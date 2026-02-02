FT: Евросоюз одобрил допуск Британии к военным контрактам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский союз предварительно согласовал доступ Великобритании к военным контрактам для Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Компромисс предполагает, что Британия сможет участвовать в поставках вооружений для Киева в рамках специального кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

Согласно предложению Еврокомиссии, две трети кредита Украина будет использовать для закупок вооружения у себя, стран ЕС и государств-членов EFTA. Оборудование других поставщиков может привлекаться только при отсутствии альтернатив или при значительно более коротких сроках поставки.

По условиям компромиссного проекта, предложенного кипрским председательством Евросовета, Еврокомиссия получит право закупать оружие у стран, сотрудничающих с ЕС в сфере безопасности и обороны и оказывающих значительную поддержку Украине. По словам источников издания, это правило распространяется на Британию.

Компромиссный вариант предусматривает, что Британии потребуется участвовать в оплате процентных расходов по кредиту. Если послы ЕС одобрят соглашение, Еврокомиссия будет договариваться с Лондоном о размере справедливого финансового взноса.

