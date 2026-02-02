Кучеров набрал четыре очка в матче НХЛ на открытом воздухе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров провел выдающийся матч регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона», сообщает ТАСС. Встреча состоялась на открытом стадионе «Тампа-Бэй Бакканирс», где собрались 64617 зрителей. «Тампа» одержала победу в серии буллитов со счетом 6:5.

Кучеров набрал четыре очка, забросив шайбу и отдав три результативные передачи. Его признали лучшим игроком встречи. Всего в текущем сезоне у российского нападающего 28 голов и 58 передач в 49 матчах.

В составе победителей также отличились Брэндон Хэйгел, Оливер Бьоркстранд, Даррен Рэддиш и Ник Пол, а победный буллит реализовал Джей Гюнцель. У «Бостона» шайбы забрасывали Алекс Стивз, Морган Гики, Виктор Арвидссон и Мэттью Пойтрас.

Кучеров занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» и Натану Маккиннону из «Колорадо». «Тампа» лидирует в Атлантическом дивизионе с 54 очками, «Бостон» идет четвертым с 68 очками. Следующий матч «Тампа» проведет дома против «Баффало» ночью 4 февраля, а «Бостон» днем позже сыграет на выезде с «Флоридой».

