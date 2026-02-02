На Камчатке спасли пропавших туристов с тремя детьми

Tекст: Алексей Дегтярёв

Медицинская помощь никому не потребовалась, указал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Группа из пяти взрослых и троих детей не вернулась вовремя из поездки к Пущинским источникам.

Сотрудники полиции и спасатели проехали на снегоходах десять километров и встретили двоих путешественников, пытавшихся дойти до села самостоятельно. Остальных шестерых членов команды забрали с базы отдыха, где они ожидали помощи.

Вся группа спасателей, волонтеров, сотрудников полиции и потерявшихся туристов прибыла в село Пущино.

Ранее сообщалось, что на пути к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края пропала группа из пяти взрослых и троих детей. В назначенное время путешественники не вернулись и не вышли на связь.