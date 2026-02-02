В Архангельской области из-за аварии тысячи людей остались без света

Tекст: Алексей Дегтярёв

Перебои с энергией зафиксированы в 9 тыс. 171 доме, где проживают 22 тыс. 883 человека, включая 4 тыс. 566 детей, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В зоне отключения оказались 85 социально значимых зданий, среди которых 28 котельных. Сейчас системы теплоснабжения переведены на резервные источники питания, к восстановительным работам привлечены пять специалистов и три единицы техники.

«Причина отключения уточняется. Угрозы жизнедеятельности населения нет. Эвакуация местного населения не требуется», – добавили в ведомстве.

Ранее в Мурманской области начали работать котельные и тепловые пункты после масштабной аварии на линиях электропередачи.

Также в регион привезли первые опоры ЛЭП для восстановления электроснабжения после повреждений.