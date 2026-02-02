При атаке дронов на Старый Оскол повреждены квартиры домов

Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

Tекст: Катерина Туманова

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.