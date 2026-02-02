Отбор газа из ПХГ Европы превысил 23,9 млрд кубометров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Отбор газа из европейских подземных хранилищ в январе достиг 23,9 млрд кубометров, что стало третьим самым высоким показателем за всю историю наблюдений, передает ТАСС. Такую статистику приводит Gas Infrastructure Europe (GIE) на фоне сильных морозов в регионе.

Больше газа из ПХГ европейцы извлекали только в январе 2017 года (25,38 млрд куб. м) и в январе 2021 года (25,39 млрд куб. м). Сильное понижение температур существенно повысило потребление энергоресурсов, что и привело к столь значительным объемам отбора газа.

Одновременно с этим объем закачки газа в ПХГ в январе оказался минимальным за последние 10 лет и составил всего 723 млн кубометров.

