  • Новость часаЛавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Российским дронам предстоит взломать блокировки Маска
    Опубликовано видео уничтожения истребителей F-16 и Су-27 ВСУ российскими дронами
    Распри Каллас и фон дер Ляйен сочли реальной угрозой ЕС
    Медведев: Зеленскому не сносить головы, Аннушка уже разлила масло
    Российские войска освободили Зеленое в Харьковской области
    NYT: Встреча России, США и Украины в Абу-Даби отложена
    Путин позвонил Наине Ельциной
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    Украина попросила у ЕС 1,5 трлн долларов
    2 февраля 2026, 02:11 • Новости дня

    Возивший гумпомощь в Крым и Донбасс политик из Франции уличил Гутерреша в лицемерии

    Политик из Франции Сорлин уличил Гутерреша в лицемерии

    Tекст: Катерина Туманова

    ООН продемонстрировало двойные стандарты, не признавая права народов Крыма и Донбасса на самоопределение, заявил французский политик Фабрис Сорлин, комментируя соответствующую реплику генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

    «Недавнее заявление генерального секретаря ООН совершенно лицемерно. Оно показывает, что внутри этой организации существуют двойные стандарты. Нет абсолютно никаких причин, по которым одни народы, как, например, народ Гренландии, имеют право на самоопределение, а другие, как народ Донбасса или Крыма, – нет», – сказал он ТАСС.

    Сорлин отметил, что лично посещал Крым и Донбасс с гуманитарной помощью и видел стремление местных жителей присоединиться к России. Он подчеркнул, что с точки зрения международного права не существует оснований не признавать результаты референдумов, прошедших в Крыму, Донбассе и Новороссии, юридически значимыми.

    Французский политик выразил обеспокоенность тем, что ООН, несмотря на свою миссию по поддержанию мира, безопасности и соблюдения прав человека, демонстрирует избирательный подход к этим вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва передала запрос в ООН о признании права населения Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. Гутерреш заявил, что в случае Крыма и Донбасса принцип самоопределения якобы неприменим. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова Гутерреша о Крыме и Донбассе «диким выводом».

    1 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Сальдо призвал освободить умы жителей правобережной Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Кроме правобережья Днепра в Херсонской области, в освобождении нуждаются умы местных жителей, охваченных западной идеологией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

    «Наша цель благородна и справедлива: нам нужно всё сделать для того, чтобы освободить людей, живущих на правобережной части Украины от вторгшегося в их умы и вторгающегося в дальнейшем духа, который навеян западными идеологами», – заявил он ТАСС.

    По его словам, иначе всё ведёт к уничтожению личности, идентичности, уничтожению культурных традиций, насаждению чуждых традиций и идей, которые не свойственны людям, проживающим на этой территории.

    Сальдо считает освобождение «от вторжения в умы» такой же важной задачей спецоперации, как освобождение территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переходе в собственность России имущества украинских олигархов. Также он сообщал, что власти Украины перестали помогать оставшимся в Херсоне гражданам.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    Россия объявила в розыск экс-премьера Украины Яценюка

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк объявлен в России в розыск по уголовной статье, указано в базе МВД России.

    «Основание для розыска: разыскивается по статье УК <...>переобъявлен» , приводит РИА «Новости» сведения из базы МВД России.

    Как ранее отмечали в Следственном комитете России, Яценюку, а также экс-руководителю администрации президента Украины Сергею Пашинскому и бывшему и.о. главы МИД Андрею Дещице заочно предъявлены обвинения.

    По данным ведомства, они входили в Совет национальной безопасности и обороны Украины и принимали участие в решении о начале так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

    В Следственном комитете указывали, что в результате этих действий в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, среди которых 44 ребенка.

    Пашинский и Дещица ранее также были объявлены в розыск МВД России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва в 2024 году передала в суд ООН материалы о совершении Киевом геноцида в Донбассе. Генпрокуратура в 2025 году направила в суд дело о геноциде в Донбассе со стороны Киева. Суд в Донецке определит ключевых военных преступников Украины.

    Комментарии (3)
    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    Силы ПВО уничтожили за ночь 21 дрон ВСУ над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны доложило в Telegram-канале об уничтожении в течение ночи силами ПВО 21 дрона ВСУ над четырьмя регионами России.

    «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – сказано в сообщении.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 14 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, пять дронов уничтожили над Воронежской, по одному беспилотнику ликвидировано над территориями Астраханской и Калужской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером субботы над семью российскими регионами за три часа был уничтожен 41 дрон ВСУ, из которых больше всего сбито в Брянской области. В России создали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду

    Tекст: Катерина Туманова

    Артиллерийскую бригаду ВСУ, которая в прошлом году отличилась тем, что растеряла все РСЗО HIMARS, переформировали и направили в Сумскую область, сообщили в российских силовых структурах.

