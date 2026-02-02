В «Мошеловке» предупредили о мошеннических рассылках в феврале

Tекст: Катерина Туманова

«В мессенджер приходит сообщение якобы от популярного маркетплейса. Например: «Вы получите 15% кешбэка за покупки в январе! Активируйте бонус до 10 февраля». Ссылка ведёт на сайт-клон, имитирующий личный кабинет маркетплейса или банка-партнера. После «входа» данные аккаунта попадают к мошенникам», – рассказали в РИА «Новости» в «Мошеловке».

Там отметили, что февраль выбран для подобных атак потому, что этот период традиционно сопровождается акциями и кешбэк-программами после новогоднего шопинга, что облегчает маскировку мошеннических рассылок.

Эксперты советуют игнорировать подозрительные ссылки из мессенджеров и всегда самостоятельно набирать адрес сервиса или пользоваться закладками браузера.

«Акции и бонусы от маркетплейсов всегда отображаются внутри их официальных приложений и на сайтах», – напомнили в пресс-службе платформы.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в новой схеме мошенничества стали сообщать о якобы доставленном онлайн-заказе. в МВД раскрыли популярные у аферистов фразы для получения кода с «Госуслуг». Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества в 2026 году.