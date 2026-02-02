Володин призвал защитить подвиг героев Великой Отечественной войны

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул в посте на платформе Max важность сохранения памяти о самопожертвовании солдат ради будущего поколения и всего мира.

«Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы защитить тех, кого сегодня нет. Защитить их подвиг. Защитить их самопожертвование ради того, чтобы сейчас мы с вами и весь мир мог планировать своё будущее», – заявил Володин.

Володин отметил, что нельзя допустить повторения трагических событий тех лет. Он выразил обеспокоенность тем, что сегодня многие европейские государства поддерживают действия неонацистов на Украине и предпринимают попытки переписать историю Великой Победы советского народа.

Председатель Госдумы напомнил, что 2 февраля – особая дата, когда произошёл коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. По его словам, именно тогда советские войска перешли в наступление, пленили 22 дивизии врага под Сталинградом, а сама битва стала одной из самых жестоких, унеся жизни более миллиона советских солдат и офицеров. Володин также подчеркнул, что жители страны тяжело пострадали, поскольку против них фашистская Германия и её союзники осуществляли настоящий геноцид.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон партии «Единая Россия» о поддержке общественных инициатив по увековечению памяти жертв геноцида советского народа.

Ранее депутаты установили День памяти жертв геноцида советского народа.