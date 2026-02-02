Блогеру Лерчек вернули ключи от Rolls-Royce из-за плесени в салоне

Tекст: Алексей Дегтярёв

Следователи передали владельцам две пары ключей от Rolls-Royce Cullinan Black Badge, пояснил Бадма-Халгаев, сообщает РИА «Новости».

По его словам, это произошло после жалоб на состояние транспортного средства. В автомобиле было открыто окно, из-за этого она стала «плесневеть». Сторона защиты пояснила следствию, что если машина будет в ненадлежащем виде, то поступит иск о возмещении ее ремонта.

Автомобиль простоял с приоткрытым стеклом почти год, так как при обыске правоохранители попросили обеспечить доступ в салон во избежание случайной блокировки дверей. Адвокат уточнил, что возврат ключей помог предотвратить дальнейшую порчу дорогостоящего имущества, хотя ранее следствие относилось к хранению вещдоков безответственно.

Ранее суд отказал Чекалиной в возврате изъятых ювелирных украшений, которые она планировала продать для получения средств к существованию. Сейчас блогер и ее бывший супруг находятся под домашним арестом по делу о незаконном выводе более 250 млн рублей в ОАЭ.

Ранее в Москве приговорили к реальному сроку заключения и штрафу давшему показания на Валерию Чекалину Роману Вишняку. Он сам признал вину в незаконных валютных операциях.

До этого сама блогер во время заседания суда заявила, что не признает своей вины в обвинениях по делу о выводе средств.