    «В Сумскую область переброшена 27-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ, которая в конце прошлого года была переформирована из 27-й реактивной артиллерийской бригады после утраты всех реактивных установок HIMARS», – рассказал источник РИА «Новости».

    Переформированную бригаду теперь вооружили украинскими САУ «Богдана», добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Минобороны показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.


    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 15:05 • Новости дня
    Медведев: Военная победа в СВО по ряду параметров уже просматривается

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo отметил, что «совершенно очевидно, что факт военной победы очень важен. И он просматривается по целому ряду параметров».

    Медведев также подчеркнул, что рассчитывает на скорейшее достижение целей спецоперации, отметив: «Мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после применения российского комплекса «Орешник» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые обозначил для Киева цель не победить, а выжить.

    Вооруженные силы России нанесли удар по Львовскому государственному авиационно-ремонтному заводу с применением комплекса «Орешник».

    Генсек НАТО связал этот удар с попыткой ослабить военную помощь Киева.

    Ранее Медведев заявил о сбывшихся «абсурдных прогнозах» последних лет.

    Комментарии (4)
    1 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Доцент Леонова напомнила собственникам квартир о штрафах за хлам в подъезде

    Tекст: Катерина Туманова

    Владельцы квартир в многоквартирных домах могут получить штрафы за нарушения санитарных и пожарных требований, незаконную перепланировку и неоплату налогов, напомнила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова.

    За загрязнение общих зон, оставление мусора или хранение личных вещей в коридорах предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей для физических лиц. Нарушения в области пожарной безопасности, такие как загромождение аварийных выходов или складирование легковоспламеняющихся материалов, могут обойтись в сумму от пяти до 15 тыс. рублей, напомнила Леонова в беседе с агентством «Прайм».

    «За самовольную (без согласования в соответствующем органе) перепланировку любого помещения в многоквартирном доме взимается штраф для физлиц от двух до 2,5 тысяч рублей», – добавила она.

    К перепланировке относится снос стен, перенос мокрых зон или кухни, а также объединение помещений с газовой плитой без перегородки.

    Штрафы предусмотрены и за нарушение режима тишины – например, за проведение ремонтных работ или громкую музыку после 23.00.

    Владельцы квартир обязаны своевременно оплачивать имущественный налог, иначе им грозит штраф в размере 20 или 40% от суммы долга в зависимости от наличия умысла. Также собственники должны вовремя оплачивать коммунальные услуги.

    Как писал ранее газета ВЗГЛЯД, МЧС напомнило о штрафах за велосипеды и коляски на лестничных клетках. В Госдуме рассказали о праве требовать перерасчета платы за содержание МКД. Юрист объяснил угрозу уголовного преследования за видео из чужой квартиры.

    Комментарии (0)
    2 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Российские силовики узнали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Силовики РФ рассказали об ужасе командиров ВСУ перед лесами Сумской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинское командование серьёзно обеспокоено возможным переносом боёв в густые леса с оврагами северо-западнее Сум, что ограничит использование дронов, сообщили представители российских силовых структур.

    «В ВСУ опасаются, что перенос боевых действий на Сумском направлении из сел в густой лес с глубокими оврагами к северо-западу от Сум будет означать существенное усложнение украинской обороны», – рассказали силовики ТАСС.

    Источник объяснил, что в густом лесу ВСУ лишатся возможности массово применять дроны, а на расчеты БПЛА сделана ставка командования ВСУ из-за недостатком пехоты и бронетехники.

    В подобных условиях решающее значение получит артиллерия, которая, по словам источника, у ВС России значительно эффективнее.

    К тому же применение российскими военными бронетехники, тяжёлых огнеметов «Солнцепёк» и авиабомб ФАБ закрепляет преимущество над противником.

    Во словам информатора, закрепление российских войск в этих лесах к концу весны практически исключит возможность ВСУ вернуть утраченные позиции под плотной листвой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Белую Березу в Сумской области. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:25 • Новости дня
    «Северяне» узнали о расчетах БПЛА ВСУ без боевого опыта на Харьковском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвигаются почти на всех участках фронта в Харьковской области, чему активно способствуют российская авиация, расчеты БПЛА и артиллерия.

    «Для удержания позиций южнее Симиновки украинское командование перебрасывает в район подразделения Второго корпуса НГУ «Хартия». Кроме того, переброшены недавно сформированные из частей ТРО расчеты БАЛА без опыта ведения боевых действий», – рассказали бойцы Telegram-каналу «Северный ветер».

    В лесах около Старицы при поддержке артиллерии российские военнослужащие продвинулись на 200 м на двух участках. В районе Симиновки штурмовики, сломив сопротивление противника, продвинулись на четырех участках в прилегающем лесном массиве на 350 м.

    У Волчанских Хуторов расчеты ТОС работали по позициям 157 омбр ВСУ, а на Хатненском участке фронта штурмовые группы «Северян» продвинулись по лесополосам на 500 м.

    На Сумском направлении экипажи ВКС России и «Герани» точечно уничтожали выявленные цели ВСУ по всей линии фронта. В Сумском районе штурмгруппы продвинулись на девяти участках и в Глуховском – на трёх. Общее продвижение составило до 800 м.

    «За сутки потери противника составили свыше 120 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВСУ перебросили в Сумскую область растерявшую РСЗО HIMARS артбригаду. ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО. Марочко навал самые результативные направления фронта прошедшей недели.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:55 • Новости дня
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    Зеленский объявил дату отправки переговорной делегации Украины в Абу-Даби
    @ Скриншот с видео Telegram-канала Владимира Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам Зеленского, после разговора с секретарем Совета нацобороны и безопасности Рустемом Умеровым, он назначил совещание на 2 февраля для согласования переговоров, на которые в тот же день украинская делегация отправится в Абу-Даби.

    «Был доклад нашей переговорной команды, есть договорённости о трёхсторонней встрече, она будет в среду или в четверг, как в прошлый раз. <...> В понедельник вечером команда уже будет в пути на переговоры», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

    Напомним, 1 февраля New York Times писала, что второй раунд переговоров между представителями России, США и Украины по урегулированию украинского конфликта перенесен на несколько дней. Причиной указывала недавняя встреча российской и американской сторон в США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Зеленский перед встречей в Абу-Даби отказался от компромиссов по Донбассу и ЗАЭС. Кремль оценил старт прямых контактов в Абу-Даби положительно. Власти США заявили, что воодушевлены усилиями России по достижению мира на Украине.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    Командующий ВМС Украины заочно арестован по делу о подрыве Крымского моста

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заочно арестован судом в Москве по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года, он также переобъявлен в розыск, говорится в документах суда.

    «Основания для розыска: разыскивается по статье УК <...> переобъявлен, ранее разыскивался», – приводит РИА «Новости» данные из базы МВД России.

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, находящийся в перечне террористов и экстремистов, был переобъявлен в розыск по делу о теракте на Крымском мосту. Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ возбудили 17 июля 2023 года после атаки на Крымский мост.

    Позднее Неижпапа стал обвиняемым и был объявлен в розыск, причем уже находился в международном розыске по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита пыталась обжаловать решение суда, но апелляционная инстанция оставила арест без изменений.

    В апелляционном постановлении говорится: «Постановление Басманного районного суда адрес от 28 ноября 2025 года об избрании Неижпапе меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    Напомним, ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками, что привело к повреждению автодорожной части, гибели взрослых и ранению ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Мост был полностью восстановлен к 14 октября 2023 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявлял, что Крымский мост не достоит до конца 2024 года. В Госдуме заявили о надежной защите Крымского моста, акцентируя внимание на его стратегическом значении и укрепленных мерах безопасности. СК назвал Буданова организатором атак БПЛА на Россию.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперт Воротников рассказал об использовании ИИ в условиях Арктики

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование искусственного интеллекта (ИИ) поможет проводить исследования и развивать ключевые отрасли Арктики, включая образование и геологоразведку, считает координатор Экспертного совета Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

    «В Арктике вечная мерзлота, сложные погодные условиях. При этом по-настоящему разведана достаточно незначительная часть Арктики – не более 30% в зависимости от региона. И вот как раз применение искусственного интеллекта даёт возможность проводить исследования, не находясь непосредственно на месте», – рассказал он РИА «Новости».

    По мнению эксперта, ИИ может существенно повысить эффективность здравоохранения, образования и геологоразведки, а также использоваться для анализа рисков и выбора технологий при освоении месторождений.

    Воротников отметил, что ИИ способен выявлять связи между геологическими элементами и давать выводы о богатстве конкретных районов.

    Он также отметил важную роль создания цифровых двойников муниципалитетов и предприятий, позволяющих моделировать развитие территорий, оценивать влияние новых налогов или транспортных проектов.

    «Искусственный интеллект поможет более надежно и компетентно управлять трансарктическим транспортным коридором», – пояснил Воротников, добавив, что технология позволит просчитывать подвижки льдов и силу ветра.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Россия запланировала построить десять новых океанологических судов. К спасению флоры и фауны в Арктике ученые привлекли ИИ. Эксперты рассказали, как России получить максимальную выгоду от ИИ и избежать рисков.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 22:10 • Новости дня
    Девятилетний мальчик ушёл гулять в Санкт-Петербурге и не вернулся

    Девятилетний мальчик три дня назад ушёл гулять в Санкт-Петербурге и пропал

    Tекст: Катерина Туманова

    Следователи следственного отдела по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу ищут девятилетнего мальчика, который ушёл из дома днём 30 января и не вернулся, на связь не выходил, заявили в ведомстве.

