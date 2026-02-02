Суд Лондона принял сторону «Русала» в споре с Потаниным

Tекст: Алексей Дегтярёв

Лондонский суд удовлетворил требование «Русала» о предоставлении бизнесменом материалов, касающихся управления активами и соглашения акционеров горно-металлургической компании, пишут «Ведомости».

Речь идет о поиске данных самой корпорации и 11 ее дочерних структур.

Главное разбирательство запланировано на 2027 год, и сейчас идет подготовка к процессу. Истцы утверждают, что действия ответчика привели к утрате важных активов и значительным финансовым потерям для предприятия.

В центре внимания находится продажа в 2017 году фирмы «Логистик-центр», стоимость которой «Русал» считает некорректной. Сторона обвинения уверена, что появление лишнего посредника удлинило цепочки поставок и повысило расходы.

В сентябре сообщалось, что суд Лондона разрешил экс-супруге Потанина Наталье претендовать на долю его акций в «Норникеле». Она претендует на это имущество после развода в 2014 году.