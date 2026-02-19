  • Новость часаТрамп продлил на год санкции США против России
    19 февраля 2026, 21:48 • Новости дня

    Медведев объяснил происхождение своего слога в соцсетях

    Медведев заявил о влиянии матери-филолога на свой литературный слог

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воспитание в семье филолога стало основой для узнаваемого стиля зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, отличающегося яркими выражениями и фельетонным характером.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о влиянии семейного воспитания на свой литературный стиль. Он признался, что подбирать меткие выражения для публикаций ему помогает опыт, полученный благодаря матери-филологу: «У меня мама филолог. Я поэтому стараюсь не посрамить то, что заложено в детстве», – отметил он в интервью Сергею Стиллавину для радиостанции «Маяк» и платформы «Смотрим», пишет ТАСС.

    Медведев активно ведет собственный Telegram-канал, где регулярно высказывается на актуальные политические темы. Его публикации отличаются ярким и запоминающимся языком, а также нередко содержат резкие высказывания в адрес оппонентов России, что придает его постам фельетонный оттенок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Медведев заявил о ненависти к желающим смерти России «ублюдкам и выродкам». Также Медведев отмечал, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив это с применением галоперидола.

    Кроме того, зампред Совбеза называл саммит ЕС «воровским сходняком», где Запад не решился изъять российские активы, хотя не отказался от подобных планов.


    19 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    «Единая Россия» объявила сбор предложений в новую народную программу
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» начала сбор предложений граждан для формирования новой народной программы.

    Каждый житель страны может внести свои идеи на специальном сайте естьрезультат.рф, об этом объявил председатель партии Дмитрий Медведев во время пленарного заседания первого окружного отчетно-программного форума «Единой России» в Екатеринбурге.

    Медведев подчеркнул, что народная программа создается не только для презентации на выборах, а главным образом для реального воплощения в виде законов, государственных решений и нормативных актов. «Народная программа, программный документ пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счете воплотился в совокупность решений и нормативных актов», – приводит его слова Telegram-канал «Единой России».

    Медведев выразил уверенность, что только совместными усилиями можно преодолеть стоящие перед страной вызовы. По его словам, документ должен содержать реальные обязательства и быть ориентирован на интересы всех граждан России. Он отметил, что главным капиталом партии является доверие людей, и именно его «Единая Россия» намерена заслуживать и оправдывать, чтобы достичь самых высоких результатов и добиться победы в важных для страны направлениях.

    19 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Эксперты: Западные спецслужбы получают доступ к данным Telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности, заявили в Госдуме.

    Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала в своем Telegram-канале о собственном опыте взаимодействия с американскими спецслужбами.

    Она подчеркнула, что во время ареста в США агенты ФБР демонстрировали ей распечатки личных сообщений, которые она считала защищенными благодаря секретным чатам в Telegram.

    «Это нормальная практика для мировых спецслужб – получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ», – заявила Бутина.

    Депутат отметила, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    Она подчеркнула, что Telegram отказался хранить данные российских пользователей в России, несмотря на требования закона, а значит, информация может быть использована иностранными ведомствами без ведома владельцев. По словам Бутиной, Россия не требует закрытия или продажи Telegram, а лишь настаивает на выполнении законодательства и защите данных граждан. Депутат напомнила о необходимости учитывать национальные интересы и привела в пример успех российской платежной системы, созданной несмотря на изначальный скепсис.

    Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что Telegram предоставляет полные переписки пользователей американским спецслужбам, независимо от использования секретных чатов и других средств защиты, пишут «Известия».

    «Telegram попросту говоря отдает все данные по запросу любого министерства и ведомства США – и на моем примере это было наглядно продемонстрировано», – заявил Ионов. Он уточнил, что материалы его уголовного дела в США содержали переписки из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремисткой организацией в России), которые были использованы как доказательства.

    Ионов объяснил, что Павел Дуров и офис Telegram тесно общаются с американскими властями, а любые официальные запросы от госструктур США сопровождаются передачей данных в полном объеме. По его словам, подобные случаи встречались и в других судебных делах против россиян в США, где полные истории переписки из Telegram, включая «секретные» чаты, передавались американской стороне.

    Общественник подчеркнул, что никакие «секретные» чаты, шифрование или хранение данных на устройствах пользователей не спасают от предоставления информации по запросу американских властей. Даже коммерческие споры могут стать поводом для получения доступа к сообщениям, добавил он.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    В Минцифры заявили, что иностранные спецслужбы используют полученные через Telegram данные в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля. Ведомство планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    17 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram

    Роскомнадзор заявил об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля

    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки мессенджера Telegram, передает ТАСС.

