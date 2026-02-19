  • Новость часаТрамп продлил на год санкции США против России
    Россия и Китай меняют план нападения США на Иран
    Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»
    19 февраля 2026, 21:34 • Новости дня

    Глава Мордовии в НЦ «Россия» представил стратегию развития региона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Мордовии Артем Здунов в Национальном центре «Россия» в четверг озвучил стратегию развития региона «Регион-2030. Республика Мордовия».

    В ходе презентации руководитель региона отметил, что политика республики ориентирована на укрепление семей, а ответственность за демографию лежит не только на правительстве, но и на всех жителях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Здунова, большинство программ и проектов направлены на поддержку семей с детьми, благоустройство общественных пространств и развитие инфраструктуры.

    В Мордовии внедрены меры по предоставлению бесплатного жилья с правом выкупа, создана служба семейного такси, а дети из многодетных семей и их родители могут бесплатно посещать музеи и спортивные объекты. В 2026 году в регионе начнет работу круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению «Семья», где ежегодно будут готовить свыше 4 тыс. специалистов для семейной политики.

    Вице-министр здравоохранения России Евгения Котова заявила, что в Мордовии реализуются меры по поддержке рождаемости и развитию ответственного отцовства, включая диспансеризацию подростков и взрослых, а также модернизацию женских консультаций. В регионе появится филиал Центра здорового долголетия, который станет площадкой для формирования комплексного подхода к здоровью и семейным ценностям.

    Председатель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подчеркнул, что жилье является ключевым фактором демографической политики, а в Мордовии действует уникальный набор мер поддержки, включая списание части ипотечного кредита при рождении ребенка и субсидии для индивидуального строительства. По итогам прошлого года республика вошла в пятерку лидеров по динамике рождаемости.

    В рамках стратегии развития акцент сделан также на росте промышленного производства, агропромышленном комплексе, поддержке участников СВО и сохранении культурного наследия.

    Мероприятия тематической недели Мордовии проходят в Национальном центре «Россия» с 16 по 22 февраля, часть из них доступна по предварительной регистрации на сайте russia.ru.

    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    19 февраля 2026, 15:44 • Новости дня
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины

    Венгрия решила импортировать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу через Хорватию

    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    @ Максим Слуцкий/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Венгрия намерена получать российскую нефть по Адриатическому трубопроводу до восстановления поставок по «Дружбе», передает ТАСС.

    Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш уточнил, что нефть будет доставляться морем в хорватский порт Омишаль, а затем по трубопроводу – в Венгрию и Словакию. Компания MOL уже заказала первую партию нефти, которую доставят в марте на НПЗ в Сазхаломбатте и Братиславе.

    Гуйяш подчеркнул, что схема поставок не противоречит правилам Евросоюза, поскольку для Венгрии и Словакии действует исключение из санкций на закупку российских энергоносителей.

    Он напомнил о спорах относительно пропускной способности Адриатического трубопровода и высоких тарифов, установленных Хорватией, но выразил уверенность, что эти вопросы можно решить.

    По словам главы компании MOL Жолта Хернади, Адриатический трубопровод остается «темной лошадкой», так как максимальный объем поставок по нему не превышал двух млн тонн в год, хотя хорватские партнеры заявляли о возможности прокачки до 15 млн тонн. Хернади отметил, что в случае полного отключения «Дружбы» обеспечить стабильные поставки нефти может быть сложно.

    С 27 января поставки по нефтепроводу «Дружба» прекратились из-за повреждения на Украине, однако после восстановления объекта нефть так и не начала поступать. Венгерские власти считают, что Киев сознательно блокирует поставки, стремясь создать энергетический кризис накануне парламентских выборов. Еврокомиссия пока не прокомментировала ситуацию, несмотря на обращения Будапешта и Братиславы.

    Венгерское правительство заверяет, что обеспечит бесперебойную работу НПЗ и наличие бензина на АЗС, используя государственные стратегические резервы, которых хватит более чем на три месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии остановили экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки поступления российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Власти страны рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину.

    Правительство Венгрии вскрыло государственные стратегические резервы нефти из-за прекращения транзита российского сырья по нефтепроводу «Дружба».

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    19 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии подготовила список условий для России по конфликту на Украине, среди которых сокращение войск и выплаты, а также участие Евросоюза в переговорах.

    Глава евродипломатии Кая Каллас передала странам Евросоюза документ со списком требований к России по ситуации на Украине, пишет RT со ссылкой на Telegram-канал «СТРАНА.ua».

    В этом документе говорится, что «мира в Украине не может быть» без участия ЕС и учета его ключевых интересов.

