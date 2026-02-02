Посол Афганистана заявил о скором увеличении прямых авиарейсов с Москвой

Tекст: Катерина Туманова

«Авиакомпания Ariana Afghan Airlines на протяжении последних четырёх лет выполняет один прямой рейс в неделю между Афганистаном и Россией. Также ведётся работа по запуску в ближайшем будущем прямых рейсов авиакомпанией Kam Air между Кабулом и Москвой», – заявил посол ТАСС.

По словам Гуль Хасана, «предпринимаются усилия» для увеличения взаимных поездок граждан двух стран, что в дальнейшем увеличит число авиарейсов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Афганистан в ноябре поставил в Россию первую партию фруктов. Посол Афганистана обсудил с Россией наем афганских работников на сельхозработы. Афганистан увеличил поставки гранатов, бахчевых и винограда в Россию.