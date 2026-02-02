Hyundai Motor не выкупила завод в Петербурге, но продолжит обслуживать авто

Hyundai Motor не стала выкупать свой завод в Петербурге

Tекст: Катерина Туманова

Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России, передает РИА «Новости». В компании подтвердили, что не стали реализовывать опцию до истечения крайнего срока 31 января.

По информации агентства News1, переговоры с российской стороной велись, однако ключевым фактором отказа стало усиление позиций китайских автопроизводителей на рынке. На бывшем заводе Hyundai Motor сейчас выпускают автомобили марки Jaecoo, которая принадлежит китайскому концерну Chery.

В конце 2023 года Hyundai Motor заключила сделку о продаже завода в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделку завершили в начале 2024 года, при этом Hyundai сохраняла право обратного выкупа завода в течение двух лет после продажи.

В Hyundai Motor заявили, что продолжат оказывать гарантийное обслуживание и ремонт ранее проданных автомобилей в России.

«Компания Hyundai Motor продолжает предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерена оказывать эти услуги в будущем», – сообщили в компании.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков. А в декабре стало известно, что Hyundai зарегистрировала ещё 36 товарных знаков в России за месяц. Reuters в конце 2025 года узнало о сложностях Hyundai с выкупом бывшего завода в России, поэтому компания отказалась выкупать завод до окончания дедлайна 31 января.