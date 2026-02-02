  • Новость часаВС России уничтожили два поезда с боевиками и техникой ВСУ в Сумской области
    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    В Сумской области уничтожены два поезда с боевиками и техникой ВСУ
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Медведев заявил о готовности применить ядерное оружие
    2 февраля 2026, 09:10 • Новости дня

    Дмитриев сообщил о возвращении в Москву после встречи в США

    Дмитриев улетел в Москву после переговоров с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    После переговоров с делегацией из США в Майами глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел в Москву, опубликовав фото из самолета в соцсети.

    Кирилл Дмитриев сообщил, что вылетает в Москву после встречи с делегацией США в Майами, передает РИА «Новости».

    Он опубликовал снимок карты авиамаршрута и подписал его словами: «в Москву».

    Ранее Дмитриев в субботу провел встречу с делегацией США в Майами и назвал ее конструктивной.

    Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

    30 января 2026, 21:59 • Новости дня
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    Генпрокуратура России отправила в США ответ на иск о выплате «царских долгов»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC о выплате «царских долгов» в размере 225,8 млрд долларов.

    Генпрокуратура России направила ходатайство в Окружной суд округа Колумбия с просьбой отклонить иск Noble Capital RSD LLC, передает ТАСС. Иск связан с требованиями о выплате 225,8 млрд долларов по так называемым царским долгам. В ведомстве отметили, что Россия обладает юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство, а у американского суда отсутствует право рассматривать этот спор в соответствии с Законом США «Об иммунитете иностранных государств».

    Компания Marks & Sokolov, представляющая интересы России, Минфина, ЦБ и ФНБ, пояснила, что истец отказался отзывать иск, поэтому стороны подали ходатайство об оставлении иска без рассмотрения. Noble Capital заявляет, что владеет облигациями военного краткосрочного займа, выпущенными Российской империей в 1916 году на сумму 25 млрд долларов с начислением 5,5% годовых и пятилетним сроком погашения.

    В иске говорится, что в 1918 году власти РСФСР отказались от покрытия внешних долгов Российской империи, и теперь фонд считает себя правопреемником требований к Российской Федерации. Генпрокуратура подчеркивает, что требования необоснованны, а Россия, как суверенное государство, не может быть привлечена к ответственности по этим обязательствам.

    Минфин России заявил об отсутствии у страны обязательств по выплате так называемых «царских долгов».

    Напомним, американский инвестиционный фонд Noble Capital RSD пытается через суд США взыскать с России 225,8 млрд долларов в рамках исполнения «обязательств» по облигациям 1916 года.

    Россия отрицает ответственность за долги по облигациям царского периода поскольку те были аннулированы еще в 1918 году, сообщила международная юридическая фирма Marks & Sokolov, представляющая интересы России.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, есть ли связь между юридическим спором России  и депозитария Euroclear, с помощью которого ЕС намерен направить российские активы на поддержку Украины.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»

    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт Кнутов: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    31 января 2026, 20:35 • Новости дня
    Дмитриев оценил встречу с делегацией США

    Дмитриев назвал конструктивной встречу с делегацией США

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча с американской делегацией, занимающейся урегулированием украинского кризиса, прошла в конструктивном ключе, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Встреча с делегацией из США, которая занимается вопросами урегулирования ситуации на Украине, прошла в конструктивном ключе, передает ТАСС. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Дмитриев отметил, что обсуждение было продуктивным и охватило вопросы как миротворчества, так и американо-российской экономической рабочей группы.

    Ранее Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым по Украине продуктивными.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев встретился с представителями США в Майами.

    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

    30 января 2026, 13:23 • Новости дня
    Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля

    Песков: Трамп попросил Путина не наносить удары по Киеву до 1 февраля

    Кремль подтвердил просьбу Трампа воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам Украины до 1 февраля.

    Песков подтвердил, что Дональд Трамп обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой временно не наносить удары по Киеву, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Трамп попросил воздержаться от атак на столицу Украины до 1 февраля, чтобы способствовать подготовке к возможным переговорам.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обращался к президенту России Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

    Политолог Павел Данилин заявил, что недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием».

    31 января 2026, 10:06 • Новости дня
    МИД России осудил санкции США против Кубы

    МИД России осудил чрезвычайное положение США против Кубы

    МИД России осудил санкции США против Кубы
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД выразил резкое несогласие с решением США ввести чрезвычайное положение против Кубы и назвал это рецидивом давления.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает последние запретительные меры Вашингтона в отношении Кубы.

