    2 февраля 2026, 04:55 • Новости дня

    Hyundai Motor не выкупила завод в Петербурге, но продолжит обслуживать авто

    Hyundai Motor не стала выкупать свой завод в Петербурге

    Tекст: Катерина Туманова

    Южнокорейская Hyundai Motor не стала возвращать себе завод в Санкт-Петербурге, несмотря на ранее достигнутые договоренности о таком праве, при этом обслуживание клиентов компании продолжится, заявили в компании.

    Hyundai Motor не воспользовалась возможностью обратного выкупа своего бывшего завода в России, передает РИА «Новости». В компании подтвердили, что не стали реализовывать опцию до истечения крайнего срока 31 января.

    По информации агентства News1, переговоры с российской стороной велись, однако ключевым фактором отказа стало усиление позиций китайских автопроизводителей на рынке. На бывшем заводе Hyundai Motor сейчас выпускают автомобили марки Jaecoo, которая принадлежит китайскому концерну Chery.

    В конце 2023 года Hyundai Motor заключила сделку о продаже завода в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», материнской компании ООО «АГР». Сделку завершили в начале 2024 года, при этом Hyundai сохраняла право обратного выкупа завода в течение двух лет после продажи.

    В Hyundai Motor заявили, что продолжат оказывать гарантийное обслуживание и ремонт ранее проданных автомобилей в России.

    «Компания Hyundai Motor продолжает предоставлять гарантийный ремонт и услуги по обслуживанию клиентов для ранее проданных автомобилей и по-прежнему намерена оказывать эти услуги в будущем», – сообщили в компании.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре Hyundai зарегистрировала в России десять новых товарных знаков. А в декабре стало известно, что Hyundai  зарегистрировала ещё 36 товарных знаков в России за месяц. Reuters в конце 2025 года узнало о сложностях Hyundai с выкупом бывшего завода в России, поэтому компания отказалась выкупать завод до окончания дедлайна 31 января.

    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (2)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование искусственного интеллекта (ИИ) поможет проводить исследования и развивать ключевые отрасли Арктики, включая образование и геологоразведку, считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

    «В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта даёт возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте», – рассказал он РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ИИ может существенно повысить эффективность здравоохранения, образования и геологоразведки, а также использоваться для анализа рисков и выбора технологий при освоении месторождений.

    Воротников отметил, что ИИ способен выявлять связи между геологическими элементами и давать выводы о богатстве конкретных районов.

    Он также отметил важную роль создания цифровых двойников муниципалитетов и предприятий, позволяющих моделировать развитие территорий, оценивать влияние новых налогов или транспортных проектов.

    «Искусственный интеллект поможет более надежно и компетентно управлять трансарктическим транспортным коридором», – пояснил Воротников, добавив, что технология позволит просчитывать подвижки льдов и силу ветра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала построить десять новых океанологических судов. К спасению флоры и фауны в Арктике ученые привлекли ИИ. Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    Девятилетний мальчик ушёл гулять в Санкт-Петербурге и не вернулся

    Девятилетний мальчик три дня назад ушёл гулять в Санкт-Петербурге и пропал

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Средства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в сводке доложило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять вечерних часов в воскресенье над четырьмя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, три беспилотника – над Белгородской областью и по одному – над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и акваторией Чёрного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 10 часов воскресенья в регионах России были сбиты 38 дронов ВСУ, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно юридическим документам, Нетребко в 2021 году зарегистрировала ИП, теперь налоговая служба получила от певицы заявление об окончании действия этого статуса.

    Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, согласно юридическим документам.

    В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости». 

    Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».


    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:25 • Новости дня
    День воинской славы России и День буквы «Ы» отмечается 2 февраля
    @ Петров Сергей/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Понедельник, 2 февраля, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, экологических, гастрономических, шутливых и фантазийных праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.

