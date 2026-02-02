  • Новость часаЛавров объяснил старания Европы «вбивать клинья» между Россией и США
    2 февраля 2026, 00:55 • Новости дня

    Axios узнал о готовности США вести диалог с Ираном по сделке

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация американского президента Дональда Трампа сообщила Ирану по нескольким каналам, что открыта для переговоров по сделке, сообщил Axios высокопоставленный чиновник США.

    «Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи представителя Белого дома Стива Уиткоффа с высокопоставленными иранскими официальными лицами в Анкаре в конце этой недели, сообщили Axios два источника. По их словам, дело движется, делается всё возможное», – сказано в материале Axios.

    Другой американский чиновник подтвердил, что встреча между США и Ираном может состояться на этой неделе в Турции. Три страны, которые работали с администрацией Трампа над соглашением о прекращении огня в секторе Газа, хотят, чтобы переговоры между США и Ираном предотвратили войну в регионе.

    Официальные лица Белого дома заявляют, что Трамп не принял окончательного решения о нанесении удара по Ирану и остается открытым для диалога.

    Недавние комментарии Трампа о переговорах не являются блефом, но США не знают, уполномочит ли верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи своих дипломатов заключить сделку, которая может привести к серьезным последствиям.

    Напомним, ранее Трамп отдал приказ о массированном наращивании военной мощи в Персидском заливе, что повышает ставки США через переговоры предотвратить удар по Ирану и более широкую региональную войну.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США рассматривают возможность проведения превентивной операции против Ирана и продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке. Axios сообщил о скором завершении наращивания сил США на Ближнем Востоке. Трамп заявил о движении американской «армады» в сторону Ирана, однако СМИ отметили неоднозначность этой реплики.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД изучала, как может выглядеть новая атака США на Иран.

    30 января 2026, 12:30 • Новости дня
    Политолог Данилин: Недельный перерыв в ударах по энергетике Украины – результат просьбы Трампа к Путину

    Эксперт: Недельная пауза в ударах по энергетике Украины не является «энергетическим перемирием»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Перерыв России в ударах по украинской энергетике – это результат диалога между Россией и США. Попытки Киева приписать себе «дипломатический успех» тщетны. Однако это не означает остановки атак по инфраструктуре, используемой в военных целях, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии Москвы на недельный перерыв в ударах по энергетике Украины.

    «Просьба Трампа к Путину не бить по украинской энергетической инфраструктуре в течение недели на время сильных морозов – это гуманитарная инициатива со стороны президента США, на которую согласилась Москва в рамках поддержки миротворческих усилий Белого дома», – пояснил Павел Данилин, гендиректор Центра политического анализа.

    Он обратил внимание на разницу в отношениях Белого дома к Брюсселю и к Москве. «Если на европейских лидеров Трамп оказывает давление, то с Путиным общается исключительно уважительно, используя термин «просьба» вместо «требование», – отметил спикер.

    «Трамп – один из немногих западных политиков, продвигающих приемлемые для России условия урегулирования украинского кризиса. Поэтому Москва, как побеждающая сторона, согласилась на его нынешнюю инициативу. Но я бы не стал говорить об «энергетическом перемирии». Это перерыв в ударах на короткое время сильных морозов», – уточнил он.

    «Причем перерыв стал результатом договоренности между Россией и США, а не Россией и Украиной, как бы Киев не пытался приписать себе якобы дипломатические успехи в достижении «энергетического перемирия», – заметил собеседник.

    «Более того, согласие Путина в очередной раз показало, кто является настоящим сторонником урегулирования», – подчеркнул политолог. «У российской стороны никогда не было задачи обесточить Киев. Это нам приписывают украинские пропагандисты. Цель Москвы – уничтожение инфраструктуры, так или иначе используемой в военных целях. Нынешний перерыв не означает остановки ракетных атак. На Украине есть ряд иных объектов для наших ударов – по решению военного руководства», – продолжил он.

    «Использовать карту недельной приостановки ударов по энергетике – отличный ход нашей дипломатии. Если нужно будет выбирать между решением территориального вопроса или дальнейшим выводом из строя энергетики, то, на мой взгляд, перспективнее вести переговоры по первому треку», – поделился мнением аналитик.