    Среди основных требований – сокращение численности российских войск вместе с украинской армией, запрет на военное присутствие России в Белоруссии, Молдавии, Грузии и Армении, а также выплаты «репараций» и проведение «демократизации» общества. Каллас подчеркнула, что эти условия должны обязательно учитываться в процессе переговоров.

    Европейские дипломаты считают этот перечень слишком максималистским и отмечают, что он отражает крайний взгляд ЕС на то, что должна предпринять Россия. Ожидается, что обсуждение письма Каллас состоится на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе 23 февраля.

    Ранее Каллас получила премию газеты Politico за худший «покерфейс» по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, где она не сумела скрыть раздражения после выступлений представителей США.

    А до этого МИД России уже комментировал предложение Каллас о формировании списка требований Евросоюза к России для урегулирования конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выборы на Украине могут подорвать влияние Каллас и привести к ее отставке, если новый лидер Украины подпишет мирное соглашение.

    19 февраля 2026, 20:19 • Новости дня
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»

    Украина перенесла возобновление поставок нефти в Словакию по «Дружбе» на 21 февраля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прокачка российской нефти по трубопроводу в Словакию начнется позже ожидаемого срока, что связано с решением украинской стороны.

    Украина отложила возобновление транзита нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию на 21 февраля. Сообщение об этом распространило министерство экономики Словакии, пишет ТАСС.

    В заявлении отмечается, что ранее планировалось начать транзит 20 февраля, однако сроки были изменены в последний момент. В Словакии ожидали, что поставки начнутся именно в этот день, поскольку страна столкнулась с дефицитом российской нефти, поступающей по «Дружбе».

    Напомним, что поставки нефти из России транзитом через Украину в Словакию были остановлены с начала февраля. В связи с этим словацкое правительство объявило в республике кризисную ситуацию, чтобы оперативно реагировать на нехватку сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта продукции завода Slovnaft, включая поставки дизельного топлива на Украину.

    Венгрия также остановила экспорт дизельного топлива на Украину после блокировки транзита российской нефти через трубопровод «Дружба». Будапешт планирует временно заменить поставки по трубопроводу «Дружба» на импорт российской нефти по Адриатическому маршруту через хорватский порт Омишаль.

    Напомним, что 12 февраля «Укртранснафта» отказалась возобновить прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии и Словакии.

    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    19 февраля 2026, 10:28 • Новости дня
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    Зеленский: На переговорах больше прогресса по военным вопросам
    @ Michael Bihlmayer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Во время трехсторонней встречи в Швейцарии участники смогли существенно продвинуться в обсуждении военных механизмов мониторинга прекращения огня, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что на переговорах в Швейцарии обсуждались два направления: военное и политическое. Владимир Зеленский отметил, что стороны приблизились к завершению переговоров именно на военном треке, поскольку обсуждались детали и технические аспекты будущей миссии по мониторингу прекращения огня.

    По словам Зеленского, американская сторона будет играть ведущую роль в мониторинге, однако Киев настаивает на необходимости присутствия европейских представителей. Он отметил, что обсуждение роли европейцев оказалось сложным, но для Украины их участие имеет важное значение.

    «Важно, что у нас есть американские партнеры. Но я то и дело подчеркиваю, что, по моему мнению, нам также нужны европейские представители», – заявил Зеленский.

    По итогам встречи на военном треке стороны оказались ближе к согласованию проекта с полным перечнем деталей по организации мониторинга сразу после возможного прекращения огня, отметил глава киевского режима.

    Владимир Зеленский заявил, что результаты переговоров в Женеве нельзя считать достаточными.

    Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России) отметил ошибкой начало переговоров с Россией без представителей Евросоюза.

    В Женеве прошли двухдневные трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были тяжелыми, но носили деловой характер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие промежуточные итоги есть у женевских переговоров.

    19 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    Суд подтвердил законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московский городской суд признал законным решение Таганского районного суда о прекращении производства по административному делу, связанному с ограничением звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

    Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, апелляционная коллегия не нашла оснований для отмены постановления суда первой инстанции, передает РБК.

    Инициатором иска выступил Константин Ларионов, представлявший интересы более чем ста человек. Он требовал признать незаконным решение об ограничении звонков в указанных мессенджерах. Однако суд изначально прекратил производство, указав, что Ларионов не уполномочен подавать иск в защиту владельцев этих сервисов.

    В ходе рассмотрения апелляции коллегия по административным делам согласилась с выводами Таганского суда. «Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения», – сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции

    В августе прошлого года Роскомнадзор объявил, что в мессенджерах Telegram и WhatsApp на территории России вводится частичное ограничение звонков для борьбы с телефонными мошенниками.

