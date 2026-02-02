Российский рынок акций утром остался на уровне пятницы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций демонстрирует незначительные изменения в начале утренней торговой сессии понедельника, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.03 утра по московскому времени опустился на 0,02% и составил 2782,05 пункта.

Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная торговая сессия длится с 9.50 до 18.50, именно в этот период фиксируется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) рассчитывается в информационных целях в течение всего торгового дня – с 7.00 до 23.50 по московскому времени. В период основной сессии его значение полностью совпадает с официальным индексом iMOEX.



