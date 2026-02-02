Отельеры Турции отказались менять систему «все включено» из-за россиян

Туристическая отрасль Турции не собирается радикально менять систему «всё включено» несмотря на рост числа российских туристов, передает РИА «Новости».
Владелец одного из отелей Антальи Мехмет Уста Бильгинер заявил агентству: «Кардинальные изменения системы 'всё включено' в нынешних условиях стали бы выстрелом в ногу для турецкого туризма».
По его словам, эта система – главное конкурентное преимущество Турции на мировом туристическом рынке. Она обеспечивает предсказуемость трат и удобство для массового туриста, особенно для россиян, учитывая рост цен и нестабильность других направлений.
Эксперт считает, что резкие перемены в модели обслуживания приведут к снижению загрузки отелей и потере лояльных клиентов. Туристы, привыкшие к «всё включено», могут либо сократить отдых, либо выбрать другие страны, что ударит по доходам туротрасли.
Бильгинер добавил, что действующая структура туризма построена под массовый поток и долгосрочные договоры с туроператорами. Отказ от сложившейся системы потребует перестройки ценообразования, логистики, кадров и закупок – такие перемены в условиях высокой конкуренции он считает экономически опасными.
Мнения в туротрасли разделились: ранее Эртан Устаоглу отмечал вред «всё включено» для раскрытия потенциала страны и здоровья туристов, а Каан Кавалоглу предлагал перейти на систему с выбором опций и приводил в пример отели без алкоголя. Турецкие власти обсуждают предложения о возможных изменениях, но пока радикальных шагов не планируют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года турсектор Антальи предупредил о риске потери клиентов из-за изменений в системе all inclusive.
Напомним, турецкие отели снизили цены в августе прошлого года из-за падения спроса.