Русскую модель и экс-президента ЮАР нашли в файлах Эпштейна

Tекст: Алексей Дегтярёв

Имена бывшего главы африканского государства и девушки по имени Вера обнаружились в новых документах американского Минюста, передает РИА «Новости».

Речь идет об электронной переписке от марта 2010 года, где обсуждается организация ужина в отеле Ritz.

Друг финансиста Марк Ллойд в письме пригласил россиянку на встречу с политиком.

«Дорогая Вера, я друг Джеффри Эпштейна, и меня попросили помочь организовать небольшой ужин завтра вечером для президента Южной Африки Джейкоба Зумы», – говорится в сообщении.

Девушка приняла приглашение, уточнив, что переехала в Лондон из России два года назад и сотрудничает с агентством Select. Позже Ллойд в отчете Эпштейну охарактеризовал гостью как умную женщину, обладающую редким сочетанием элегантности и естественной красоты.

Автор письма также высоко оценил Джейкоба Зуму, назвав его впечатляющей и серьезной личностью без приписываемой таблоидами дерзости.

