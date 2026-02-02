Спилберг получил Grammy и собрал четыре главные награды США в сфере развлечений

Tекст: Катерина Туманова

Культовый режиссёр Стивен Спилберг получил в воскресенье специальную премию Grammy за документальный фильм «Музыка Джона Уильямса, который победил в номинации «Лучший музыкальный фильм», сообщил журнал Hollywood Reporter.

Награда была вручена во время церемонии, которая не транслировалась по телевидению. У Спилберга уже есть четыре премии «Эмми», «Тони» и три «Оскара». Это первая номинация Спилберга на премию «Грэмми» и его первая победа.

«Спасибо всем, кто проголосовал за «Грэмми», ваше признание музыки Джона Уильямса очень много значит для меня и нашей команды компании Amblin, Дэррила Фрэнка и Джастина Фалви. А ещё поздравляем наших партнеров из Imagine и Walt Disney Company. Очевидно, что это признание имеет для меня большое значение, поскольку подтверждает то, что я знаю уже более 50 лет: влияние Джона Уильямса на культуру и музыку неизмеримо, а его мастерство и наследие не имеют себе равных», – заявил Спилберг в благодарственной речи.

Только 21 человек за свою карьеру получили четыре премии: «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». Среди них Рита Морено, в прошлом сотрудничавшая со Спилбергом, а также Одри Хепберн, Мел Брукс, Элтон Джон, Вупи Голдберг, Джон Ледженд, Эндрю Ллойд Уэббер, Дженнифер Хадсон, Виола Дэвис, композиторы Ричард Роджерс и Алан Менкен, а также Бендж Пасек и Джастин Пол.

В этом году у Спилберга есть шанс пополнить список номинантов на премию «Оскар» как продюсера фильма «Хэмнет», номинированного на премию как «Лучший фильм».