    18 февраля 2026, 23:11 • Новости дня
    Лавров: Европа находится в истерике из-за переговоров по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия» заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине.

    Европа находится в состоянии истерики и активно требует от Москвы немедленного начала переговоров по Украине, а также настаивает на своём участии в этих переговорах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Арабия», передает РИА «Новости».

    Министр отметил, что европейские политики заявляют, что Украина отстаивает европейские ценности, и выразил сомнение в возможности вести конструктивный диалог в этой ситуации.

    «Это как прийти к судье в международном суде и сказать, мол, вы знаете, Евросоюз – это нацистская организация», – заявил Лавров.

    Он подчеркнул, что европейские страны не предпринимают никаких действий, чтобы повлиять на Киев и отменить законы, запрещающие русский язык на Украине и деятельность канонической православной церкви.

    По словам министра, нигде в мире не существует аналогичной ситуации, как на Украине. Лавров добавил, что в арабских странах, например, иврит не запрещён, а в Израиле используется арабский язык, тогда как на Украине, по его словам, запрещать русский язык считается допустимым.

    Лавров отметил, что урегулировать конфликт на Украине на основе предложенной Европой «лукавой линии» с немедленным прекращением огня и гарантиями безопасности невозможно.

    Лавров отметил, что Европа имела три возможности повлиять на урегулирование ситуации на Украине, но ими не воспользовалась.

    Британская делегация прибыла к месту проведения переговоров по Украине, однако встреча в Женеве проходила в трехстороннем формате без участия ЕС и Британии.

    19 февраля 2026, 19:05 • Новости дня
    Дерипаска предупредил о миллиардных потерях из-за спасения «Самолета»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский предприниматель Олег Дерипаска выразил опасения по поводу возможных последствий спасения девелоперской компании «Самолет».

    «Кабальная банковская реструктуризация «Самолета» обернется миллиардными потерями для бюджета и экономики», – написал он в своем Telegram-канале.

    Дерипаска считает, что более разумным шагом было бы выделить компании 50 млрд рублей сроком на три года в обмен на 25-30% доли в бизнесе. По его мнению, альтернативные меры могут привести к «цепной реакции проблем», последствия которой будут стоить экономике еще дороже.

    Напомним, в начале февраля группа «Самолет» направила письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит или иной стабилизационный инструмент на сумму 50 млрд рублей сроком до трех лет.

    Власти отказали девелоперу «Самолет» в льготном кредитовании из бюджета.

    19 февраля 2026, 15:07 • Новости дня
    Прокуратура потребовала ужесточить наказание осужденной по делу Долиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокуратура обратилась в Мособлсуд с просьбой ужесточить наказание для женщины-курьера Анжелы Цырульниковой, которая ранее была осуждена по делу, связанному с Ларисой Долиной.

    Поводом для этого стала информация о ее участии в еще одной мошеннической схеме, передает ТАСС. Как сообщил один из участников судебного процесса, Цырульникова была замешана в афере с квартирой пенсионерки, которая является инвалидом.

    «Цырульникова приняла участие в другом эпизоде – в афере с квартирой пенсионерки Кукушкиной, которая является инвалидом. По версии обвинения, осужденная воспользовалась беспомощным состоянием потерпевшей. Это отягчающее обстоятельство, предусмотренное УК РФ. Поэтому прокуратура просит ужесточить наказание Цырульниковой», – сказал собеседник агентства.

    Ранее адвокаты четырех фигурантов дела о хищении денег певицы Ларисы Долиной решили добиться отмены приговора Балашихинского суда и дополнительного расследования.

    19 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Суд Сочи изъял активы экс-депутата Вороновского и других лиц на 23 млрд рублей

    Суд в Сочи обратил в доход России активы депутатов Вороновского и Дорошенко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральный районный суд Сочи постановил изъять имущество экс-депутата Госдумы Вороновского и других лиц на сумму 23 млрд рублей.

    Центральный районный суд Сочи обратил в доход государства активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц на сумму около 23 млрд рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

    Иск был подан заместителем генпрокурора России к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, а также депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко и связанным с ними лицам. Всего по делу фигурируют 30 физических лиц в качестве ответчиков, а также 19 юридических лиц в статусе третьих лиц.

    Суд решил изъять в пользу государства 19 предприятий с активами на 21,7 млрд рублей, а также 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской республике общей стоимостью свыше 1 млрд рублей. Кроме того, в доход государства обращены доли в различных компаниях, средства на банковских счетах и ценные бумаги.

