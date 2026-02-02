Администратор сауны в Кузбассе не признала вину в гибели подростков

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователь сообщил суду, что Селищева отвергла обвинения, но дала показания, передает РИА «Новости».

В понедельник суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для 36-летней сотрудницы заведения.

По версии следствия, фигурантка пустила группу детей без взрослых и нарушила технику безопасности. Женщина дважды подкидывала уголь в печь, увеличив интенсивность горения, что привело к пожару.

Представитель СК настаивает на заключении под стражу, так как обвиняемая может скрыться или остаться без источника дохода. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее СК показывал обстановку у сауны в Прокопьевске, где произошла трагедия. В ходе пожара в сауне этого города погибли пятеро подростков.

При этом удалось спастись имениннице, отмечавшей там свой день рождения.