    Борьба с русскими лишает Латвию медицины и образования
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    В Сумской области уничтожены два поезда с боевиками и техникой ВСУ
    Вучич спрогнозировал удар США по Ирану в ближайшие 48 часов
    Стармер предложил ЕС сблизиться с Британией в вопросах обороны
    Финляндия встревожилась из-за восстановления военной базы в Петрозаводске
    Медведев заявил о готовности применить ядерное оружие
    2 февраля 2026, 08:12 • Новости дня

    Администратор сауны в Кузбассе не признала вину в гибели подростков

    Администратор сауны в Кузбассе не признала вину в гибели подростков
    @ Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управляющий частной сауны Елена Селищева отказалась считать себя виновной в трагедии в этом заведении города Прокопьевск в Кемеровской области, где погибли подростки.

    Следователь сообщил суду, что Селищева отвергла обвинения, но дала показания, передает РИА «Новости».

    В понедельник суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения для 36-летней сотрудницы заведения.

    По версии следствия, фигурантка пустила группу детей без взрослых и нарушила технику безопасности. Женщина дважды подкидывала уголь в печь, увеличив интенсивность горения, что привело к пожару.

    Представитель СК настаивает на заключении под стражу, так как обвиняемая может скрыться или остаться без источника дохода. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СК показывал обстановку у сауны в Прокопьевске, где произошла трагедия. В ходе пожара в сауне этого города погибли пятеро подростков.

    При этом удалось спастись имениннице, отмечавшей там свой день рождения.

    1 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими ударными дронами
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В Telegram-канале «Северный ветер» уточнили, что «инновационные дроны БМ-70 на спутниковом управлении работают в тылу врага».

    «Наши расчеты ударных БпЛА навели шороху на вражеском аэродроме в районе Полтавской области. Точными ударами уничтожены РЛС П-18, а также самолеты F-16 и Су-27 противника», – говорится в сообщении.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.


    1 февраля 2026, 14:58 • Новости дня
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    @ Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти обратились к Евросоюзу за беспрецедентной суммой поддержки, которая во много раз превышает ежегодные государственные расходы страны, подсчитали СМИ.

    Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о беспрецедентной финансовой поддержке в объеме 1,5 трлн долларов, сообщает РИА «Новости». Эта сумма превышает годовые расходы украинского бюджета в 14 раз, следует из расчетов агентства на основе данных Минфина Украины.

    Бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы в 4,83 трлн гривен, что эквивалентно 108,05 млрд долларов по расчетному курсу 44,7 гривны за доллар. Такая поддержка со стороны Евросоюза позволила бы Киеву покрывать все бюджетные расходы более чем на десять лет вперед.

    Эксперты подчеркивают, что объем запрошенных средств является рекордным для международной финансовой помощи и может стать самым крупным единовременным траншем в истории отношений Украины и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза передало лидерам европейских стран секретный документ с требованиями Украины, включающими сумму 1,5 трлн долларов.

    Евросоюз с февраля 2022 года по декабрь 2025 года направил на Украину 103,29 млрд евро для финансовой, бюджетной и гуманитарной поддержки.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    1 февраля 2026, 17:21 • Новости дня
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    @ Максим Блинов/РИА Новост

    Tекст: Дарья Григоренко

    С 1 февраля россияне при возврате технически сложных товаров ненадлежащего качества смогут требовать компенсацию разницы между ценой покупки и актуальной рыночной стоимостью с учетом износа.

    Правила возврата некоторых технически сложных товаров в России изменились с 1 февраля. Теперь при возврате техники ненадлежащего качества покупатели могут рассчитывать на компенсацию разницы между суммой, уплаченной при покупке, и актуальной рыночной стоимостью аналогичного товара, учитывая износ и год выпуска устройства, передает РИА «Новости».

    Сумма возврата ранее ограничивалась стоимостью, которую клиент заплатил при покупке товара, что зачастую не позволяло приобрести новый товар с сопоставимыми характеристиками из-за роста цен. Нововведение направлено на усиление защиты прав потребителей в таких ситуациях.

    Согласно изменениям в закон «О защите прав потребителей», расчет компенсации теперь ведётся не только от цены покупки, но и на основании стоимости аналогичного товара с учетом его текущего состояния и года выпуска. Покупатель вправе получить эту разницу либо в момент добровольного возврата, либо после решения суда, если дело дошло до разбирательства.

    Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в России с первого февраля проиндексируют пособия и выплаты на 5,6%, увеличится материнский капитал и введут новые правила возврата товаров.

    В понедельник юрист и руководитель «Центра правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский рассказал, что с 1 февраля в России начнут действовать обновленные нормы возврата технически сложных товаров, покупатели смогут требовать возмещения разницы в цене.

    1 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах

    Эксперт Кашин: России нужно нарастить ресурсы для взлома терминалов Starlink

    Эксперт сказал, как меры Маска повлияют на Starlink на российских дронах
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Блокировка БПЛА с незарегистрированными терминалами Starlink на Украине осложнит выполнение задач как ВСУ, так и ВС России. Москве придется направить большие ресурсы на цифровой взлом этой системы, считает военный эксперт Василий Кашин. Ранее в SpaceX сообщили о контрмерах против использования Россией Starlink.

    «Одна из мер, предпринятых SpaceX для помощи ВСУ – это ограничение скорости носителя, на котором установлен Starlink, до 90 км/ч. Это затруднит размещение терминала на беспилотниках», – пояснил военный эксперт Василий Кашин.

    «Вторая мера дополняет первую: создание «белого списка» находящихся на территории Украины модемов Starlink. Все остальные будут автоматически блокироваться. Разумеется, это затронет не только частных пользователей, но и те подразделения ВСУ, где используются незарегистрированные терминалы, купленные на деньги волонтеров или спонсоров», – продолжил он.

    «Допускаю, что обе этих меры технически реализуемы. Они создадут неудобства украинским гражданским пользователям и военным, но они повлекут осложнения и для российских сил. У нас пока нет собственной низкоорбитальной системы связи. Starlink остается ключевым преимуществом ВСУ. Видимо, России придется направить большие ресурсы на цифровой взлом терминалов, чтобы мимикрировать под те, что внесены в «белый список», – полагает собеседник.

    Ранее советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов заявил, что американская компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования Россией терминалов Starlink для ударов дронами в зоне СВО. Он уточнил в своем Telegram-канале, что это коснулось также украинских пользователей.

    «Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией принесли свои плоды. Сообщите нам, если потребуется осуществить дополнительные меры», – написал гендиректор SpaceX Илон Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Сообщения о том, что российские войска пользуются Starlink, появились еще в 2023 году. По сообщениям ряда СМИ, поставки в Россию идут из ОАЭ. Терминалы перед ввозом регистрируют на иностранные компании, после чего активируют аккаунт на любое имя. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как ВС России используют эту систему связи и почему ни Киев, ни Вашингтон не способны изменить ситуацию.

    1 февраля 2026, 15:20 • Новости дня
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил перспективы Владимира Зеленского с судьбой героев Михаила Булгакова, заявив, что исход уже предрешен и изменить ситуацию невозможно.

    В интервью ТАСС, а также Reuters и проекту Wargonzo, Медведев подчеркнул, что не собирается обсуждать судьбу Зеленского в деталях.

    «Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин, «Аннушка уже пролила масло». И значит, головы ему не сносить», – заявил Медведев, процитировав Михаила Булгакова. Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем Telegram-канале.

    В воскресенье Владимир Зеленский не исключил возможность повторного выдвижения на пост президента Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев сообщил, что Вашингтон может повторить на Украине сценарий, опробованный в Венесуэле, отметив, что срок полномочий Владимира Зеленского уже истек, устранение его от власти является вопросом времени.

    1 февраля 2026, 14:43 • Новости дня
    Путин позвонил Наине Ельциной

    Путин позвонил вдове Ельцина в день 95-летия политика

    Путин позвонил Наине Ельциной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В день 95-летия со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина президент России Владимир Путин по телефону поздравил его вдову Наину Ельцину, отметив важную дату, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин позвонил Наине Ельциной, вдове первого президента РФ Бориса Ельцина, в день 95-летия со дня его рождения, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил: «По случаю годовщины со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина президент России сегодня позвонил Наине Иосифовне Ельциной». Представитель Кремля не раскрыл подробностей разговора.

    Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Свердловской области. Он занимал посты первого секретаря Свердловского обкома КПСС, первого секретаря Московского горкома партии, был народным депутатом СССР, затем председателем Верховного Совета РСФСР. В 1991 году Ельцин был избран президентом России, а в 1996 году переизбран на второй срок. С поста президента он ушел 31 декабря 1999 года, скончался 23 апреля 2007 года.

    1 февраля 2026, 15:19 • Новости дня
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ожидавшиеся в воскресенье переговоры России, США и Украины в Абу-Даби перенесены на несколько дней после неожиданной встречи российских и американских представителей во Флориде, пишет The New York Times.

    Переговоры между представителями России, США и Украины, которые должны были пройти в воскресенье в Абу-Даби, отложены, передает The New York Times. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальных сетях, что встречи перенесены на среду и четверг, не объяснив причин задержки.

    Накануне специальный представитель Дональда Трампа Стив Уиткофф провел встречу во Флориде с Кириллом Дмитриевым, спецпредставителем Кремля и главой Российского фонда прямых инвестиций, на которой Украина не присутствовала. Уиткофф в соцсетях назвал встречу «продуктивной и конструктивной» и заявил: «Мы воодушевлены, что Россия работает над обеспечением мира на Украине».

    Зеленский ранее предполагал, что напряженность между США и Ираном может повлиять на график переговоров. В субботу он отметил, что украинская сторона ожидает дальнейших разъяснений от американских коллег о деталях будущих встреч.

    Первый раунд переговоров состоялся в Абу-Даби 23 и 24 января. Тогда стороны охарактеризовали обсуждения как «конструктивные», несмотря на сохраняющиеся разногласия. Основные спорные вопросы – статус контролируемых Украиной территорий Донецкой области и гарантии безопасности для Украины.

    Следующий раунд переговоров должен быть посвящен поддержанному США 20-пунктному плану мира, который предполагает территориальные соглашения, меры безопасности и восстановление страны. Россия контролирует примерно 20% восточных и южных районов Украины и настаивает на передаче всего Донбасса, на что Киев не соглашается. США предлагают создать демилитаризованную зону, но не совсем ясно, кто будет ее контролировать.

    Зеленский 25 января объявил, что соглашение о гарантиях безопасности США для Украины «на 100% готово» к подписанию, однако детали не раскрываются. По информации Михаила Гольдмана, Россия пока не согласилась на этот план и продолжает настаивать на прежних условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Встречу по Украине в Абу-Даби не отменяли.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась комментировать будущую встречу по Украине в Абу-Даби.

    1 февраля 2026, 13:43 • Новости дня
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Администратор сауны в городе Прокопьевске Кемеровской области, где в результате пожара погибли пятеро подростков, задержана, сообщили в СК.

    Администратор сауны в Прокопьевске Кемеровской области задержана по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара, в котором погибли пятеро подростков, передает ТАСС. Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Следователи отмечают, что она подпаливала печь, не контролируя интенсивность горения и температуру, а также допустила в сауну группу несовершеннолетних без взрослых.

    По данным Следственного комитета, владельцы сауны не оборудовали помещение необходимыми средствами пожаротушения и эвакуационными выходами. Это, по мнению следствия, создало реальную угрозу для жизни посетителей. Кроме того, сотрудники, в том числе обвиняемая, работали без официального оформления.

    Вечером, около 20:30 по местному времени, в помещении начался пожар, причиной которого, как считают следователи, стало нарушение правил эксплуатации печи. Пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет не смогли выбраться из сауны и погибли от отравления угарным газом. Еще одной девушке удалось спастись.

    В настоящее время с задержанной проводятся следственные действия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. Местонахождение владельцев сауны неизвестно, их ищут сотрудники МВД и Следственного комитета.

    Следствие назначило судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии, точной причины смерти и очага возгорания. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Кузбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске после трагедии.

    При пожаре в сауне погибли пятеро подростков.

    Из горящего здания смогла выбраться только именинница.

    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    1 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Немецкий промышленный гигант Bosch подтвердил планы сократить 20 тыс. рабочих мест после того, как прибыль компании сократилась почти вдвое за прошлый год.

    Руководство Bosch связывает эти шаги с ухудшившейся ситуацией в экономике Германии и падением показателей в ключевых отраслях, прежде всего в автопроме. Генеральный директор компании Штефан Хартунг заявил: «Экономическая реальность отражается и в наших результатах», назвав 2025 год «сложным и в некоторых случаях болезненным» для предприятия, передает Politico.

