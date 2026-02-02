Медведев заявил о нежелании России развязывать глобальный конфликт

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Россия не заинтересована в разжигании глобального конфликта, передает ТАСС. Медведев добавил, что у России не было намерения начинать и специальную военную операцию на Украине, однако, как подчеркнул политик, российское руководство многократно предупреждало Запад и страны НАТО, призывая их учитывать интересы России и начинать переговоры.

Медведев обратил внимание на то, что ситуация в мире крайне опасна и может в любой момент выйти из-под контроля. Он отметил, что несмотря на возобновление контактов с США, которые, по его словам, всегда лучше их отсутствия, риск глобальной войны остается очень высоким.

Политик напомнил о символических Часах Судного дня, созданных «Бюллетенем ученых-атомщиков» в 1947 году, отметив, что их стрелки никогда не двигались назад, только вперед. По словам Медведева, «глобальный конфликт, к сожалению, не исключен», и он убежден, что опасность сохраняется и не уменьшается.

