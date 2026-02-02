Охранник выиграл 60 млн рублей после сна про белых кур

Tекст: Дмитрий Зубарев

Охранник из Свердловской области выиграл более 60 млн рублей в лотерею после того, как его жене приснился символический сон, сообщает РИА «Новости». Марат Харисов самостоятельно выбрал числовую комбинацию для билета, используя числа, которые ранее приносили ему удачу. В пресс-службе компании «Столото» уточнили, что Харисов угадал девять чисел в первом поле билета и одно во втором, что принесло ему крупный выигрыш.

Сам победитель рассказал: «Я выписал числа, которые угадывал в предыдущих тиражах, и составил из них комбинацию. И именно билет с этой комбинацией выиграл». Семейное увлечение лотереями у Марата и его жены появилось восемь лет назад, когда супруга впервые купила билет на кассе продуктового магазина.

По словам представителей «Столото», выигрышу предшествовал сон, в котором жене Харисова приснились белые куры – этот знак она восприняла как предвестие успеха. После сна супруга уверяла Марата, что их ждет крупный выигрыш.

Сейчас победитель находится на пенсии, а полученные 60 млн рублей он планирует потратить на путешествие по Алтаю вместе с женой, осуществив таким образом давнюю мечту.