    Сокращения происходят на фоне глубокого спада в немецкой автомобильной промышленности, которая традиционно считалась опорой экономики. По данным исследования EY, только за прошлый год в автосекторе Германии было ликвидировано более 50 тыс. рабочих мест. Переход на электромобили, высокие энергетические издержки и растущее давление со стороны китайских производителей усиливают кризис в отрасли.

    В пятницу были обнародованы официальные данные: уровень безработицы в Германии, не скорректированный на сезонные факторы, достиг 6,6%, что стало самым высоким показателем за последние двенадцать лет. В январе число безработных превысило 3 млн человек.

    Проблемы в промышленности и массовые увольнения превращаются в серьезное политическое испытание для правительства канцлера Фридриха Мерца. На фоне задержек инвестиционных решений и потери конкурентоспособности власти сталкиваются с усиленным давлением со стороны профсоюзов, работников и бизнеса, требующих пересмотреть промышленную стратегию страны, чтобы сохранить статус экономического лидера Европы.

    8 января канцлер страны Фридрих Мерц сообщил, что экономика Германии переживает спад второй год подряд, что негативно сказывается на рынке труда и промышленности страны.

    Ранее Мерц уже заявлял, что отдельные отрасли экономики Германии находятся в критическом состоянии. Он пообещал сосредоточиться на экономическом росте и реформах.

    1 февраля 2026, 11:14 • Новости дня
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    @ Arne Dedert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государственный долг Германии на фоне санкционной политики ЕС против России вырос почти на пятую часть с первого квартала 2021 года, достигнув в третьем квартале 2025 года максимального уровня за всю историю, следует из данных статбюро Destatis.

    Государственный долг Германии достиг максимального уровня за всю историю, передает РИА «Новости». По информации статбюро Destatis, в третьем квартале 2025 года сумма госдолга страны составила 2,79 трлн евро, что на 17,3% больше по сравнению с первым кварталом 2021 года, когда долг составлял 2,38 трлн евро. Увеличение задолженности связывают с санкционной политикой Евросоюза против России и сопутствующими экономическими издержками.

    Существенную часть немецкого бюджета занимает поддержка Украины. За последний период Евросоюз, где Германия выступает крупнейшим донором, выделил Киеву 95 млрд долларов, из которых на долю самой Германии пришлось 1,7 млрд, указало агентство со ссылкой на Минфин Украины.

    Финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин заявил: «Германия оказалась, как говорят, между »молотом и наковальней« в ситуации с Украиной, однако финансирование минимально и вряд ли они откажутся полностью от этой статьи расходов». Бизнес-консультант Илья Русяев считает, что растущий долг опасен для страны, потому что рост процентных выплат снижает возможности для инвестиций и социальных программ без новых заимствований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономика Европы оказалась в тупике из-за своей политики «устойчивости».

    Президент Германии подписал поправки, которые позволяют увеличить государственный долг для финансирования обороны.

    Глава партии ХДС Мерц предсказал новый долговой кризис в Европе.

    1 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    Маск сообщил об эффективных мерах SpaceX против доступа России к Starlink
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что предпринятые меры по ограничению несанкционированного использования системы спутникового интернета Starlink на территории России оказались эффективными.

    «Похоже, шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Дайте знать, если нужно сделать больше», – отметил он, пишет «Коммерсантъ».

    Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотники БМ-70 с системой спутникового управления нанесли точечные удары по аэродрому украинских войск в районе Миргорода Полтавской области.

    В субботу военный эксперт Юрий Кнутов сказал газете ВЗГЛЯД, что возможное отключение терминалов Starlink не будет иметь кардинального значения на фронте, у ВС России есть другие возможности для навигации беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Россия использовала в военных целях зависимость Украины от Starlink.

    Во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об использовании Россией дронов с системой Starlink.

    1 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует инвестиции Китая и Индии в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    «Китай приветствуется, они смогут заключить отличную сделку по нефти», – отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One. Он добавил, что США сотрудничают с Индией по соглашению о покупке венесуэльской нефти: «Мы уже заключили сделку, саму концепцию сделки», передает Bloomberg.