    «Что касается военного аспекта, то сейчас Россия не ведет крупномасштабных наступлений. Поэтому недельный перерыв не приведет к потере темпа хода СВО. К тому же на Украине уже выведены из строя более 70% ТЭЦ и почти 40% ГЭС», – детализировал спикер.

    «К тому же, думаю, обязательства сторон будут относительно взаимны. Украинскую сторону, скорее всего, принудили тоже воздержаться от ударов по объектам российской энергетической инфраструктуры. И пусть украинцы всегда нарушали свои соглашения, но это важный шаг в мирном процессе. А возможные провокации ВСУ только подтвердят правоту российской стороны в контексте СВО», – резюмировал Данилин.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по энергетике Киева и других городов Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие.

    «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва пока официально не подтверждала договоренностей. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Отметим, что весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график, и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    1 февраля 2026, 03:40 • Новости дня
    Трамп призвал к аресту Обамы по обвинению в попытке госпереворота
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Дональд Трамп обвинил Обаму в попытке совершить «государственный переворот» во время выборов 2016 года и призвал к его аресту в своем посте в социальной сети Truth в четверг, 29 января.

    «Директор Национальной разведки Тулси Габбард опубликовала сотни ошеломляющих документов по делу Russiagate (Рашагейт – разоблачительный кейс по аналогии с Уотергейтским скандалом, завершившимся отставкой президента США Ричарда Никсона – прим. ВЗГЛЯД). Они доказывают, что Барак Обама лично приказал агентам ЦРУ изготовить ложные разведданные о президенте Трампе и активно «сотрудничал с врагом», чтобы подорвать доверие американцев к нашей демократии и убедительной победе президента Трампа в 2016 году», –  пишет  American Conservative.

    Как пишет Трамп в своём посте на тему, это было «попыткой государственного переворота, предпринятой Бараком Хуссейном Обамой и его приспешниками».

    «И пришло время людям заплатить за это. Арестуйте Обаму Сейчас же!» – восклицает нынешний глава Белого дома.

    В последние дни администрация Трампа расследует поведение своих оппонентов на прошлых выборах. Призыв арестовать Обаму поступил всего через день после того, как ФБР выписало ордер на изъятие документов из избирательного штаба округа Фултон близ Атланты, связанных с выборами 2020 года, отмечает журнал.

    Призыв к аресту примечателен участием в расследовании вопроса ряда высокопоставленных чиновников президентской администрации, включая Габбард и замдиректора ФБР Эндрю Бейли.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор ФБР Кэш Патель обнаружил  опровергнутое досье о «русском следе» в мешках для уничтожения в одной из закрытых комнат бюро.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что американские спецслужбы в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Трампу на выборах. Габбард назвала действия администрации Барака Обамы по «сфальсифицированным» данным о «русском следе» госпереворотом и заговором против Трампа, который назвал скандал с «вмешательством» России в выборы крупнейшим в истории США.

    1 февраля 2026, 11:04 • Видео
    Ход переговоров: Зеленский хамит и увиливает

    Первого февраля в ОАЭ должна пройти важная встреча между переговорными группами России и Украины. Поведение Владимира Зеленского в целом показывает, чего можно ждать от этих переговоров и зачем они ему нужны.

    30 января 2026, 13:02 • Новости дня
    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики

    Военный эксперт: У России есть цели для ударов на Украине помимо энергетики
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    То, что жители Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского. У Киева есть простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Дональд Трамп заявил о личной просьбе к Владимиру Путину приостановить обстрелы Киева из-за холода.

    «Дональд Трамп, обратившись к Владимиру Путину с просьбой о перерыве в ударах на время сильных морозов, признал результативность российских атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне собеседник напомнил заявления главы Белого дома о том, что Украина может потерять еще больше территорий, если не пойдет на урегулирование конфликта.

    «Эти оценки основаны, вероятно, на докладах Пентагона. Американский президент в курсе эффективности наших ударов и прекрасно понимает, что армия России продвигается в зоне боевых действий и достигает своих целей», – отметил аналитик. Другими словами, Вашингтон попросил побеждающую сторону о гуманитарном шаге. Причем речь идет о договоренности между Россией и США.

