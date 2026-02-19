Глава Мордовии в НЦ «Россия» представил стратегию развития региона

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе презентации руководитель региона отметил, что политика республики ориентирована на укрепление семей, а ответственность за демографию лежит не только на правительстве, но и на всех жителях, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. По словам Здунова, большинство программ и проектов направлены на поддержку семей с детьми, благоустройство общественных пространств и развитие инфраструктуры.

В Мордовии внедрены меры по предоставлению бесплатного жилья с правом выкупа, создана служба семейного такси, а дети из многодетных семей и их родители могут бесплатно посещать музеи и спортивные объекты. В 2026 году в регионе начнет работу круглогодичный молодежный образовательный центр по направлению «Семья», где ежегодно будут готовить свыше 4 тыс. специалистов для семейной политики.

Вице-министр здравоохранения России Евгения Котова заявила, что в Мордовии реализуются меры по поддержке рождаемости и развитию ответственного отцовства, включая диспансеризацию подростков и взрослых, а также модернизацию женских консультаций. В регионе появится филиал Центра здорового долголетия, который станет площадкой для формирования комплексного подхода к здоровью и семейным ценностям.

Председатель комиссии по демографии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко подчеркнул, что жилье является ключевым фактором демографической политики, а в Мордовии действует уникальный набор мер поддержки, включая списание части ипотечного кредита при рождении ребенка и субсидии для индивидуального строительства. По итогам прошлого года республика вошла в пятерку лидеров по динамике рождаемости.

В рамках стратегии развития акцент сделан также на росте промышленного производства, агропромышленном комплексе, поддержке участников СВО и сохранении культурного наследия.

Мероприятия тематической недели Мордовии проходят в Национальном центре «Россия» с 16 по 22 февраля, часть из них доступна по предварительной регистрации на сайте russia.ru.