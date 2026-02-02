Медведев заявил о готовности применить ядерное оружие

Tекст: Ольга Иванова

Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo рассказал, что, занимая пост президента России, был морально готов применить ядерное оружие, если бы этого потребовала ситуация.

«Любой человек, который дал согласие баллотироваться и избран на должность президента ядерной страны, такого для себя исключать не может. Потому что в противном случае он обязан отказаться от должности», – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что как верховный главнокомандующий принимал участие во всех необходимых тренировках, связанных с ядерным оружием. По словам Медведева, существует определённая документация, на основе которой действует российская ядерная доктрина и развиваются стратегические ядерные силы страны.

Медведев добавил, что полностью исключать возможность применения ядерного оружия нельзя, однако выразил надежду, что до этого никогда не дойдет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта и не стремилась начинать спецоперацию на Украине.

Медведев также отметил, что заключение нового договора СНВ-4 возможно только при условии подлинного доверия, иначе такой документ лишь спровоцирует гонку вооружений.

