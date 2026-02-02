  • Новость часаЛавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    2 февраля 2026, 02:25 • Новости дня

    На Пущинских источниках Камчатки пропала группа из пяти взрослых и трёх детей

    На Пущинских источниках Камчатки пропали восемь человек

    Tекст: Катерина Туманова

    По пути к Пущинским источникам в Мильковском округе Камчатского края пропала группа из пяти взрослых и троих детей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

    По его словам, сигнал о пропаже группы из восьми человек поступил от родственников. В назначенное время, 1 февраля 2026 года, путешественники не вернулись и не вышли на связь.

    «По погодным условиям силами знакомых проехать до места происшествия не получилось, требуется помощь спасателей. В 09 часов 00 минут сегодня запланирован выезд сотрудников полиции и спасателей ПСО КГКУ «ЦОД» для оказания помощи», –написал Лебедев в соцсети «ВКонтакте».

    Он добавил, что до Пущинских источников от Пущино около 20 км. Снега выпало много, что и могло стать причиной задержки группы путешественников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пропавших в Пермском крае в декабре туристов нашли живыми. Следователи нашли в Красноярске пропавшую девочку. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил в октябре о том, что спасение туристов-нарушителей должны оплачивать организаторы тура.

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Доцент Леонова напомнила собственникам квартир о штрафах за хлам в подъезде

    Tекст: Катерина Туманова

    Владельцы квартир в многоквартирных домах могут получить штрафы за нарушения санитарных и пожарных требований, незаконную перепланировку и неоплату налогов, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

    За загрязнение общих зон, оставление мусора или хранение личных вещей в коридорах предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей для физических лиц. Нарушения в области пожарной безопасности, такие как загромождение аварийных выходов или складирование легковоспламеняющихся материалов, могут обойтись в сумму от пяти до 15 тыс. рублей, напомнила Леонова в беседе с агентством «Прайм».

    «За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», – добавила она.

    К перепланировке относится снос стен, перенос мокрых зон или кухни, а также объединение помещений с газовой плитой без перегородки.

    Штрафы предусмотрены и за нарушение режима тишины – например, за проведение ремонтных работ или громкую музыку после 23.00.

    Владельцы квартир обязаны своевременно оплачивать имущественный налог, иначе им грозит штраф в размере 20 или 40% от суммы долга в зависимости от наличия умысла. Также собственники должны вовремя оплачивать коммунальные услуги.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, МЧС напомнило о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках. В Госдуме рассказали о праве требовать перерасчета платы за содержание МКД. Юрист объяснил угрозу уголовного преследования за видео из чужой квартиры.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины заочно арестован по делу о подрыве Крымского моста

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заочно арестован судом в Москве по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года, он также переобъявлен в розыск, говорится в документах суда.

    «Основания для розыска: разыскивается по статье УК <...> переобъявлен, ранее разыскивался», – приводит РИА «Новости» данные из базы МВД России.

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, находящийся в перечне террористов и экстремистов, был переобъявлен в розыск по делу о теракте на Крымском мосту. Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ возбудили 17 июля 2023 года после атаки на Крымский мост.

    Позднее Неижпапа стал обвиняемым и был объявлен в розыск, причем уже находился в международном розыске по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита пыталась обжаловать решение суда, но апелляционная инстанция оставила арест без изменений.

    В апелляционном постановлении говорится: «Постановление Басманного районного суда адрес от 28 ноября 2025 года об избрании Неижпапе меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    Напомним, ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками, что привело к повреждению автодорожной части, гибели взрослых и ранению ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Мост был полностью восстановлен к 14 октября 2023 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года. В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста, акцентируя внимание на его стратегическом значении и укрепленных мерах безопасности. СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование искусственного интеллекта (ИИ) поможет проводить исследования и развивать ключевые отрасли Арктики, включая образование и геологоразведку, считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

    «В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта даёт возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте», – рассказал он РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ИИ может существенно повысить эффективность здравоохранения, образования и геологоразведки, а также использоваться для анализа рисков и выбора технологий при освоении месторождений.

    Воротников отметил, что ИИ способен выявлять связи между геологическими элементами и давать выводы о богатстве конкретных районов.

    Он также отметил важную роль создания цифровых двойников муниципалитетов и предприятий, позволяющих моделировать развитие территорий, оценивать влияние новых налогов или транспортных проектов.

    «Искусственный интеллект поможет более надежно и компетентно управлять трансарктическим транспортным коридором», – пояснил Воротников, добавив, что технология позволит просчитывать подвижки льдов и силу ветра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала построить десять новых океанологических судов. К спасению флоры и фауны в Арктике ученые привлекли ИИ. Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    Девятилетний мальчик ушёл гулять в Санкт-Петербурге и не вернулся

    Девятилетний мальчик три дня назад ушёл гулять в Санкт-Петербурге и пропал

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Средства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Средства ПВО за пять часов сбили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в сводке доложило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять вечерних часов в воскресенье над четырьмя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, три беспилотника – над Белгородской областью и по одному – над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и акваторией Чёрного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 10 часов воскресенья в регионах России были сбиты 38 дронов ВСУ, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно юридическим документам, Нетребко в 2021 году зарегистрировала ИП, теперь налоговая служба получила от певицы заявление об окончании действия этого статуса.

    Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, согласно юридическим документам.

    В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости». 

    Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».


    Комментарии (0)