    Как сообщается на сайте МИД, она подчеркнула, что речь идет о новом и радикальном проявлении стратегии максимального давления на Кубу с целью ее экономического удушения.

    Захарова отметила: «Решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны». Она напомнила, что позиция России остается неизменной – любые односторонние санкции против независимых государств, минуя ООН и нормы международного права, считаются категорически неприемлемыми.

    Захарова также подчеркнула, что сотрудничество России и Кубы носит всесторонний характер, имеет глубокие исторические корни и широкую поддержку общества. Она добавила, что взаимодействие Москвы и Гаваны не направлено против третьих стран и не может рассматриваться как угрожающее чьим-либо интересам. МИД России выразил намерение и дальше развивать отношения с Кубой ради благополучия народов двух стран и укрепления международной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США Дональд Трамп подписал указ о возможности введения импортных пошлин на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение из-за угрозы национальной безопасности со стороны Гаваны.

    Также СМИ отмечали, что США готовят полную морскую блокаду Кубы для усиления давления на Гавану. Кроме того, Вашингтон рассматривает вариант полной изоляции Кубы с моря, чтобы прекратить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства.

    В ответ власти Кубы ввели чрезвычайное положение, назвав действия США «экстраординарной угрозой». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обсуждение блокадных мер США против Кубы вызывает обеспокоенность в России.


    31 января 2026, 19:27 • Новости дня
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    Источник: Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Информации об отмене запланированной на 1 февраля встречи по Украине в Абу-Даби нет, сообщил источник.

    Источник сообщил, что встреча по урегулированию ситуации на Украине, которая должна пройти 1 февраля в Абу-Даби, остается в расписании, передает ТАСС.

    По его словам, что на данный момент нет информации об отмене этих переговоров.

    Ранее Владимир Зеленский высказывал опасения, что запланированные переговоры могут быть перенесены из-за роста напряженности между США и Ираном.

    Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД России пока не комментирует предстоящую встречу по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что трехсторонние переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби планируется продолжить 1 февраля.

    30 января 2026, 19:44 • Новости дня
    Британская делегация заказала в Пекине блюда с галлюциногенными грибами
    Британская делегация заказала в Пекине блюда с галлюциногенными грибами
    @ Wang Xiang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Кир Стармер вместе с делегацией попробовал блюда с галлюциногенными грибами во время обеда в ресторане в Пекине.

    Как пишет Telegraph, британская делегация во главе с премьер-министром Киром Стармером в среду посетила ресторан Yi Zuo Yi Wang в центре Пекина, где заказала блюда с галлюциногенными грибами.

    Ресторан известен юннаньской кухней и находится недалеко от британского посольства. В заведении делегация из 140 человек забронировала весь зал, а одним из первых заказанных блюд стали знаменитые гриб «Цзянь Шоу Цин», которые при неправильном приготовлении могут вызвать галлюцинации.

    Первая остановка после прибытия в Китай стала для Стармера дегустацией грибов, ребрышек со сливами, рулетов из говядины с мятой, а также грибов с баклажанами и черным чесноком.

    Ресторан был рекомендован послом Британии в Китае Питером Уилсоном. В завершение обеда хозяин ресторана подарил премьеру и каждому члену делегации статуэтку летающей лошади в честь наступающего года лошади.

    Ранее визит Стармера стал первым за восемь лет визитом британского премьера в Китай, а в ходе поездки он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и подписал десять соглашений о сотрудничестве в различных областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости диалога между Британией и Китаем ради мира во всем мире.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что после его встречи с Си Цзиньпином стороны достигли ощутимых результатов по снижению тарифов на виски и безвизовым поездкам.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что попытки Лондона укрепить отношения с Пекином могут представлять угрозу для Британии.

    31 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США
    Дмитриев отправился на переговоры с делегацией США
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев отправился на встречу с представителями США в Майами.

    Дмитриев выехал на переговоры в Майами с делегацией США в составе кортежа из нескольких автомобилей, передает РИА «Новости».

    Встреча началась в 8 утра по местному времени, что соответствует 16.00 по московскому времени. Переговоры проходят в рамках инвестиционно-экономического сотрудничества между Россией и зарубежными странами.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами.

