Сын норвежской кронпринцессы, переписывавшейся с Эпштейном, обвинен в четырех изнасилованиях

Tекст: Алексей Дегтярёв

Имя кронпринцессы более тысячи раз упоминается в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает ТАСС со ссылкой на газету VG.

В опубликованных 30 января Минюстом США материалах раскрываются подробности их общения. В открытой переписке Метте-Марит и Эпштейн договариваются о встречах и обмениваются праздничными поздравлениями.

Ранее кронпринцесса заявляла, что встречалась с финансистом несколько раз в период с 2011 по 2013 год. Отдельно внимание СМИ привлекло уголовное дело в отношении ее сына Мариуса Борга Хейби.

В августе 2025 года прокуратура Осло предъявила Хейби обвинения по 32 пунктам, среди которых четыре изнасилования, пишет РИА «Новости».

В январе газета Aftenposten писала, что по совокупности статей ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд над Хейби начнется в окружном суде Осло 3 февраля.

Ранее юристы, представляющие интересы более 200 жертв Эпштейна, потребовали удалить сайт Минюста США, где раскрыты личные данные пострадавших.

Также среди файлов Эпштейна выявили упоминания о русской модели и бывшем президенте ЮАР Джейкобе Зуме. Кроме того, там нашли десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.