    Представители Роскомнадзора прокомментировали появившиеся сообщения о вероятной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

    Ранее депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по ситуации с мессенджером.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    18 февраля 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    Медведев: Началась схватка свидомого фельдмаршала Залужного и коверного клоуна Зеленского
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией высказался о начавшейся публичной борьбе между президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал интервью бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного.

    В своем Telegram-канале Медведев заявил: «Ну, вот и все. Залужный начал свою игру и наехал на генитального паяца, обвинив в срыве контрнаступления в 2023-м». Он добавил: «Схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна началась! Интересно, кто кого арестует? Пора запасаться попкорном».

    Залужный в интервью Associated Press рассказал о разногласиях с Владимиром Зеленским, открыто указав на конфликты с ним. Российский политик считает, что борьба между Зеленским и Залужным только начинается и обещает быть острой.

    По мнению экспертов, Залужный находится под серьезным влиянием британских спецслужб, и его дальнейшие действия могут быть попыткой усилить свои политические позиции. Пока бывший главком ВСУ не объявлял официально о планах, однако его последние заявления и шаги считают возможной подготовкой к борьбе за власть на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.

    Залужный также рассказал, что в 2022 году сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в его штабе, но он  пригрозил офису Зеленского возможным вызовом подкрепления в Киев.

    Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что на Украине реальную власть имеют неонацисты. Джонсон считал, что Залужный ближе к нацистам, чем Зеленский, который не пользуется их доверием.


    18 февраля 2026, 21:22 • Новости дня
    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

    Президент Франции Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти, и призвал к созданию прозрачных правил в обществе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели заявил, что свобода слова «это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова», передает радио Sputnik.

    Макрон пояснил, что свобода слова теряет смысл, когда становится инструментом для перехода «от одной ненавистнической речи к другой».

    По его словам, в обществе должно существовать нечто вроде общественного порядка для предотвращения расистских и ненавистнических высказываний. Французский лидер подчеркнул важность прозрачных алгоритмов регулирования подобных проявлений.

    Он добавил, что поддерживает введение «своего рода общественного порядка», чтобы минимизировать проявления ненависти и обеспечить уважительное общение в обществе.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, где социальные сети уголовно преследуются за предоставление свободы людям.

    Дуров также отметил, что главными сторонниками запрета соцсетей для подростков становятся чиновники с низким рейтингом одобрения, такие как Макрон.

    16 февраля 2026, 22:51 • Новости дня
    Суд в Москве признал незаконными сделки между российским и ирландским Google

    Суд в Москве взыскал с Google Ireland 160,3 млрд рублей в пользу ООО «Гугл»

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Google Ireland Limited более 160 млрд рублей по иску конкурсного управляющего российского подразделения ООО «Гугл».

    Решение суда было вынесено по заявлению конкурсного управляющего ООО «Гугл» Валерия Таляровского. В заявлении управляющий требовал признать незаконными две сделки между российским подразделением и Google Ireland Limited – расторжение договора о перепродаже рекламного пространства 2009 года и подписание аналогичного соглашения в апреле 2018 года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, управляющий просил признать недействительными платежи, произведенные ООО «Гугл» в пользу Google Ireland Limited с 1 апреля 2018 года по 3 марта 2022 года, общая сумма которых превысила 373,7 млрд рублей. В результате суд постановил взыскать с Google Ireland Limited в пользу ООО «Гугл» около 101,7 млрд рублей денежных средств и порядка 58,6 млрд рублей процентов.

    Суд первой инстанции полностью удовлетворил требования конкурсного управляющего, взыскав с ответчика общую сумму в размере 160,3 млрд рублей, включающую долг и начисленные проценты.

    Верховный суд Южно-Африканской Республики признал и начал исполнять решение московского арбитража по спору между российской «дочкой» Google и материнской компанией.

    Американской корпорации Google грозит штраф в 65 млрд руб. за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл».

    19 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на Украине столкнулись с перебоями в коммуникациях из-за ограничений Starlink и замедления мессенджера Telegram, сообщает Bloomberg.

    Российские военные на Украине испытывают серьезные затруднения в коммуникации из-за ограниченного доступа к интернет-системе Starlink и ужесточения контроля над мессенджером Telegram. По данным проармейских каналов, поддержанных украинскими и европейскими дипломатами и аналитиками, эти ограничения нарушили работу на передовой и затруднили проведение операций, сообщает Bloomberg.

    Глава SpaceX Илон Маск заявил в начале февраля, что компания успешно ограничила несанкционированное использование Starlink российскими войсками. Российские военные ранее использовали терминалы для связи и управления дронами, но теперь оказались отрезаны от сервиса.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что украинские терминалы продолжают работать, и поблагодарил SpaceX за оперативное вмешательство. При этом российский регулятор Роскомнадзор с 10 февраля ввел новые ограничения на Telegram, вызвав недовольство среди военнослужащих, использующих его для связи.