    Украинских властей мало заботит благополучие собственных граждан. «То, что киевляне и жители других городов Украины сталкиваются с проблемами с электро- и водоснабжением, – вина Владимира Зеленского, его окружения и европейских стран. У Киева есть хороший и простой способ разрешить ситуацию – это подписать мирное соглашение», – подчеркнул Кнутов.

    «Но вместо этого украинское руководство использует население в качестве «живого щита» и обоснования необходимости неких перемирий. На деле цель офиса Зеленского – обеспечить электроснабжением не гражданских, а военные предприятия, в том числе по производству беспилотников», – добавил спикер.

    По его мнению, хотя Россия и ответила согласием на просьбу Трампа о перерыве в ударах по энергетике, это не означает остановки российских ракетных атак. «У наших военных есть и другие цели, по которым мы сможем ударить, если так решит военное руководство», – указал он.

    Эксперт допустил, что украинская сторона также взяла на себя обязательства не бить по российским энергообъектам, в том числе НПЗ. «Очередные провокации ВСУ в таком случае станут лишь очередным подтверждением для мирового сообщества о том, кто является препятствием к урегулированию», – заключил Кнутов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что лично обратился к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Киеву и другим городам Украины в течение недели из-за сильных морозов. По его словам, президент России дал согласие. «И, должен вам сказать, это было очень приятно. Многие говорили: не трать время на звонок, ты ничего не добьешься. Но он это сделал. И мы очень рады», – заявил американский лидер на совещании в Белом доме.

    Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому коллеге из публичных заявлений. Он уточнил, что в Киеве не получали от России сигналов.

    Москва официально пока не подтверждала договоренности. Владимир Зеленский в своем вечернем обращении дал понять, что они вступили в силу в ночь на пятницу. «Спасибо американской стороне за усилия, направленные на то, чтобы в это время прекратить удары по энергетике», – сказал он. Экс-депутат Рады Олег Царев рекомендовал Зеленскому благодарить другого политика, а именно Путина. «Президенту России говори спасибо», – написал он в своем Telegram-канале.

    Позже Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не было прямых переговоров и договоренностей об «энергетическом перемирии». В качестве посредника выступила команда Трампа. «Если Россия не бьет по нашей энергетике, генерирующей или любой, мы не будем бить по их энергетике. Я думаю, это ответ, на который рассчитывал медиатор переговоров, а именно США», – сказал он.

    Отметим, весной 2025 года Россия уже объявляла о введении моратория на удары по энергообъектам. Он был введен 18 марта сроком на 30 дней. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что Москва строго соблюдала запрет на атаки, в то время как российские объекты продолжали подвергаться ударам.

    Как полагают журналисты украинского издания «Страна», нынешняя пауза в ударах по энергетике сроком на неделю – это «исключительно демонстративный ход» России. «Российские военные наносят массированные удары обычно раз-два в неделю, накапливая для этого необходимую дроново-ракетную массу. То есть взятая пауза вполне укладывается в обычный график и сама по себе не является свидетельством изменения подхода Москвы к атакам против украинской энергетики», – говорится в материале.

    Напомним, в январе в результате ударов ВС России Киев практически полностью остался без электроснабжения. 20 января издание «Страна» писало, что более 75% территории украинской столицы осталось без света. Город оказался на грани гуманитарной катастрофы, жаловался киевский мэр Виталий Кличко. Он сообщал, что Киев за первый месяц 2026 года покинули 600 тыс. человек.

    1 февраля 2026, 10:25 • Новости дня
    Иран признал вооруженные силы ЕС террористическими группировками
    @ ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Парламент Ирана признал вооруженные силы стран – членов Евросоюза террористическими организациями, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Такое решение стало ответом на объявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией со стороны ЕС, передает РИА «Новости».

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил: «Согласно статье 7 закона «Об ответных действиях», в ответ на объявление КСИР террористической организацией вооруженные силы европейских стран считаются террористическими группировками, и последствия этих действий будут лежать на ЕС».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    В иранских СМИ ранее распространилась информация о якобы убийстве командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирезы Тангсири, однако эти сведения опровергнуты агентством Tasnim.