    По словам Трампа, Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

    Ранее на этой неделе временный президент Венесуэлы подписал исторические изменения в национальной нефтяной политике страны. Теперь иностранные компании смогут получать большую долю собственности и платить меньшие налоги, а спустя менее месяца после захвата Николаса Мадуро американскими силами Минфин США выдал генеральную лицензию, расширяющую возможности американских компаний экспортировать, продавать и перерабатывать нефть из Венесуэлы.

    В результате этих изменений США в ближайшее время могут стать крупнейшим импортером венесуэльской нефти за последний год. Администрация Трампа добивается контроля над энергетическим сектором страны и призывает инвестировать 100 млрд долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры.

    Поставки нефти из Венесуэлы в Китай упали с 400 тыс. баррелей в сутки до нуля в январе из-за ужесточения контроля со стороны американского флота над нелегальными перевозками нефти танкерами, ранее направлявшимися в Китай. Большая часть венесуэльской нефти, поступающей в США, принадлежит компании Chevron, имеющей лицензию на сделки с санкционной нефтью, а около 20% поставляют трейдеры Trafigura и Vitol, привлеченные для реализации до 50 млн баррелей, часть из которых ранее была предназначена для Китая.

    Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру Минфина США, сообщило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    1 февраля 2026, 19:24 • Новости дня
    Долина на концерте со слезами поблагодарила зал за поддержку

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый в этом году сольный концерт Ларисы Долиной прошел в Домодедово, где артистка эмоционально выразила благодарность публике за поддержку.

    Народная артистка России Лариса Долина с трудом сдерживала слезы на своем первом большом сольном концерте в 2026 году, который прошел в Домодедово, сообщает РИА «Новости». Мероприятие, названное «Юбилей в кругу друзей», собрало полный зал поклонников.

    Обращаясь к зрителям, Долина со сцены произнесла: «Дорогие мои, здравствуйте еще раз!.. Друзья мои, я бесконечно вам благодарна. Спасибо за то, что вы выбрали сегодняшний вечер, чтобы провести его вместе с нами в такую непогоду… но я хочу вам сказать огромное »спасибо«: во-первых, за то, что вы пришли, потому что это для меня сегодня очень важно и бесценно – это поддержка». Артистка не смогла сдержать эмоций и, вытирая слезы, призналась: «Я сейчас расплачусь!».

    Публика поддержала певицу громкими аплодисментами и криками «Лучшая! Мы вас любим!», а также подарила ей несколько букетов цветов. После эмоционального обращения весь зал встал, продолжая аплодировать артистке. Долина, подытоживая свое выступление, отметила, что поддержка зрителей для нее бесценна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина анонсировала выступление на джазовом фестивале в Москве. Организаторы отменили концерт Долиной в московском Доме музыки в январе. На концертах Ларисы Долиной введены дополнительные меры безопасности из-за «нездорового» интереса к певице.


    2 февраля 2026, 03:55 • Новости дня
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    Лавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа пыталась и продолжает вбивать клинья между Москвой и Вашингтоном, сетуя на то, что американский президент Дональд Трамп якобы заинтересован в России больше, чем в европейских странах, отметил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    «Нас трудно обвинить в том, что мы вбивали клинья. Это Европа пыталась и пытается до сих пор вбивать клинья между Россией и Соединенными Штатами, усматривая в политике США и в президенте Трампе некий, как они считают, крен в пользу России в ущерб интересам Европы», – сказал Лавров в комментарии Зарубину.

    Глава МИД России обратил внимание на слово «интересы» в своём высказывании, так как оно особенно актуально в данном контексте.

    «Когда страна, как это делает Россия, наши друзья в Китае, ОАЭ, Индии, в других государствах, отстаивает свои интересы, к ней и относятся соответственно. Когда же, как в случае с большинством европейских элит, они свои интересы поменяли на интересы украинского режима, всячески используют его, чтобы воевать против России, напрямую готовятся к войне со своим участием», – добавил Лавров.

    Он вспомнил, как в 2025 году на встрече с госсекретарём США Марко Рубио услышал о том, что Вашингтон будет всегда отстаивать позицию своей страны на основе национальных интересов. и с уважением относиться к мировым державам, следующим подобной политике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Европа сочла процветание невозможным без восстановления отношений с Россией. Лавров пояснил посылы Запада о третьей мировой. Он также перечислил три случая, когда Европа имела возможность повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но этим не воспользовалась.

