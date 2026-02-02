Замгубернатора Белгородской области: Наш опыт решения задач в приграничье будет представлен на конкурсе «Лидеры России»

Tекст: Андрей Резчиков

«Участие в конкурсе «Лидеры России» – это отличная возможность для управленцев со всей страны наглядно продемонстрировать свои административные навыки», – отметил глава Министерства цифрового развития Белгородской области, заместитель губернатора Сергей Четвериков. Его ведомство также примет участие в предстоящем соревновании.

Четвериков уверен, что команде удастся достойно представить регион: «Мы – сплоченный коллектив, который за годы совместной работы успешно решал сложные задачи. Это доказывает эффективность нашего взаимодействия. Кроме того, события последних лет научили нас быстро адаптироваться к меняющимся условиям».

Белгородская область в силу своего приграничного положения регулярно сталкивается с новыми вызовами. «В рамках СВО нам пришлось в сжатые сроки развивать систему цифровой защиты и совершенствовать методы противодействия угрозам. Таким образом, регион становится своего рода полигоном для формирования уникальных компетенций у наших специалистов», – добавил он.

«При этом мы продолжаем работать над тем, чтобы цифровые технологии улучшали повседневную жизнь граждан, – и делаем это в крайне непростых геополитических условиях. Тем не менее нам удается добиваться результатов: многие проекты не раз получали высокую оценку на федеральном уровне», – акцентировал собеседник.

Среди таких проектов – «Создание комплексной системы, направленной на повышение безопасности населения города Белгорода, в условиях проведения СВО». Он занял первое место на Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика – 2024» в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (Умный город)».

Проект «Система экстренного открывания дверей в многоквартирных домах в случае ракетной опасности» победил в номинации «Комфортная и безопасная городская среда» IV национального конкурса ИТ-решений «ПРОФ-IT.Инновация». А проект «Развитие АПК (аппаратно-программный комплекс) «Безопасный город» стал лауреатом национальной премии «Лидеры Искусственного интеллекта» в категории «Премия регионам».

«Важно упомянуть и сам проект «Безопасный город». В его рамках на социально значимых объектах установлены камеры видеонаблюдения. Это позволило снизить риски террористических угроз и других противоправных действий, а также повысить эффективность розыскных и следственных мероприятий», – пояснил Четвериков.

Для организации укрытий граждан была создана единая система экстренного открытия дверей в многоквартирных домах. «На текущий момент в Белгороде контроллерами оборудованы почти 100% многоквартирных домов. Они также установлены в Шебекинском и Белгородском районе. За системой ведется ежедневный мониторинг: при необходимости компании-подрядчики оперативно проводят ремонтные работы на месте», – подытожил заместитель губернатора.

Напомним, в этом году состоится шестой сезон конкурса «Лидеры России». Примечательно, что соревнование впервые пройдет в командном формате. Заявки на участие в событии уже направили более 75 тыс. управленцев. Среди них не только жители всех 89 субъектов РФ, но и представители 66 государств. В каждой команде будет по пять человек.

В конкурсе посоревнуются 76 команд от крупнейших российских корпораций. Среди них выделяются ПАО Сбербанк, ОАО «РЖД», ПАО «Газпром», ВК, «Россети», «Газпром нефть», «Росатом», Ростелеком, «Норильский Никель», СИБУР, ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ. В категории «Государственные управленческие команды» зарегистрированы 162 коллектива.

Из них 59 представляют федеральные ведомства. Свои «отряды» также представили 77 региональных правительств и 24 муниципальных администраций. Примечательно, что ФСИН и ФНС выставили по две команды, что разрешается для организаций численностью более 100 тыс. сотрудников.

«Это серьезный масштаб», – комментирует итоги сбора заявок Андрей Бетин, гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж». Он также отметил, что обновленный формат конкурса станет более интересным за счет формирования духа командного соперничества.

Напомним, проект «Лидеры России» проводится с 2017 года, и за это время заявки на участие подали более миллиона человек из 150 стран, а 650 участников уже заняли высокие должности по итогам конкурса.