    31 января 2026, 04:14 • Новости дня
    В материалы по делу Эпштейна включили заявление об изнасиловании Трампом девочки
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство юстиции США заявило, что в опубликованных материалах по делу Джеффри Эпштейна присутствуют «ложные» обвинения в адрес президента США Дональда Трампа. В частности, там говорится об изнасиловании 13-летней девочки.

    В последней партии документов президент упоминается более 3 тыс. раз. Часть упоминаний Трампа в документах – это газетные вырезки или ссылки на президента в электронных письмах. Также Минюст составил список обвинений, выдвинутых против Трампа женщинами, ни одно из которых не было подтверждено.

    В частности, одна из свидетельниц рассказывает, как ее подруга заявляла, что в возрасте около 13 или 14 лет в Нью-Джерси ее якобы заставили совершить оральный секс с Трампом, пишет Times.

    В документе из архива Эпштейна приводится через адвоката обвинение со стороны одной из женщин в том, что Трамп «изнасиловал» ее, когда ей было 13 лет, причем в изнасиловании участвовал и сам Эпштейн. Затем, по версии, изложенной в материалах, они избили ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское министерство юстиции опубликовало 3 млн страниц документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, введя возрастные ограничения для доступа к материалам, сообщил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш, добавив, что на этом публикации материалов по делу закончатся.

    31 января 2026, 18:54 • Новости дня
    NYT: Европейские лидеры придумали стратегию противодействия Трампу
    @ Francis Chung/Pool/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры на встрече в Брюсселе согласовали стратегию реагирования на потенциальные угрозы и давление со стороны американского президента Дональда Трампа, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Источники NYT сообщили , что бидеры стран Евросоюза на рабочем ужине в Брюсселе составили план по противодействию угрозам и давлению со стороны президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    В документе предлагается сохранять спокойствие при провокациях со стороны Трампа, а также угрожать введением ответных пошлин в случае необходимости.

    План также предусматривает работу по снижению военной и экономической зависимости Европы от Соединенных Штатов, которые были названы ненадежным союзником. Предложения включают продолжение диалога с США, быстрые меры по уменьшению экономического влияния Вашингтона, а также демонстрацию готовности к ответу для завоевания уважения президента Трампа.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за сохранение диалога с Вашингтоном, канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к оперативному сокращению экономической зависимости, а президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость продемонстрировать Трампу способность Европы к самоотверженной защите собственных интересов.

    Газета The New York Times охарактеризовала этот план как «относительно смелый, но все еще довольно абстрактный», подчеркнув, что европейские лидеры усилили риторику в адрес Трампа, однако пока пытаются подкрепить заявления реальными действиями.

    СМИ писали, что европейские лидеры используют специальный групповой чат для обсуждения политики Дональда Трампа и укрепления личных связей.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европе необходимо научиться говорить на языке силы в условиях соперничества крупных держав.

    Также лидеры ЕС задумались о применении против США «торговой базуки».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поинтересовался, поняли ли европейские «болваны» суть слогана Дональда Трампа и его последствия для ЕС.

    1 февраля 2026, 12:02 • Новости дня
    Трамп пригласил Китай и Индию инвестировать в нефтяную отрасль Венесуэлы
    @ Francis Chung/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствует инвестиции Китая и Индии в нефтяную отрасль Венесуэлы.

    «Китай приветствуется, они смогут заключить отличную сделку по нефти», – отметил Трамп во время беседы с журналистами на борту самолета Air Force One. Он добавил, что США сотрудничают с Индией по соглашению о покупке венесуэльской нефти: «Мы уже заключили сделку, саму концепцию сделки», передает Bloomberg.

    По словам Трампа, Индия будет приобретать нефть у Венесуэлы вместо Ирана.

    Ранее на этой неделе временный президент Венесуэлы подписал исторические изменения в национальной нефтяной политике страны. Теперь иностранные компании смогут получать большую долю собственности и платить меньшие налоги, а спустя менее месяца после захвата Николаса Мадуро американскими силами Минфин США выдал генеральную лицензию, расширяющую возможности американских компаний экспортировать, продавать и перерабатывать нефть из Венесуэлы.