    Европейские дипломаты считают, что перебои в коммуникациях значительно повлияли на эффективность российских войск, а в НАТО заявили, что недавние успехи украинцев стали возможны благодаря потере доступа россиян к Starlink. Институт изучения войны отметил, что перебои особенно осложнили использование дронов, на которые приходится около 60% огневого воздействия по линии фронта.

    В свою очередь, власти России заявляют, что перебои со Starlink не затронули систему боевого управления, а командные пункты обеспечены отечественными средствами связи.

    Однако западные оценки указывают на рост потерь российских войск, а также на привлечение новых иностранных наемников из ряда стран.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений.

    Минобороны отметило, что отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем. В Минцифры сообщили, что иностранные спецслужбы используют полученные данные через Telegram в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи.

    19 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    @ Олег Молчанов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался о Владимире Зеленском, назвав его полезным идиотом и подчеркнув сокращение территории страны при его правлении.

    Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он назвал Зеленского «полезным идиотом» и выразил мнение, что чем дольше украинский лидер остается на посту, тем меньше становится территория страны.

    «Зеленая муха обеспокоена после интервью (экс-главкома ВСУ Валерия – ред.) Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун – полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше Украина», – написал Медведев в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    В своем сообщении Медведев прокомментировал ситуацию вокруг недавнего интервью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и сказал, что Зеленский якобы пытается воздействовать на американские власти по поводу выборов на Украине. По словам Медведева, Вашингтон не проявляет интереса к украинским выборам, а сам Зеленский, по мнению российского политика, вредит своей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в интервью Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году. Он заявил, что чиновники не выделили необходимые силы и вооружения для успешного наступления.


    18 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО

    Шадаев: Принято решение сохранить доступ к Telegram в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений, что подтвердил глава Минцифры, при этом, выразив надежду на переход военных в альтернативные сервисы.

    Решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции было озвучено в Госдуме главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, запрет на использование мессенджера в зоне СВО вводиться не будет, передает ТАСС.

    При этом, Шадаев отметил, что надеется на способность российских военнослужащих «перестроиться» и в будущем использовать другие сервисы для коммуникации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности информации остается актуальным, однако ограничивать Telegram в данный момент не планируется.

    Ранее в Госдуме Шадаев заявил, что российские правоохранители подтвердили факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, а полученные ими данные используются против Вооруженных сил России.

    Шадаев также добавил, что при загрузке тяжелых файлов в Telegram наблюдается заметное замедление, однако основной функционал приложения остается доступным.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к своим прежним комментариям относительно слухов о блокировке мессенджера.


    19 февраля 2026, 16:32 • Новости дня
    Медведев: Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута

    Tекст: Елизавета Шишкова

    По словам зампреда СБ России Дмитрия Медведева, несмотря на развернутую блокаду, страна осваивает самостоятельное производство, что формирует уникальные компетенции для будущего развития.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что вокруг страны развернута блокада, передает РИА «Новости».

    «Вокруг нашей страны, по сути, блокада развернута, нам ничего не дают, мы вынуждены сами многое создавать, иногда, что там скрывать, даже «на коленке», но это создает в конечном счете такие компетенции, которые нам помогут в будущем», – сказал Медведев на встрече с рабочими завода «Уральские локомотивы».

    Медведев во время поездки в Свердловскую область заявил, что главная цель спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране.

    18 февраля 2026, 11:58 • Новости дня
    Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

    Глава Минцифры Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме сообщил о подтвержденных фактах систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, что подтвердили российские правоохранители.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в Госдуме, что иностранные спецслужбы получили систематический доступ к перепискам пользователей Telegram, передает ТАСС.

    По его словам, факты доступа к сообщениям были подтверждены российскими правоохранительными органами. Ранее в период начала спецоперации на Украине Telegram считался анонимным сервисом, которым активно пользовались российские военные, однако ситуация изменилась.

    Шадаев отметил, что иностранные спецслужбы используют полученные данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи были единичными, то теперь они приобрели систематический характер.

    Министр также сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении работы Telegram на основании систематических нарушений федерального законодательства платформой. Он напомнил, что мессенджер обязан хранить данные пользователей на территории России и предоставлять доступ к информации по решению суда, а также блокировать противоправный контент по требованию ведомства в течение суток.

    Кроме того, Шадаев заявил, что Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов, включая требования на блокировку каналов, постов и сообщений.

