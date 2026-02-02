BBI: Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на 19 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

Совокупное состояние крупнейших российских предпринимателей с начала года увеличилось на 19,392 млрд долларов, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером рейтинга среди граждан России остается Владимир Потанин, один из основных владельцев «Норникеля». Его состояние выросло на 3,46 млрд долларов и составило 29,9 млрд долларов.

Второе место занимает основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов. Его капитал увеличился на 1,28 млрд долларов, достигнув 27,5 млрд долларов. На третьей позиции находится совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, добавивший 1,93 млрд долларов к своим активам – всего у него 25,6 млрд долларов.

Далее в рейтинге следует бенефициар НЛМК Владимир Лисин, который за год заработал дополнительно 677 млн долларов – его состояние оценивается в 24,4 млрд долларов. Пятерку лидеров замыкает совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, увеличив состояние на 1,55 млрд долларов до 24,1 млрд долларов.

Шестое место занял Андрей Мельниченко, состояние которого выросло на 2,83 млрд долларов до 21,8 млрд долларов, несмотря на то что с марта 2022 года он вышел из числа совладельцев «Еврохима» и СУЭК из-за санкций ЕС. Седьмым стал Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») с ростом состояния на 1,03 млрд долларов до 20,3 млрд долларов. Михаил Прохоров из группы «Онэксим» остался на восьмом месте с капиталом в 16,6 млрд долларов.

Геннадий Тимченко, совладелец «Новатэка» и «Сибура», поднялся на девятое место: его состояние выросло на 1,42 млрд долларов до 15,7 млрд долларов. Десятку закрывает основатель Telegram Павел Дуров, чье состояние снизилось на 786 млн долларов и теперь составляет 13,6 млрд долларов.

Также отмечается, что состояние основательницы Wildberries Татьяны Ким, занимающей 19-ю строчку рейтинга, выросло на 893 млн долларов до 8,78 млрд долларов. Всего в BBI сейчас входят 20 граждан России, а их совокупное состояние на 2 февраля составляет 318,48 млрд долларов.

В начале года агентство Bloomberg опубликовало данные, согласно которым состояние богатейших бизнесменов России за 2025 год увеличилось на 23,818 млрд долларов.

При этом состояние самых богатых людей мира увеличилось за прошлый год на рекордные 2,2 трлн долларов, четверть этой суммы пришлась на восемь технологических предпринимателей.