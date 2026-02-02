Адвокаты жертв Эпштейна потребовали удалить сайт с файлами по делу

ABC: Адвокаты жертв Эпштейна потребовали удалить сайт с документами

Tекст: Мария Иванова

Адвокаты жертв финансиста Джеффри Эпштейна в судебном порядке требуют немедленно удалить правительственный сайт, на котором министерство юстиции США публикует материалы по делу, передает ABC.

По информации телеканала, юристы представляют интересы более 200 человек, пострадавших от действий Эпштейна, передает РИА «Новости».

В письме, адресованном двум федеральным судьям в Нью-Йорке, адвокаты заявляют: «Адвокаты предполагаемых жертв секс-преступника Джеффри Эпштейна, ссылаясь на "складывающуюся крайнюю необходимость", призывают двух федеральных судей в Нью-Йорке распорядиться немедленно удалить веб-сайт министерства юстиции с файлами Эпштейна». Юристы указывают, что в опубликованных документах встречаются неотредактированные имена и информация, которая может раскрыть личность потерпевших.

По словам представителей пострадавших, за последние двое суток после появления новых файлов они сообщили властям о тысячах ошибок в редактировании, затронувших около сотни жертв. Это создало реальные риски для безопасности и анонимности потерпевших.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш ранее объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Объем открытых данных превысил 3,5 млн файлов – это документы, электронная переписка, а также фото- и видеоматериалы, относящиеся к расследованию преступлений Эпштейна в сфере секс-торговли.

Напомним, в 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, ему грозило более 40 лет заключения. В конце июля 2019 года Эпштейна нашли в камере в тяжелом состоянии, позже он скончался, а расследование показало, что это было самоубийство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среди файлов Джеффри Эпштейна обнаружили упоминания о русской модели и бывшем президенте ЮАР Джейкобе Зуме. В обнародованных материалах по делу Эпштейна нашли десятки неотредактированных снимков обнаженных людей.

Между тем Илон Маск на фоне обвинений в связях с Эпштейном призвал арестовать хотя бы одного клиента финансиста.