    День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля 1943 год вспоминается в этот понедельник. День воинской славы России установлен в честь победоносного окончания одного из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. Сталинградская битва длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года и стала переломным моментом Великой Отечественной и Второй мировой войны. В этот день 1943 года Советская армия ликвидировала окруженную группировку противника под командованием фельдмаршала Ф. Паулюса, сдавшегося в плен 31 января.

    Неофициальный праздник День буквы «Ы» отмечается ежегодно 2 февраля в честь 29-й буквы русского алфавита. Обозначая уникальный звук, который не имеет аналогов во многих языках. При этом «Ы» не была и исконно русской буквой, так как появилась при сочетании «Ь» (ерь) и «I» (и восьмеричное) в церковнославянском языке.

    День ежа или День сурка – оба праздника 2 февраля призваны подсказать людям погоду и скорость смены сезонов по поведению животного. И если в США и Канаде с 1886 года с этой работой должен справляться сурок, то со времён древнего Рима её выполнял ёж.

    В древности 2 февраля будили ежей и смотрели на их поведение при выходе из норы: если он замечал свою тень, значит, весна ещё далеко. Об этом же свидетельствовал сурок: если 2 февраля солнечно, а животное видит свою тень, пугается её и прячется в нору, шесть недель зима будет царствовать в регионе. Если день пасмурный и тень сурка не пугает, он легко выходит из норы, можно надеяться на раннюю весну.

    Всемирный день гавайской гитары укулеле так же отмечается 2 февраля. Небольшой четырёхструнный музинструмент сделали популярным во всём мире гавайские музыканты, при том, что происхождение укулеле связано с португальскими инструментами. Эта небольшая альтернатива гитаре стала желанным гостем на семейных и корпоративных праздниках, а сегодня, в первый понедельник февраля, укулеле поможет создать рабочее и при этом расслабленное настроение.

    День самообновления хоть и не официальный, но международный праздник личностного роста и совершенствования. Он напоминает о важности переоценки  собственных ценностей, развитию новых привычек, приобретения знаний.

    При этом во Франции 2 февраля празднуют Блинный день, в Азербайджане День молодёжи, в Таиланде День изобретателя, в Британии – День свечей в Уэльсе.

    А именинники сегодня Инна, Римма, Лаврентий, Ефим, Артём, Павел, Захар и Семён.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:10 • Новости дня
    Посол Афганистана заявил о скором увеличении прямых авиарейсов с Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия и Афганистан увеличат число прямых авиарейсов между странами, сообщил посол Афганистана в Москве Гуль Хасан.

    «Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырёх лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой»,  – заявил посол ТАСС.

    По словам Гуль Хасана, «предпринимаются усилия» для увеличения взаимных поездок граждан двух стран, что в дальнейшем увеличит число авиарейсов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан в ноябре поставил в Россию первую партию фруктов. Посол Афганистана обсудил с Россией наем афганских работников на сельхозработы. Афганистан увеличил поставки гранатов, бахчевых и винограда в Россию.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:45 • Новости дня
    Глава МИД Франции Барро заявил о важности прямого канала связи с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил о необходимости иметь прямой канал связи с Россией для европейцев, который бы не зависел от посредников.

    «Европейцы, которые на данный момент являются основными сторонниками Украины в финансовом и военном вопросах, должны иметь каналом (связи с Россией – прим. ВЗГЛЯД) для отстаивания своих интересов без перекладывания ответственности на посредников», – приводит РИА «Новости» слова Барро в интервью газете Liberation.

    Глава французского МИД заметил, что Париж в целом не отказывался от диалога с Россией, уточнив, что он возможен, но при условии прозрачности по отношению к Украине и её евроспонсорам.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон призвал  европейские страны возобновить контакты с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал всем, кто хочет вести серьезный диалог с Россией, не делать громких заявлений, а связаться напрямую. Евродепутат Мариани заявил о падении доверия к Франции у России.

    Комментарии (0)