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    19 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Медведев назвал первых пассажиров высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокоскоростные железнодорожные магистрали станут альтернативой авиаперелетам между крупнейшими городами России, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время визита на завод «Уральские локомотивы» в Екатеринбурге. По его мнению, рабочие завода должны стать первыми пассажирами ВСМ.

    Дмитрий Медведев, передает ЕР, подчеркнул важность строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей для страны с большим расстоянием между городами и сложными погодными условиями. Он отметил, что подобные проекты создают конкурентную альтернативу авиаперевозкам, особенно на направлениях между Москвой, Петербургом, Казанью и Екатеринбургом.

    «Это изменит транспортный ландшафт нашей страны, вне всякого сомнения», – заявил Медведев, отвечая на вопрос о перспективах скоростных трасс. Он также добавил, что путь на поезде между Москвой и Екатеринбургом может занять семь-восемь часов, что станет прямой конкуренцией авиаперелетам.

    Медведев поддержал инициативу рабочих завода «Уральские локомотивы» первыми проехать на новом поезде по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Он пообещал, что «Единая Россия» официально выступит с такой инициативой, отметив вклад работников завода в создание головного поезда для высокоскоростной магистрали.

    17 февраля 2026, 14:38 • Новости дня
    Медведев заявил о борьбе военных за суверенитет России

    Медведев: Российские военные сражаются за суверенитет страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие сегодня защищают суверенитет страны, который включает независимость внешней политики и самостоятельность во внутренних вопросах, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Именно за независимость страны, а суверенитет, напомню, это независимость внешнего курса и самостоятельность в проведении внутренней политики, так определяют суверенитет юристы. Именно за такой суверенитет сегодня и сражаются наши военнослужащие», – отметил Медведев на встрече с выпускниками курса «Основы российской государственности», передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул, что подлинный суверенитет заключается в праве граждан России самим определять будущее государства. По его словам, Конституция прямо говорит о том, что народ является источником власти в стране. Он добавил, что именно это право и есть основа настоящего суверенитета.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о возвращении России полного суверенитета за время СВО. Он подчеркивал, что Россия продолжит развивать свои ВС как гарантию суверенитета.

    17 февраля 2026, 13:51 • Новости дня
    Пользователи Мax создали более 1 млн приватных каналов за неделю

    Tекст: Вера Басилая

    За первую неделю после запуска функции пользователи Мax создали более миллиона приватных каналов, что стало новым рекордом платформы.

    Пользователи Мax создали более одного миллиона приватных каналов за первую неделю после запуска новой функции, сообщает VK.

    В среднем ежедневно появляется около 145 тыс. новых приватных каналов, а 12 февраля был зафиксирован рекорд: за сутки пользователи открыли 276 тыс. таких каналов.

    Возможность создавать приватные каналы появилась у пользователей Мax 10 февраля. Теперь авторы могут приглашать подписчиков с помощью специальной ссылки, а также настраивать доступ через одобрение заявок: подключиться к каналу можно только после разрешения администратора, если выбрана соответствующая опция.

    Активный интерес к нововведению подтверждают и цифры роста аудитории: у одного из авторов, воспользовавшихся новой функцией, за неделю количество подписчиков увеличилось с нуля до 56 тыс.

    Ранее в новой версии мессенджера Max появилась возможность создавать приватные каналы с расширенными настройками доступа и публикаций.

    19 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Медведев заявил о цели СВО обеспечить мир на десятилетия

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что ключевая задача спецоперации – долгосрочное обеспечение стабильности и мира в стране.

    Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Свердловскую область сделал заявление о стратегических целях специальной военной операции, передает ТАСС.

    По его словам, главная цель СВО заключается в обеспечении мира, стабильности и спокойного развития России на десятилетия вперед. Медведев отметил, что, несмотря на продолжающуюся спецоперацию, в стране идет технологическое развитие и прогресс.

    Он подчеркнул: «Самое важное, что есть в нашей стране, слава Богу, что идет развитие <…>, технологическое развитие продолжается. Но продолжается и специальная военная операция, которая безусловно будет доведена до конца. А цель <…> – обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие нашей страны на десятилетия вперед».

    В рамках визита Медведев посетил завод «Уральские локомотивы» – одну из крупнейших промышленных площадок региона и лидирующего производителя железнодорожного подвижного состава в России. Ожидается, что он осмотрит несколько цехов предприятия и встретится с коллективом завода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российские военнослужащие сегодня защищают суверенитет страны, который включает независимость внешней политики и самостоятельность во внутренних вопросах.

    Медведев выступил с предложением рассмотреть возможность создания отдельного министерства для поддержки ветеранов спецоперации на Украине, ссылаясь на зарубежный опыт.

    Он отметил, что страны, желающие поражения России и оказывающие военную помощь, становятся ее врагами.

