В частной компании Space Energy рассказали о запуске ракеты Kamchatka-1

«В третьем квартале 2026 года запланирован суборбитальный пуск ракеты Kamchatka-1. Основная задача миссии – достижение линии Кармана. О конкретной дате запуска мы сможем говорить ближе к этому времени, так как она во многом зависит от логистики и процедур согласования», – сказал Емелин РИА «Новости».
Первый запуск будет транслироваться в режиме онлайн.
В качестве стартовой площадки предварительно выбран полигон Капустин Яр в Астраханской области.
Емелин отметил, что на российских космодромах отсутствуют стартовые столы, полностью соответствующие параметрам ракет Space Energy, поэтому выбор полигона обусловлен наличием достаточной территории и возможностью самостоятельной подготовки стартовой позиции.
Сейчас компания занимается сбором и оформлением необходимых документов для согласования использования площадки.
Согласно информации в Telegram-канале Space Energy, стартовая масса ракеты Kamchatka-1 составляет 297 кг, длина превышает пять метров, а диаметр – 0,37 метра.