    В результате этих изменений США в ближайшее время могут стать крупнейшим импортером венесуэльской нефти за последний год. Администрация Трампа добивается контроля над энергетическим сектором страны и призывает инвестировать 100 млрд долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры.

    Поставки нефти из Венесуэлы в Китай упали с 400 тыс. баррелей в сутки до нуля в январе из-за ужесточения контроля со стороны американского флота над нелегальными перевозками нефти танкерами, ранее направлявшимися в Китай. Большая часть венесуэльской нефти, поступающей в США, принадлежит компании Chevron, имеющей лицензию на сделки с санкционной нефтью, а около 20% поставляют трейдеры Trafigura и Vitol, привлеченные для реализации до 50 млн баррелей, часть из которых ранее была предназначена для Китая.

    Ранее управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое входит в структуру Минфина США, сообщило, что смягчение санкций США в отношении Венесуэлы не затронуло лиц и компании, связанные с Россией, Ираном, Китаем, КНДР и Кубой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Соединенные Штаты планируют уменьшить количество ограничительных мер против Венесуэлы и разрешить продажу ее нефти через американский рынок без временных ограничений. Администрация Соединенных Штатов приступила к продаже венесуэльской нефти, привлекая крупнейшие банки и мировых трейдеров. Трейдеры из США перечислили Венесуэле примерно 50 долларов за баррель нефти, что почти вдвое превышает прежнюю цену поставок в Китай.

    31 января 2026, 14:59 • Новости дня
    Глава МИД Ирана Аракчи пообещал «шокирующий удар» в ответ на атаку США

    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США, подчеркнув, что обладает достаточной мощью для самообороны, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

    Иран внимательно отслеживает разведданные и принимает необходимые меры безопасности в связи с действиями США, передает РИА «Новости».

    Министр иностранных дел Аббас Аракчи подчеркнул, что республика готова к любому развитию событий и способна самостоятельно защитить себя, заявив: «У нас есть возможность защитить себя, нам никто не нужен».

    Аракчи предупредил, что в случае нападения на страну ответ Тегерана будет «шокирующим, жестким и очень сильным». Его слова привел телеканал CNN Turk.

    Заявления главы МИД прозвучали на фоне слов президента США Дональда Трампа о том, что «огромная армада» направляется в сторону Ирана. Трамп выразил надежду на то, что Тегеран согласится на переговоры и подпишет сделку, предусматривающую полный отказ от ядерного оружия.

    По словам Аракчи, иранские службы внимательно следят за ситуацией, чтобы принять меры на случай возможного нападения. Официальный Тегеран дает понять, что не намерен уступать давлению и готов к силовому противостоянию.

    Ранее патрульный противолодочный самолет ВВС США Boeing P-8A Poseidon замечен над нейтральными водами Персидского и Оманского заливов вблизи иранской границы.

    Пентагон и Белый дом разработали совместные планы военной атаки против Ирана.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что страна не приемлет войны, но готова к жесткому ответу на агрессию.

    1 февраля 2026, 05:40 • Новости дня
    NYT сообщила о новой стратегии на Уолл-стрит «Продавай Америку»
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Инвесторы всё больше разочаровываются в Соединенных Штатах, о чём свидетельствуют падение курса доллара, стагнация фондового рынка и рост стоимости государственных заимствований, всё это привело к новой стратегии «Продавай Америку», пишет NYT.

    «В начале 2026 года на мировых рынках распространилась новая инвестиционная стратегия, в рамках которой торговые стратегии, долгое время основанные на превосходстве Соединенных Штатов, теперь выбирают новый подход: продавать Америку», – пишет New York Times.

    Газета отмечает, что подобные настроения распространились в финансовых кругах после шока от заоблачных тарифов, обрушивших акции и облигации в апреле 2025 года, но в последнее время они усилились, поскольку администрация президента США Дональда Трампа проводит политику, включающую нападки на независимость Федеральной резервной системы и угрозы новой торговой войны с Европой, которые вызывают беспокойство у инвесторов.

    «Продажа американских активов в большей степени направлена на хеджирование существующих рисков в США, диверсификацию в другие активы и определение направлений инвестирования новых средств, а не на попытку покинуть страну», – пишет NYT.

