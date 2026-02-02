В материалах дела Эпштейна нашли десятки обнаженных фото

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американское министерство юстиции выложило в открытый доступ файлы, в которых журналисты нашли почти 40 кадров без цензуры, пишет газета New York Times, передает РИА «Новости».

По информации издания, эти изображения, вероятно, входили в личную коллекцию покойного миллиардера.

На снимках запечатлены молодые люди, однако пока сложно точно определить, были ли они несовершеннолетними в момент съемки. Судя по кадрам, фотосессии проходили в спальнях, других помещениях, а также на пляже частного острова.

Редакция газеты оперативно уведомила министерство юстиции о найденных изображениях. Впоследствии сотрудники ведомства удалили или отредактировали спорные материалы.

Ранее сообщалось, что новые документы минюста США раскрыли, что миллиардер Илон Маск вел переписку со Эпштейном, в которой, в частности, интересовался «самой безумной вечеринкой».

До этого власти США обнародовали 3 млн страниц документов по делу Эпштейна.