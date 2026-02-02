СК сообщил о возбуждении дела после гибели подростков в сауне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело по факту халатности должностных лиц возбуждено в Кузбассе после трагического пожара в частной сауне, где погибли пять подростков, передает РИА «Новости». Следственный комитет уточнил, что речь идет о нарушениях со стороны контролирующих органов, допустивших незаконное оказание услуг с нарушением требований противопожарной безопасности.

Пожар произошел в субботу в сауне города Прокопьевска на площади 70 квадратных метров. Как сообщили следователи, из компании подростков спастись удалось только одной девушке. В регионе также возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

В рамках расследования задержаны администратор сауны, индивидуальный предприниматель и его брат. Администратору уже предъявлено обвинение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи показали обстановку у сауны в Прокопьевске, где произошла трагедия.

При пожаре в сауне Прокопьевска погибли пятеро подростков.

В результате пожара спаслась именинница, отмечавшая свой день рождения.