    Но эти меры в последнее время только ослабили доллар. Тогда как золото и серебро, остающиеся надёжными инвестициями во времена нестабильности, достигли рекордных максимумов.

    После резкого падения 30 января, цены на драгметаллы в первый месяц года выросли на 24% и 19% соответственно, при этом цена золота за последние 12 месяцев выросла на 75%.

    Во вторник Трамп заявил, что сохраняющаяся слабость доллара делает американские товары дешевле для остального мира. Эти комментарии встревожили инвесторов, привыкших к давней политике США по поддержанию силы нацвалюты.

    На следующий день министр финансов Скотт Бессент попытался заверить рынки, что, вопреки заявлениям президента, правительство по-прежнему поддерживает сильный доллар и длительный период американской исключительности, доминировавший в инвестиционных стратегиях более десяти лет, остаётся в силе.

    «Отток капитала из США обусловлен более фундаментальными опасениями: беспокойством по поводу безопасности американских рынков в период геополитических потрясений, угрозами в адрес ФРС, растущим государственным долгом и опасениями по поводу соблюдения основополагающих принципов верховенства права. Некоторые инвесторы также испытывают резкие колебания из-за непоследовательной политики Белого дома», – перечисляет газета инвестопасения игроков фондового рынка.

    Кроме этого, существуют ещё скачки курсов на фоне нереализованных обещаний в Белом доме, слабость доллара и непредсказуемые геополитические игры.

    Как отметил Райан Макинтайр, президент Sprott Inc – крупного инвестора в золото, мир смотрит на США как на маяк демократии и верховенства права, но это начинает немного меняться.

    «Речь идет не о стремлении к риску. Речь идет о диверсификации и переоценке рисков», – завершил он статью NYT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Росконгресс назвал вероятных «черных лебедей» для мировой экономики. Bloomberg узнало, что трейдеры сделали максимальные с 2011 года ставки на обвал доллара.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД заметила, что золото становится не по карману мировым центробанкам.

    30 января 2026, 10:23 • Новости дня
    Трамп назвал сближение Британии с Китаем очень опасным шагом
    @ NEIL HALL/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп заявил, что попытки Лондона выстроить более тесные отношения с Пекином могут представлять серьезную угрозу для страны.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер на днях встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине и заявил о необходимости «более сложных» отношений между двумя странами, пишет Politico.

    Во время визита Стармер договорился о безвизовом въезде для британских граждан в Китай сроком до 30 дней и снижении китайских пошлин на шотландский виски.

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал курс Британии на сближение с Китаем. «Это очень опасно для них», – заявил он, добавив, что еще опаснее, по его мнению, для Канады начинать бизнес с Китаем. Трамп подчеркнул, что хорошо знает председателя Си, назвав его своим другом, но предостерег Лондон и Оттаву от чрезмерной экономической зависимости от Пекина.

    Власти Британии заранее уведомили США о целях визита Стармера и его планах по развитию отношений с Китаем, отметили в британском правительстве. Сам Стармер в ответ на вопросы журналистов заявил, что сотрудничество с США остается одним из приоритетов для Лондона – в сферах обороны, разведки и торговли.

    Премьер-министр Британии отметил, что разрыв контактов с Китаем был бы невыгоден для страны. По его словам, важно строить диалог с Китаем, не поступаясь национальной безопасностью, и именно такой последовательный подход сейчас реализует британское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского правительства Стармер призвал укрепить отношения между Британией и Китаем.

    Лидер Китая Си Цзиньпин отметил необходимость диалога между двумя странами ради мира во всем мире.

    Си Цзиньпин также выразил готовность развивать партнерство с Британией.

    30 января 2026, 10:42 • Новости дня
    Эстония упрекнула Трампа в медлительности по отношению к Ирану
    @ Thomas Traasdahl/AP/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Евросоюза о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в список террористических организаций стало признанием недостаточности американских мер давления на Тегеран, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его мнению, ЕС впервые опередил США в давлении на Иран.

