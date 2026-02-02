Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США

Tекст: Катерина Туманова

«Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

«Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

