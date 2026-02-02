Вратарь «Тапмпы» Василевский повалил американского вратаря в драке на льду

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел во время матча между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз», пишет RT.

Джереми Свейман вмешался в конфликт полевых игроков, что привлекло внимание его визави.

Василевский направился к центру арены, куда выдвинулся и американский голкипер. Соперники сбросили защитную экипировку, включая шлемы и блины, после чего началась драка.

Хоккеисты нанесли друг другу ряд ударов, в результате чего россиянин повалил Свеймана на лед. Судьи удалили обоих спортсменов с площадки.

В начале января «Тампа» обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

В марте 2025 года Василевский принес «Тампе» победу в матче НХЛ против «Филадельфии».