    Как пишет Politico со ссылкой на интервью главы эстонского МИД Маргуса Цахкны, «это решение опиралось на осознание того, что давления, оказанного на Иран президентом США Дональдом Трампом, было недостаточно, чтобы заставить Тегеран сесть за стол переговоров», передает РИА «Новости».

    Цахкна подчеркнул, что Евросоюз впервые продемонстрировал инициативу в этом вопросе. Он добавил: «Наконец-то Европа тоже что-то сделала», отметив важность консолидации западных усилий по оказанию давления на Иран для снижения напряженности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран ЕС союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру.

    В пятницу Times сообщило, что правительство Великобритании намерено подготовить законопроект о признании иранского Корпуса стражей исламской революции запрещенной организацией.

    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    30 января 2026, 15:14 • Новости дня
    Трамп выдвинул Уорша на пост главы ФРС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил о выдвижении бывшего члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на пост главы ФРС.

    По словам Трампа, он знаком с Уоршем давно и уверен в его исключительных качествах, передает РИА «Новости».

    «Я рад объявить, что выдвигаю кандидатуру Кевина Уорша на пост председателя совета управляющих Федеральной резервной системы... Я знаю Кевина уже давно и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС, а может быть, и как лучший», – написал американский лидер в соцсети Truth Social.

    Ранее глава ФРС Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США.

    В прошлом году газета Wall Street Journal писала о намерении Трампа досрочно сменить главу ФРС.

    1 февраля 2026, 00:01 • Новости дня
    Трамп высказался о продолжении переговоров с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что его администрация не делилась планами в отношении Ирана с союзниками в Персидском заливе, потому что не может этого сделать.

    «Мы не можем им рассказать о плане. План состоит в том, что Иран ведёт с нами переговоры, и мы посмотрим, сможем ли мы что-то сделать, в противном случае, увидим, что произойдёт», – цитирует агентство Anadolu Трампа в эфире Fox News.

    Позже Трамп заявил, что Вашингтон располагает «большим флотом», движущимся в сторону региона, и наращивание сил превышает те, что были развернуты перед военной операцией США в Венесуэле.

    Американский лидер признал, что переговоры с Тегераном продолжаются, но заявил, что их исход остаётся неопределённым.

    «В прошлый раз, когда мы вели переговоры, нам пришлось лишить их ядерного оружия, но это не сработало. Потом мы решили проблему другим способом, и посмотрим, что будет», – сказал он.

    Трамп имел в виду удары США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года, которые, по его словам, «уничтожили» ядерный потенциал Ирана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности нанести «шокирующий удар» в случае атаки со стороны США. Трамп с 27 января грозит Ирану «прекрасной армадой». WSJ узнала, что Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана.

    1 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Уитакер назвал мировое сделку первым шагом к миру на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил о значительном прорыве в дипломатических усилиях по прекращению войны на Украине, отметив, что урегулирование конфликта «неминуемо».

    «Мы всё ближе и ближе к достижению соглашения», – приводит слова Уитакера в интервью FoxNews портал Sada El-Balad.

    Уитакер отметил, что дипломатические команды сосредоточены на решении «технических и сложных вопросов», которые остаются на повестке дня.

    Дипломат подчеркнул, что, хотя детали сложны, движение к соглашению вышло на критическую стадию. Уитакер заявил об оптимистичной оценке процесса переговоров, которые, по его мнению помогут сторонам договориться.

    Он охарактеризовал соглашение как близкое к завершению, но признал, что последние препятствия связаны с весьма специфическими моментами, такими как территориальные разграничения, гарантии безопасности и обеспечение постконфликтной стабильности.

    «Мирное соглашение, которое, по сути, является первым шагом, – сложный документ. Он касается территорий, их границ, способов управления ими и порядка соблюдения режима прекращения огня. Это сложные вопросы», – цитирует Уитакера РИА «Новости».

    Аналитики рассматривают это заявление как один из наиболее убедительных признаков того, что международное сообщество, возглавляемое США и НАТО, ставит во главу угла прекращение боевых действий путем переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре Уитакер заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть достигнуто в течение 90 дней. В начале января он заявил, что все мы можем оказаться на пороге мира на Украине. Уиткофф сообщил, что  США воодушевлены работой России над достижением мира на Украине.

