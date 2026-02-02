На юге Сирии вспыхнули бои

Краснодарская модель рассказала, как едва не попала в аферу Эпштейна

Tекст: Катерина Туманова

В письме, адресованном Эпштейну в феврале 2018 года, упоминается модель Рая, хорошо владеющая английским языком. В марте того же года девушка получила предложение о работе в Индонезии, но отказалась.

«Я отказалась, так как для меня было небезопасно ехать в страну, где я никого не знаю. Если бы согласилась, я бы явно уже была мертва», – заявила она RT.

По словам модели, руководство агентства не знало о возможных преступных намерениях заказчиков. Девушка считает, что люди, связанные с Эпштейном, могли действовать под прикрытием, выдавая себя за обычных клиентов.

«Они могли смотреть девушек из разных агентств. Звонить в агентство, кем-то представляться. Никто же не знает этой схемы. Просто завуалировали под что-то другое», – считает девушка.

Директор агентства, уверяет модель, «точно не поставщик», да и узнать правду о том, что было и почему её упомянули, уже наверняка невозможно.

Напомним, Министерство юстиции США опубликовало полное досье Эпштейна, который был задержан в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, а прокуратура сообщила о наличии многочисленных свидетельств, что в начале двухтысячных он организовывал визиты несовершеннолетних девушек в свой дом. В окружении Эпштейна были известные политики, предприниматели и звезды, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

Дело против Эпштейна было закрыто после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. Скандал вокруг фигуры финансиста до сих пор вызывает широкий общественный резонанс в США и за их пределами.

Минюста в январе опубликовал новые документы по делу Джеффри Эпштейна с ограничением 18+. В обнародованных материалах появилась переписка Илона Маска с Эпштейном о «самой безумной вечеринке».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связь с Эпштейном. Предприниматель Маск признался, что не раз отказывался от приглашений Эпштейна посетить остров.