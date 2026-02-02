Шойгу прибыл в Мьянму

Tекст: Ольга Иванова

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Мьянму, передает ТАСС. В аэропорту его встречали посол России Искандер Азизов и заместитель главы МИД Мьянмы Коу Кой Чжо, сообщили в пресс-службе Совбеза.

В рамках визита Шойгу встретится с исполняющим обязанности президента Мин Аун Хлайном, а также проведет переговоры с первым министром при канцелярии президента и советником по нацбезопасности Тин Аун Саном. Ожидается обсуждение вопросов по широкому спектру двусторонних отношений, включая национальную и региональную безопасность.

Особое внимание будет уделено развитию военного и военно-технического сотрудничества, а также взаимодействию спецслужб и финансовых разведок двух стран. В повестке дня также значатся координация подходов на международной арене и укрепление партнерства между министерствами юстиции, правоохранительными органами и Росгвардией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Шойгу прибыл в Китай. Он обсудил с главой МИД КНР ситуацию в сфере международной и региональной безопасности. Шойгу также провел переговоры с руководителем канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И.