    Помимо этого, суд постановил взыскать с ответчиков эквивалент стоимости уже реализованного имущества на сумму более 95 млн рублей.

    Ранее судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Вороновского по иску Генпрокуратуры.  До этого были арестованы два заместителя главы кубанского минтранса Алексей Смаглюк и Александр Дашук по делу Вороновского о хищениях на 2,8 млрд рублей.

    Напомним, в ноябре Госдума сняла с Вороновского депутатскую неприкосновенность и прекратила его полномочия.

    19 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Медведев назвал первых пассажиров высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокоскоростные железнодорожные магистрали станут альтернативой авиаперелетам между крупнейшими городами России, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге. По его мнению, рабочие завода должны стать первыми пассажирами ВСМ.

    Дмитрий Медведев, передает ЕР, подчеркнул важность строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей для страны с большим расстоянием между городами и сложными погодными условиями. Он отметил, что подобные проекты создают конкурентную альтернативу авиаперевозкам, особенно на направлениях между Москвой, Петербургом, Казанью и Екатеринбургом.

    «Это изменит транспортный ландшафт нашей страны, вне всякого сомнения», – заявил Медведев, отвечая на вопрос о перспективах скоростных трасс. Он также добавил, что путь на поезде между Москвой и Екатеринбургом может занять семь-восемь часов, что станет прямой конкуренцией авиаперелетам.

    Медведев поддержал инициативу рабочих завода «Уральские локомотивы» первыми проехать на новом поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Он пообещал, что «Единая Россия» официально выступит с такой инициативой, отметив вклад работников завода в создание головного поезда для высокоскоростной магистрали.

    19 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности замены судей технологиями

    Путин: Технологии никогда не заменят судью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания судей выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.

    «Конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить. И что будет уже завтра, трудно предсказать. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что решения судей непосредственно затрагивают судьбы людей и должны приниматься человеком, способным уловить и понять тончайшие нюансы каждого отдельного дела. По его словам, только судья на основе личного опыта, общей культуры, интуиции и характера способен проявить чувство справедливости и гуманизма, которые зачастую играют ключевую роль в исходе правовых споров.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    Он призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

    19 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    Раскрыта связь CatCasino с семьей экс-генерала ВСУ Уразова на Украине

    Семья экс-генерала ВСУ заработала 360 млн долларов в год на CatCasino в России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Семья бывшего сотрудника Генштаба ВСУ Усмана Уразова владеет сетью нелегальных онлайн-казино CatCasino, сообщили СМИ.

    Как пишут «Известия», руководит этим бизнесом его дочь Оксана Уразова, имеющая украинское гражданство. Под брендом CatAffs работают не только CatCasino, но и связанные с ним проекты Gama, Daddy, Kent, R7, Kometa и Arkada.

    По оценке СМИ, чистая прибыль всех проектов семьи Уразовых достигает примерно 1 млн долларов в день, а годовой доход превышает 360 млн долларов. Основная часть этой прибыли формируется за счет игроков из России и стран СНГ.

    Издание также отмечает, что для пополнения счетов в CatCasino пользователи активно используют теневые платежные сервисы, включая Piastrix.

    В минувшую среду Госдума приняла закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам для борьбы с игроманией.

    Ранее в Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, который обяжет букмекеров и тотализаторы информировать клиентов о рисках азартных игр и возможностях инвестирования средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин предложил рассмотреть легализацию онлайн-казино.

    19 февраля 2026, 15:59 • Новости дня
    С помощью гражданской ПВО в Курской области сбили более 1,5 тыс. украинских БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,5 тыс. украинских беспилотников были сбиты над Курской областью с декабря с помощью системы гражданской противовоздушной обороны, рассказал руководитель центрального исполнительного комитета «Единой России» Александр Сидякин.

    По словам Сидякина, в Курской области была запущена в пилотном режиме комплексная гражданская система ПВО, построенная на единой цифровой архитектуре, передает ТАСС.

    «В Курской области мы запустили в пилотном режиме комплексную систему гражданской ПВО. С ее помощью за несколько месяцев сбито более полутора тысяч вражеских беспилотников. Система построена на единой цифровой архитектуре», – заявил он.

    Система аккумулирует данные о беспилотниках с различных источников, включая Минобороны, МЧС, Росгвардию, уличные видеокамеры и радиолокационные станции. Вся информация поступает в единый центр управления и в реальном времени направляется расчетам ПВО, средствам радиоэлектронной борьбы и мобильным огневым группам. Благодаря такой координации реагирование на угрозы происходит в считаные секунды.

    За прошедшую ночь над Россией нейтрализовали 113 дронов ВСУ.

