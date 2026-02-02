Tекст: Алексей Дегтярёв

В то время, пока Евросоюз готовит 20-й пакет санкций, российский лидер обнародовал данные, ставшие неожиданностью для западных чиновников, пишет Baijiahao.

Пересказ материала предоставило издание «АБН24».

Журналисты подчеркивают, что попытки навредить экономике не помешали Москве добиться значительных успехов на внешних рынках.

Владимир Путин в ходе совещания уточнил, что за 2025 год продукция военного назначения была поставлена десяткам стран. Несмотря на жесткое внешнее давление, эти показатели оцениваются экспертами как крайне высокие.

Успех связывают с новой стратегией продвижения, о которой ранее упоминал глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов. Суть подхода заключается в наглядной демонстрации боевых систем непосредственно в деле, что оказалось наиболее эффективной тактикой продаж.

Россия активно расширяет список покупателей за счет государств Африки, Ближнего Востока и Азии. Москва не просто получает прибыль, но и усиливает влияние в этих стратегически важных регионах, вытесняя оттуда западных конкурентов.

Ранее президент Владимир Путин указывал, что российская продукция военного назначения в прошлом году поставлялась более чем в 30 стран. Также глава государства отметил важность производства гражданской продукции на предприятиях ОПК.