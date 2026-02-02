Вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на 7,5 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 км

Tекст: Мария Иванова

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь активизировался и выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра над уровнем моря, передает РИА «Новости».

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), это уже третий пепловый выброс за понедельник. Ранее в этот день столбы пепла достигали шести и 11 километров, а для региона объявлялся «красный» код угрозы для авиации.

Вулканологи сообщили: «Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 7,5 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 36 километров на северо-восток от вулкана». Сообщается, что выброс зафиксирован в 16.50 по камчатскому времени (7.50 мск).

Сейчас для авиации установлен «оранжевый» код опасности, который свидетельствует об угрозе для как местных, так и международных авиаперевозок. Вулкан Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Напомним, на прошлой неделе вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту восемь километров дважды за сутки.

Ученые зафиксировали аномально высокий уровень сейсмичности на Камчатке. В частности, 28 января у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,5.