Ихбария», вооруженные формирования предприняли попытку проникнуть в селение Мансура на западе провинции и атаковали позиции сирийских сил безопасности.

    Во время столкновений боевики использовали минометы, ведя обстрел подразделений сирийской армии. По словам местных источников, противостояние продолжается, однако пока нет официальных данных о численности и составе нападающих.

    Столкновения происходят между силами безопасности Сирии и группами, лояльными лидеру части друзской общины Хикмету аль-Хеджри. Регион Эс-Сувейды регулярно становится зоной противостояния между сирийскими войсками и поддерживаемыми Израилем незаконными формированиями, связанными с аль-Хеджри.

    В июле 2025 года в этом районе уже фиксировались ожесточенные бои. Тогда Израиль, ссылаясь на «защиту друзов», нанес удары по позициям сирийских сил безопасности.

    Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации с друзами в Сирии.

    Комментарии (4)
    Главное
    В крушении учебного самолета возле Орска погибли инструктор и два курсанта
    На Украине начали формировать «белый список» терминалов Starlink
    Зеленского обвинили в срыве переговоров в Абу-Даби
    Грузинский философ предупредил о грядущей большой войне в Европе
    Краснодарская модель рассказала, как едва не попала в аферу Эпштейна
    Администратор сауны в Кузбассе не признала вину в гибели подростков
    В Госдуме заявили о молодежной моде на загородную недвижимость