    «Предварительно установлено, что 30.01.2026 около 14 часов 00 минут малолетний покинул своё место жительства на Красносельском шоссе в Красносельском районе Санкт-Петербурга и не вернулся, на связь с родственниками не выходит», – сообщили следователи.

    Они добавили, что мальчик был одет в чёрную куртку, темно-синие брюки, черные сапоги и черную шапку, на нём был бежевый шарф. Также у него был чёрный рюкзак.

    Отряд «Лиза Алерт», волонтёры и родители – порядка 200 человек – подключились к поискам, обыскали за двое суток обширную территорию Петербурга и Ленобласти, сообщила координатор поисков Кристина Ливенцова телеканалу «Санкт-Петербург».

    «На данный момент штаб свернут и принято решение координатором и органами о том, что работа будет вестись в информационном формате. Информационные координаторы отрабатывают свидетельства на достоверность», – сказала она.

    По одной из версий, ребёнок собирался покататься на горке у железнодорожной насыпи и Таллинского шоссе.

    Следственный отдел по Красносельскому району Санкт-Петербурга ГСУ СК России  возбудил уголовное дело об убийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Москве полицейские нашли двоих пропавших детей 8 и 13 лет. В январе в Красноярске пропали несколько детей  за сутки.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:10 • Новости дня
    Следователи выявили дрон НАТО при атаке ВСУ на Сартану в ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Ударный БПЛА производства стран НАТО мог использоваться боевиками ВСУ при атаке на посёлок городского типа Сартана в ДНР 1 февраля, рассказал сотрудник Следственного комитета России.

    «Следователями Следственного комитета России производится фиксация последствий вооруженной атаки на населённый пункт Сартана городского округа Мариуполь со стороны ВФУ <...> на месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ударного БПЛА самолетного типа производства стран НАТО», – сообщила РИА «Новости» представитель СК России.

    Удар дронов ВСУ произошёл 1 февраля и пришёлся на частный сектор. Несколько домов получили сильные повреждения, погибли взрослые и дети.

    «В поселке городского типа Сартана городского округа Мариуполь в результате атаки ударных БПЛА ВФУ, погибла женщина 1991 г.р. и мальчик 2020 г.р. Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших. Кроме того, пострадал мальчик 2018 г.р., ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – сообщал в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ДНР боевику ВСУ дали 23 года за убийство мирных жителей. водитель получил ранения при атаке дрона ВСУ в Макеевке ДНР.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:35 • Новости дня
    Средства ПВО за пять часов уничтожили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Средства ПВО за пять часов сбили над регионами России более 20 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в сводке доложило об уничтожении 23 дронов ВСУ за пять вечерних часов в воскресенье над четырьмя регионами и акваториями Чёрного и Азовского морей.

    «С18.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 12 БПЛА ликвидированы над территорией Краснодарского края, пять дронов сбиты над акваторией Азовского моря, три беспилотника – над Белгородской областью и по одному – над Ставропольским краем, Чеченской Республикой и акваторией Чёрного моря.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, за 10 часов воскресенья в регионах России были сбиты 38 дронов ВСУ, из которых большинство уничтожено над Белгородской областью.

    Комментарии (0)
    1 февраля 2026, 23:57 • Новости дня
    Оперная певица Анна Нетребко начала ликвидацию бизнеса в России

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно юридическим документам, Нетребко в 2021 году зарегистрировала ИП, теперь налоговая служба получила от певицы заявление об окончании действия этого статуса.

    Оперная певица Анна Нетребко ликвидирует бизнес в России, согласно юридическим документам.

    В конце января она представила налоговой службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности ИП, основным видом деятельности которого была заявлены активность в области исполнительских искусств, передаёт РИА «Новости». 

    Напомним, весной 2025 года Нетребко объявляли в розыск из-за квартиры в Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начале мая 2025 года активисты устроили акцию против концерта Нетребко в Братиславе. Летом суд Нью-Йорка дал ход обвинениям Нетребко против «Метрополитен-опера».


    Комментарии (0)
    Главное
    Задержана администратор сауны после гибели подростков в Прокопьевске
    Госдолг Германии достиг исторического максимума
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    Немецкий концерн Bosch объявил о сокращении 20 тыс. рабочих мест
    Финская армия опровергла просьбы «жалеть» военных США на учениях в Арктике
    В России изменились правила возврата технически сложных товаров
    Долина прослезилась на концерте