    Агентство Reuters сообщило, что Дмитриев посетит Майами в субботу и встретится с членами американской администрации.

    На прошлой неделе Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    31 января 2026, 14:27 • Новости дня
    Дмитриев сообщил о прилете в Майами

    Дмитриев показал фото карты с приближающегося к Майами самолета

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев разместил в соцсетях фотографию карты полета, на которой видно приближение самолета к Майами.

    Кирилл Дмитриев опубликовал фото карты с борта самолета, передает РИА «Новости».

    На снимке бортовой системы отображается маршрут полета, указывающий на приближение к Майами. Дмитриев сопроводил публикацию подписью: «Снова в Майами».

    Фото появилось на фоне сообщений о его возможных переговорах в США.

    Ранее агентство Reuters сообщило, что Дмитриев посетит Майами в субботу и встретится с членами американской администрации.

    На прошлой неделе Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    30 января 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп сообщил о высокой вероятности сделки между Россией и Украиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что переговоры между Россией и Украиной могут привести к урегулированию даже без участия американской стороны.

    Трамп заявил: «Я считаю, что мы подходим очень близко к достижению урегулирования», передает ТАСС.

    По его мнению, есть шанс на успех в дальнейших переговорах между Россией и Украиной даже при отсутствии представителей США на встречах.

    Президент сделал это заявление в Белом доме во время подписания новых указов, отвечая на вопросы журналистов о ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам на Украине в течение недели из-за холодов.

    Дмитрий Песков подтвердил, что Трамп обратился к Путину с просьбой воздержаться от ударов по Киеву и другим городам на Украине до первого февраля.

    Приостановка ударов по украинской энергетике стала результатом уважительного диалога между лидерами России и США.

    Москва откликнулась на инициативу Вашингтона в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома. Приостановка ударов по энергетике на Украине дает России дипломатическое преимущество, но не меняет ситуацию на поле боя.

    30 января 2026, 21:16 • Новости дня
    Reuters: Дмитриев в субботу встретится с членами администрации США в Майами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев собирается посетить Майами в субботу, пишет Reuters.

    Как отмечается в публикации Reuters, Дмитриев планирует провести встречи с членами администрации президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    31 января 2026, 13:10 • Новости дня
    Джеффри Сакс назвал продление лимитов ДСНВ крайне важным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Продление действия лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) крайне важно, заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

    По его словам, продление действия лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) является крайне важным шагом, передает ТАСС. Сакс добавил, что сотрудничество России и США в сфере контроля над ядерными вооружениями должно быть возобновлено.

    Сакс подчеркнул, что «Россия ясно обозначила свою готовность» к диалогу о продлении лимитов. Он добавил: «Теперь все зависит от США. К сожалению, в настоящее время США управляются крайне некомпетентно, поэтому в американской внешней политике, включая политику в области безопасности и ядерного разоружения, отсутствует стабильность».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о трудностях в создании нового договора по СНВ.

    Соединенные Штаты объявили о пересмотре директив по ядерной безопасности.

    Для России и США завершается эпоха ядерных ограничений.

    2 февраля 2026, 07:17 • Новости дня
    США закупили рекордный объем российского медоборудования за последние годы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экспорт медицинских и ветеринарных инструментов на американский рынок из России резко вырос в ноябре, достигнув наиболее высоких значений за три с половиной года, свидетельствуют данные статслужбы США.

    Стоимость закупок таких товаров составила 216,7 тыс. долларов, что стало рекордом с марта 2022 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское ведомство.

    В месячном выражении показатели подскочили втрое, а в годовом исчислении поставки выросли в 3,9 раза.

    Американская сторона приобрела электродиагностическую аппаратуру на 19 тыс. долларов и стоматологические устройства на 17,2 тыс. долларов. Основная часть суммы пришлась на прочие виды приборов, конкретные названия которых не уточняются.

    Всего за 11 месяцев импорт этих аппаратов достиг 809,5 тыс. долларов. По сравнению с аналогичным периодом показатель увеличился на 32%.

    Вашингтон также нарастил отправку медицинского оборудования в Россию. Ноябрьские продажи составили 8,9 млн долларов, превысив прошлогодние значения на 21%. Это стало максимальным показателем с сентября 2024 года.

    Осенью прошлого года министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт отмечал, что американская сторона пока не может полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.

