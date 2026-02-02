Поставки газа российским потребителям в январе побили рекорд

Газпром за январь поставил потребителям 51,275 млрд кубометров газа

Tекст: Вера Басилая

В январе объем поставок газа из Единой системы газоснабжения российским потребителям достиг 51,275 млрд кубометров. Этот показатель стал новым историческим рекордом для января, превзойдя прежний максимум, установленный в январе 2024 года на уровне 50,971 млрд кубометров, сообщается в Telegram-канале Газпрома.

С 15 по 28 января подряд 14 дней объемы поставок ежедневно достигали максимальных для этих суток уровней. Такое устойчивое обеспечение объясняется в том числе эффективным использованием подземных хранилищ газа.

В компании отметили, что поставки по газотранспортной системе Газпрома осуществляются надежно на фоне увеличения потребления.

Также в Газпроме напомнили, что к зиме 2025/2026 года был создан резерв газа в размере 73,170 млрд кубометров, что является абсолютным рекордом для газовой отрасли России.

