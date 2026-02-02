Политик из Франции Сорлин уличил Гутерреша в лицемерии

Tекст: Катерина Туманова

«Недавнее заявление генерального секретаря ООН совершенно лицемерно. Оно показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, – нет», – сказал он ТАСС.

Сорлин отметил, что лично посещал Крым и Донбасс с гуманитарной помощью и видел стремление местных жителей присоединиться к России. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права не существует оснований не признавать результаты референдумов, прошедших в Крыму, Донбассе и Новороссии, юридически значимыми.

Французский политик выразил обеспокоенность тем, что ООН, несмотря на свою миссию по поддержанию мира, безопасности и соблюдения прав человека, демонстрирует избирательный подход к этим вопросам.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом».