    Залужный начал контрнаступление на Зеленского
    Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    Экс-комбриг ВСУ рассказал, как Зеленский подставил Залужного под ракетный удар
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Президент Польши отменил льготы и помощь для украинских беженцев
    19 февраля 2026, 22:11 • Новости дня

    Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram

    Военный эксперт Клинцевич: Российские силовики давно осознали риски использования Telegram

    Военный эксперт раскрыл механизм доступа западных спецслужб к перепискам в Telegram
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Андрей Резчиков

    «Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. По его словам, утечка данных происходит с зарубежных серверов платформы, а обрабатывают их мощнейшие аппаратно-программные комплексы с ИИ. Ранее министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.

    «Ситуация с Telegram гораздо глубже, чем просто спор о ключах шифрования. Первый важный факт касается аппаратного уровня. Производители вроде Samsung или Apple имеют доступ к исходным кодам и архитектуре устройств. Это означает, что какое бы защищенное ПО вы ни установили, потенциальный доступ возможен на уровне железа. И здесь ключевой игрок – Агентство национальной безопасности США – структура с колоссальными вычислительными мощностями, работающая с огромными массивами данных», – отметил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    По его словам, российские силовики давно осознали эти риски. «Я видел своими глазами, как многие перешли на закрытые мессенджеры на собственных серверах. Может, они не такие красивые, как Telegram, но они свои. Были случаи: проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда», – пояснил эксперт.

    До конца неизвестно, как именно происходит утечка – массированно или точечно, «но следы того, что противник владеет информацией, видны постоянно». Клинцевич напоминает, что американцы даже ввели термин «прозрачное поле боя». По его словам, работают мощнейшие аппаратно-программные комплексы – нейросети и ИИ. Они обобщают метаданные, спутниковые снимки, данные соцсетей (OSINT), биллинги и, что важно, информацию из мессенджеров.

    Эксперт привел то, как украинская система ситуационной осведомленности «Дельта» «быстро вскрывала наши замыслы». «Сначала мы думали, что это суперспутниковая разведка. Но сейчас приходим к выводу, что это, скорее всего, съем данных с мобильных телефонов. Оказалось, что мы переоценивали техническую разведку противника, а по факту работало простое подключение к телефонам и определение круга лиц, причастных к полю боя. Американская компания Palantir, созданная при участии ЦРУ, как раз в этом участвует», – добавил спикер.

    Обработка сообщений из мессенджеров, по его словам, происходит не вручную – «машина сама выдает готовые решения по ключевым словам, координатам и времени оперативных совещаний в чатах».

    Клинцевич также прокомментировал претензии ФСБ к Telegram, высказанные главой ведомства Александром Бортниковым в интервью «Российской газете». По словам эксперта, российские спецслужбы никогда не обсуждали с представителями цифровой платформы какие-либо политические аспекты или «не те тезисы» в каналах блогеров. «Речь идет о банальной преступности: торговля оружием, наркотиками, шантаж, слив персональных данных. Реакция от администрации мессенджера долгое время отсутствовала. Алгоритмы модерации были либо не настроены, либо задачи были поставлены не так», – полагает эксперт.

    Он напомнил, что обычно взаимодействие спецслужб и IT-гигантов строится иначе. «Как это работает у нас с телеком-компаниями: спецслужбы видят новую волну мошенничества и просят учесть это в алгоритмах – добавить триггеры, ключевые слова, паттерны. Это не чтение каждого сообщения, а докручивание системы премодерации. В Telegram такая система есть (например, для детской порнографии), но она требует постоянной настройки под новые вызовы. А преступники быстро адаптируются: начинают называть наркотики детскими именами или сладостями», – отметил Клинцевич.

    Спецслужбы всего мира, включая Россию, США и Европу, обмениваются этими данными – терроризм, насилие, педофилия и наркоторговля остаются общей угрозой. «И если администрация мессенджера не идет на диалог по настройке алгоритмов, не реагирует на тысячи нарушений в сутки, это неизбежно воспринимается как попустительство», – резюмировал Клинцевич.

    В четверг глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что сейчас ведомство не проводит переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым о функционировании приложения. Однако таковые были в прошлом. «Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению. Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений – в детской преступности, о которой мы постоянно говорим, в террористических актах, диверсиях», – пояснил Бортников. По мнению главы ФСБ, такой подход Дурова является попустительством.

    В среду министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Эти факты были подтверждены российскими правоохранительными органами.

    По его словам, в период начала спецоперации на Украине Telegram считался анонимным сервисом, которым активно пользовались российские военные, однако ситуация изменилась. Шадаев отметил, что иностранные спецслужбы используют полученные данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи были единичными, то теперь они приобрели систематический характер.

    Шадаев также заявил, что Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов, включая требования на блокировку каналов, постов и сообщений.

    Депутат Госдумы Мария Бутина считает, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    19 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Эксперты: Западные спецслужбы получают доступ к данным Telegram

    Вера Басилая

    Иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности, заявили в Госдуме.

    Депутат Госдумы Мария Бутина рассказала в своем Telegram-канале о собственном опыте взаимодействия с американскими спецслужбами.

    Она подчеркнула, что во время ареста в США агенты ФБР демонстрировали ей распечатки личных сообщений, которые она считала защищенными благодаря секретным чатам в Telegram.

    «Это нормальная практика для мировых спецслужб – получать доступ к данным мессенджера через его администрацию, и никакое шифрование, временные пароли и прочие инструменты не спасают, если запрос исходит условно от ФБР или ЦРУ», – заявила Бутина.

    Депутат отметила, что надежда на абсолютную приватность в Telegram может стать уязвимостью, особенно для российских военнослужащих, использующих платформу для связи с близкими. По ее мнению, любая утечка переписки способна привести к фатальным последствиям, так как информация может быть использована для нанесения ударов по координатам. Бутина также указала, что проблема затрагивает не только военных, но и гражданских пользователей, поскольку мошенники могут получать персональные данные россиян через зарубежные серверы.

    Она подчеркнула, что Telegram отказался хранить данные российских пользователей в России, несмотря на требования закона, а значит, информация может быть использована иностранными ведомствами без ведома владельцев. По словам Бутиной, Россия не требует закрытия или продажи Telegram, а лишь настаивает на выполнении законодательства и защите данных граждан. Депутат напомнила о необходимости учитывать национальные интересы и привела в пример успех российской платежной системы, созданной несмотря на изначальный скепсис.

    Член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Ионов заявил, что Telegram предоставляет полные переписки пользователей американским спецслужбам, независимо от использования секретных чатов и других средств защиты, пишут «Известия».

    «Telegram попросту говоря отдает все данные по запросу любого министерства и ведомства США – и на моем примере это было наглядно продемонстрировано», – заявил Ионов. Он уточнил, что материалы его уголовного дела в США содержали переписки из Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремисткой организацией в России), которые были использованы как доказательства.

    Ионов объяснил, что Павел Дуров и офис Telegram тесно общаются с американскими властями, а любые официальные запросы от госструктур США сопровождаются передачей данных в полном объеме. По его словам, подобные случаи встречались и в других судебных делах против россиян в США, где полные истории переписки из Telegram, включая «секретные» чаты, передавались американской стороне.

    Общественник подчеркнул, что никакие «секретные» чаты, шифрование или хранение данных на устройствах пользователей не спасают от предоставления информации по запросу американских властей. Даже коммерческие споры могут стать поводом для получения доступа к сообщениям, добавил он.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.

    В Минцифры заявили, что иностранные спецслужбы используют полученные через Telegram данные в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля. Ведомство планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    19 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Axios: ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Дмитрий Зубарев

    После появления нейросети Seedance 2.0 от ByteDance, способной создавать гиперреалистичные видео с известными актёрами, крупнейшие киностудии и ассоциации Голливуда начали борьбу за защиту авторских прав, опасаясь стремительного роста китайских AI-моделей, которые заняли около трети рынка к концу 2025 года, пишет Axios.

    Голливудские киностудии Netflix, Paramount, Warner Bros и Disney отправили компании ByteDance предписания о прекращении использования инструмента Seedance, сообщает Axios.

    Причиной стала генерация искусственным интеллектом Seedance 2.0 видеоролика с изображением Тома Круза и Брэда Питта, что вызвало тревогу в индустрии. Представители Гильдии актеров SAG-AFTRA и Ассоциации киноиндустрии поддержали претензии, обвинив китайскую платформу в нарушении авторских прав и неправомерном использовании образов.

    ByteDance заявляет, что уважает интеллектуальную собственность и внедряет дополнительные меры безопасности в Seedance после юридического давления. Пока неясно, насколько эти меры ограничат функциональность или распространение инструмента. Эксперты отмечают, что правовое давление пока не замедлило рост китайских ИИ-моделей, которые становятся все более популярными на мировом рынке.

    По данным OpenRouter, к концу 2025 года китайские open-source модели заняли около трети рынка ИИ, хотя еще в середине 2024 их доля была практически нулевой. Глава Vermillio Дэн Нили отметил, что выход Seedance напоминает недавние запуски DeepSeek и Sora 2, где важен не только уровень технологий, но и контроль за стандартами в сфере авторских прав. Сейчас неясно, смогут ли американские компании сдерживать амбиции Китая в области искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генассамблея ООН приняла резолюцию по вопросам развития искусственного интеллекта по инициативе Таджикистана.

    Китай предложил создать новую международную организацию, которая займется регулированием и развитием искусственного интеллекта.

    Крестный отец искусственного интеллекта Джеффри Хинтон призвал принять меры для предотвращения возможного уничтожения человечества машинами.

    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    17 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram

    Роскомнадзор заявил об отсутствии комментариев о блокировке Telegram с 1 апреля

    Роскомнадзор отреагировал на сообщения о дате блокировки Telegram
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Вера Басилая

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по вопросу блокировки мессенджера Telegram, передает ТАСС.

    Представители Роскомнадзора прокомментировали появившиеся сообщения о вероятной полной блокировке мессенджера с 1 апреля. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».

    Ранее депутаты Госдумы не обсуждали возможность блокировки Telegram и рассчитывают получить официальные комментарии от Роскомнадзора по ситуации с мессенджером.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    18 февраля 2026, 21:22 • Новости дня
    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

    Президент Франции Макрон назвал свободу слова «полной чушью»

    Макрон назвал свободу слова «полной чушью»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что свобода слова является «полной чушью», теряет смысл, если превращается в инструмент для распространения ненависти, и призвал к созданию прозрачных правил в обществе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью Дели заявил, что свобода слова «это полная чушь, если никто не знает, как вас направляют через эту самую свободу слова», передает радио Sputnik.

    Макрон пояснил, что свобода слова теряет смысл, когда становится инструментом для перехода «от одной ненавистнической речи к другой».

    По его словам, в обществе должно существовать нечто вроде общественного порядка для предотвращения расистских и ненавистнических высказываний. Французский лидер подчеркнул важность прозрачных алгоритмов регулирования подобных проявлений.

    Он добавил, что поддерживает введение «своего рода общественного порядка», чтобы минимизировать проявления ненависти и обеспечить уважительное общение в обществе.

    Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Франция является единственной страной, где социальные сети уголовно преследуются за предоставление свободы людям.

    Дуров также отметил, что главными сторонниками запрета соцсетей для подростков становятся чиновники с низким рейтингом одобрения, такие как Макрон.

    19 февраля 2026, 11:38 • Новости дня
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    Bloomberg: Замедление Telegram нарушило связь в российских войсках на Украине
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Вера Басилая

    Российские войска на Украине столкнулись с перебоями в коммуникациях из-за ограничений Starlink и замедления мессенджера Telegram, сообщает Bloomberg.

    Российские военные на Украине испытывают серьезные затруднения в коммуникации из-за ограниченного доступа к интернет-системе Starlink и ужесточения контроля над мессенджером Telegram. По данным проармейских каналов, поддержанных украинскими и европейскими дипломатами и аналитиками, эти ограничения нарушили работу на передовой и затруднили проведение операций, сообщает Bloomberg.

    Глава SpaceX Илон Маск заявил в начале февраля, что компания успешно ограничила несанкционированное использование Starlink российскими войсками. Российские военные ранее использовали терминалы для связи и управления дронами, но теперь оказались отрезаны от сервиса.

    Министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что украинские терминалы продолжают работать, и поблагодарил SpaceX за оперативное вмешательство. При этом российский регулятор Роскомнадзор с 10 февраля ввел новые ограничения на Telegram, вызвав недовольство среди военнослужащих, использующих его для связи.

    Европейские дипломаты считают, что перебои в коммуникациях значительно повлияли на эффективность российских войск, а в НАТО заявили, что недавние успехи украинцев стали возможны благодаря потере доступа россиян к Starlink. Институт изучения войны отметил, что перебои особенно осложнили использование дронов, на которые приходится около 60% огневого воздействия по линии фронта.

    В свою очередь, власти России заявляют, что перебои со Starlink не затронули систему боевого управления, а командные пункты обеспечены отечественными средствами связи.

    Однако западные оценки указывают на рост потерь российских войск, а также на привлечение новых иностранных наемников из ряда стран.

    Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений.

    Минобороны отметило, что отключение Starlink не повлияло на эффективность войск беспилотных систем. В Минцифры сообщили, что иностранные спецслужбы используют полученные данные через Telegram в боевых действиях против Вооруженных сил России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что не считает возможным использование Telegram для обеспечения фронтовой связи.

    17 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    ИИ расшифровал пророчества Нострадамуса о России и СВО
    @ Public domain

    Тимур Шайдуллин

    Искусственный интеллект впервые представил трактовку катренов Нострадамуса, указывающую на ключевую роль России в мире и возможные перемены в Европе.

    Искусственный интеллект расшифровал катрены Нострадамуса, указав на ключевую роль России в событиях 2026-2027 годов, пишет РИА «Новости». Нейросеть NOSTRADAMUS, обученная на текстах прорицателя, выделила четверостишия, касающиеся будущего мироустройства. Главным адресатом предсказаний оказалась Россия, скрытая под кодовыми именами Аквилон, Славония и Роза.

    Самое важное пророчество зашифровано в «Письме к королю Генриху II», где Нострадамус говорил: «Возникнет новая ветвь от древа, что долгое время оставалось бесплодным. И с 50-й широты явится обновление всей церкви. Тогда будет заключен мир, согласие и единение между детьми, чьи владения разделены различными идеями и границами». По мнению ИИ, речь идет о духовности нового формата, способной объединить славянский мир.

    Некоторые четверостишия исследователи связывают с Украиной, которой предрекают финансовый кризис из-за затяжного конфликта. Нострадамус писал, что в истощенной войной стране вместо золота будут чеканить монеты из кожи.

    Другое пророчество предупреждает о коварстве «под цветами Венеции» после передышки, что толкователи связывают с цветами украинского флага.

    Прорицатель также предупреждал о «ужасной войне на Западе» и грядущем беспокойстве на рынках. Согласно расшифровке, к 2028 году Франция может полностью утратить военный суверенитет из-за размещения американских баз. Эти строки намекают на сдвиг в балансе глобальных сил и стратегическую неудачу Запада, в то время как Восток будет доминировать.

    В пророчествах нейросеть обнаружила и указание на возможный ядерный конфликт, который США могут развязать на Ближнем Востоке к 2030 году. Этот удар станет следствием хаоса, начавшегося с распада НАТО и экономического коллапса Европы. Итоговый вывод ИИ гласит, что архитектором нового миропорядка выступит Россия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее испанское издание El Economista нашло в трудах Нострадамуса пророчества о начале Третьей мировой войны с удара по городу, который по описанию напоминает Мадрид.

    Российский политик Владимир Жириновский также оставил скрытое пророчество, касающееся отношений между США и Россией.

    18 февраля 2026, 16:50 • Новости дня
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО

    Шадаев: Принято решение сохранить доступ к Telegram в зоне СВО

    Тимур Шайдуллин

    Доступ к Telegram в зоне спецоперации останется без ограничений, что подтвердил глава Минцифры, при этом, выразив надежду на переход военных в альтернативные сервисы.

    Решение не ограничивать работу Telegram в зоне проведения специальной военной операции было озвучено в Госдуме главой Минцифры Максутом Шадаевым. По его словам, запрет на использование мессенджера в зоне СВО вводиться не будет, передает ТАСС.

    При этом, Шадаев отметил, что надеется на способность российских военнослужащих «перестроиться» и в будущем использовать другие сервисы для коммуникации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности информации остается актуальным, однако ограничивать Telegram в данный момент не планируется.

    Ранее в Госдуме Шадаев заявил, что российские правоохранители подтвердили факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, а полученные ими данные используются против Вооруженных сил России.

    Шадаев также добавил, что при загрузке тяжелых файлов в Telegram наблюдается заметное замедление, однако основной функционал приложения остается доступным.

    Ранее Роскомнадзор заявил, что ему нечего добавить к своим прежним комментариям относительно слухов о блокировке мессенджера.


    18 февраля 2026, 12:45 • Новости дня
    В ВШЭ впервые ввели правила использования студентами ИИ в работах

    В рамках магистерской программы по международным отношениям НИУ ВШЭ впервые в гуманитарном образовании в России ввели правила использования студентами нейросети для научной работы, сообщили газете ВЗГЛЯД в вузе.

    Требования основаны на существующих уже в ВШЭ «Правилах использования ИИ студентами», но теперь – одинаково в рамках каждой программы учебной дисциплины и для гуманитариев.

    Авторы идеи – академический руководитель программы Тимофей Бордачев и ведущий преподаватель Анна Сытник – уверены, что в условиях тотального вторжения ИИ в нашу жизнь и научную работу, самое важное – это не запретить или ограничить, а сделать правила его использования максимально простыми и прозрачными для студентов и преподавателей.

    Главная задача нововведения – это ликвидация «серых зон» и двусмысленных толкований, которые ведут к нарушениям и проблемам у студентов.

    Студенты могут использовать ИИ для всех видов поиска информации и источников, их обработки, языковой и стилистической правки текста, других вспомогательных работ. Однако студенты не могут использовать ИИ без декларирования и описания того, зачем и насколько успешно они это делают, а также выдавать созданный ИИ результат за собственный – это запрещено.

    Теперь каждый из обучающихся и профессоров может ознакомиться с единым для всех стандартом использования ИИ при написании курсовых и дипломных работ, а также других исследовательских проектов.

    18 февраля 2026, 11:58 • Новости дня
    Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

    Глава Минцифры Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

    Вера Басилая

    Глава Минцифры Максут Шадаев в Госдуме сообщил о подтвержденных фактах систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram, что подтвердили российские правоохранители.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил в Госдуме, что иностранные спецслужбы получили систематический доступ к перепискам пользователей Telegram, передает ТАСС.

    По его словам, факты доступа к сообщениям были подтверждены российскими правоохранительными органами. Ранее в период начала спецоперации на Украине Telegram считался анонимным сервисом, которым активно пользовались российские военные, однако ситуация изменилась.

    Шадаев отметил, что иностранные спецслужбы используют полученные данные в боевых действиях против Вооруженных сил России. Он подчеркнул, что если раньше такие случаи были единичными, то теперь они приобрели систематический характер.

    Министр также сообщил, что Роскомнадзор принял решение о замедлении работы Telegram на основании систематических нарушений федерального законодательства платформой. Он напомнил, что мессенджер обязан хранить данные пользователей на территории России и предоставлять доступ к информации по решению суда, а также блокировать противоправный контент по требованию ведомства в течение суток.

    Кроме того, Шадаев заявил, что Telegram проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправных материалов, включая требования на блокировку каналов, постов и сообщений.

    Роскомнадзор заявил об отсутствии новых комментариев по вопросу возможной полной блокировки мессенджера Telegram с 1 апреля.

    Таганский районный суд Москвы зарегистрировал семь протоколов о неудалении запрещенных материалов на платформе Telegram.

    Администрация мессенджера Telegram ограничила доступ к 238,8 тыс. ресурсов, нарушающих правила платформы, что стало максимальным показателем с конца января.

    Роскомнадзор сообщил, что планирует продолжить введение последовательных ограничений в отношении Telegram.

    17 февраля 2026, 08:59 • Новости дня
    В Пекине робо-собаки исполнили традиционный танец льва в честь Нового года

    Дарья Григоренко

    Роботы-собаки в праздничных костюмах исполнили традиционный танец льва в пекинском Храме Земли в честь Китайского Нового года.

    Необычное шоу стало частью храмовой ярмарки в первый день Праздника весны. Тысячи жителей и гостей Пекина собрались посмотреть на современную интерпретацию древнего ритуала, передает РИА «Новости».

    Согласно традиционным верованиям, танец льва отпугивает злых духов и привлекает удачу. Железные псы продемонстрировали публике достижения китайской робототехники, вставая на задние лапы и подпрыгивая в такт музыке. Артисты в красочных костюмах выступали вместе с машинами под бой барабанов и тарелок.

    Помимо робо-собак, на ярмарке можно было встретить и человекоподобных роботов, которые поздравляли посетителей и выступали на сцене. Роботы постепенно становятся неотъемлемым атрибутом празднования Нового года в Китае. Они также были задействованы в юмористических и танцевальных номерах на новогоднем гала-концерте центрального телевидения.

    16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова записала видеопоздравление для жителей КНР на китайском языке и пригласила на праздничные мероприятия в Москву и Пекин.

    Ранее россиянам рассказали, как праздновать китайский Новый год.

    В октябре китайские специалисты провели тесты роботов-собак в вулканических пещерах, имитирующих условия Луны, чтобы подготовиться к будущим миссиям по созданию лунной базы.

    17 февраля 2026, 13:51 • Новости дня
    Пользователи Мax создали более 1 млн приватных каналов за неделю

    Вера Басилая

    За первую неделю после запуска функции пользователи Мax создали более миллиона приватных каналов, что стало новым рекордом платформы.

    Пользователи Мax создали более одного миллиона приватных каналов за первую неделю после запуска новой функции, сообщает VK.

    В среднем ежедневно появляется около 145 тыс. новых приватных каналов, а 12 февраля был зафиксирован рекорд: за сутки пользователи открыли 276 тыс. таких каналов.

    Возможность создавать приватные каналы появилась у пользователей Мax 10 февраля. Теперь авторы могут приглашать подписчиков с помощью специальной ссылки, а также настраивать доступ через одобрение заявок: подключиться к каналу можно только после разрешения администратора, если выбрана соответствующая опция.

    Активный интерес к нововведению подтверждают и цифры роста аудитории: у одного из авторов, воспользовавшихся новой функцией, за неделю количество подписчиков увеличилось с нуля до 56 тыс.

    Ранее в новой версии мессенджера Max появилась возможность создавать приватные каналы с расширенными настройками доступа и публикаций.

    17 февраля 2026, 06:55 • Новости дня
    SpaceX и xAI собрались на конкурс Пентагона по разработке автономных дронов

    Катерина Туманова

    Компании SpaceX Илона Маска и xAI соревнуются в конкурсе Пентагона на разработку технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, цель конкурса – разработать передовую технологию роевого управления, способную преобразовывать голосовые команды в цифровые инструкции и управлять несколькими дронами одновременно.

    Компания SpaceX Илона Маска и ее дочерняя компания xAI участвуют в новом секретном конкурсе Пентагона по разработке технологии автономного управления роем дронов с помощью голоса, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

    Выход двух компаний Маска, о слиянии которых он объявил в начале февраля, на новый рубеж в разработке оружия с использованием искусственного интеллекта знаменует собой новый и потенциально спорный шаг для Маска.

    Хотя SpaceX является хорошо зарекомендовавшим себя оборонным подрядчиком, и Маск полон энтузиазма в отношении развития ИИ, он также входит в число тех, кто ранее выступал против создания «новых инструментов для убийства людей».

    По словам источников, из-за деликатности темы, компании Маска входят в число немногих, отобранных для участия в конкурсе с призовым фондом в 100 млн долларов, стартовавшем в январе. Об участии SpaceX и xAI ранее не сообщалось.

    В конкурсе Пентагона предусмотрено в пять этапов, начиная с создания программного обеспечения и заканчивая реальными испытаниями. В январском объявлении о конкурсе представитель Минобороны указал, что беспилотники будут использоваться в наступательных целях, так что взаимодействие человека и машины «будет напрямую влиять на смертоносность и эффективность этих систем».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания LazerBuzz разработала лазерный комплекс для уничтожения дронов. Армия США объявила конкурс по разработке лазеров против БПЛА. Лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    19 февраля 2026, 13:23 • Новости дня
    Премьер Испании заявил о реальной угрозе восстания искусственного интеллекта

    Премьер Испании Санчес счел реальным риск утраты человечеством контроля над ИИ

    Мария Иванова

    На международном саммите в Нью-Дели председатель правительства Испании Педро Санчес заявлил, что развитие искусственного интеллекта несет реальную угрозу утраты человеческого контроля и усиления концентрации власти.

    Выступая на саммите AI Impact Summit 2026 в Нью-Дели, политик отметил наделение людей беспрецедентной силой, передает ТАСС.

    «Он (ИИ) расширяет знания, повышает производительность и улучшает благосостояние», – подчеркнул премьер, слова которого приводит газета El Pais.

    При этом глава кабмина призвал руководствоваться человеческими ценностями и бороться с использованием технологий во зло. По его мнению, существуют реальные риски чрезмерной концентрации власти и ненадлежащего применения разработок злоумышленниками.

    Также Санчес выразил обеспокоенность возможным сокращением рабочих мест и экологическими угрозами.

    Опасность также представляют огромные центры обработки данных, строительство которых необходимо для поддержки вычислительных мощностей, заметил он.

    Ранее в четверг Индия представила Нью-Делийские обязательства в области ИИ.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил опасения по поводу контроля над искусственным интеллектом.

    Британское издание Times оценило вероятность вымирания человечества из-за развития технологий в 95%.

    19 февраля 2026, 11:59 • Новости дня
    Индия представила Нью-Делийские обязательства в области ИИ

    В Индии представили Нью-Делийские обязательства по использованию ИИ

    Мария Иванова

    В Дели на саммите India AI Impact Summit представили «Нью-Делийские обязательства», нацеленные на безопасное, основанное на данных и многоязычное развитие передового искусственного интеллекта.

    Глава министерства электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав представил на полях саммита India AI Impact Summit документ «Нью-Делийские обязательства в области передового искусственного интеллекта», передает РИА «Новости». Мероприятие в столице Индии собрало политиков, инвесторов, мировых лидеров ИТ-отрасли и новаторов.

    «Сегодня ведущие передовые компании в области ИИ вместе с нашими собственными компаниями этой сферы объединились, чтобы взять на себя ряд добровольных обязательств – общее обязательство по инклюзивному и совместному использованию ИИ», – заявил министр.

    Он назвал это важным итогом саммита и выделил два ключевых обязательства. Первое связано с продвижением использования искусственного интеллекта в реальном мире на основе анонимизированных и агрегированных данных. По словам Вайшнава, это позволит вырабатывать политику, основанную на фактических данных о рабочих местах, навыках и принятии решений, помогая государствам и бизнесу понимать тенденции занятости при сохранении конфиденциальности.

    Вторым направлением министр обозначил усиление многоязычности, чтобы обеспечить эффективную работу ИИ на разных языках и в различных культурных контекстах, что особенно важно для стран Глобального Юга. По данным саммита, обсуждения в Нью-Дели сосредоточены на использовании искусственного интеллекта для масштабных экономических и социальных преобразований при одновременном анализе связанных с этой технологией рисков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, государства – участники БРИКС объявили о намерении содействовать формированию международных принципов развития этой технологии.

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на острую дипломатическую борьбу вокруг выработки правил использования искусственного интеллекта.

    Между тем американский миллиардер Билл Гейтс отказался от участия в индийском саммите по ИИ всего за несколько часов до начала из-за всплывших подробностей его общения со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

    19 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Кремль спросили о сложностях использования официального канала в Telegram

    Песков заявил об отсутствии сложностей с ведением Telegram-канала Кремля

    Вера Басилая

    Официальный канал Кремля в Telegram продолжает функционировать, трудностей с его поддержкой не возникает, канал действует наряду с платформой Max, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    У Кремля остается официальный канал в Telegram, трудностей с его ведением не возникает. Об этом журналисту Life Александру Юнашеву рассказал Песков, передает РИА «Новости».

    «У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram», – заявил Песков, отвечая на вопрос, сталкивается ли Кремль с какими-либо сложностями при работе с Telegram-каналом.

    Также Пескова спросили, используют ли в Кремле VPN для ведения Telegram-канала. По его словам, этим могут пользоваться отдельные сотрудники: «Кто-то где-то», – добавил представитель Кремля.

    Министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что загрузка тяжелых файлов в Telegram замедлена, но основной функционал мессенджера работает.

    Дмитрий Песков сообщил, что вопросами блокировки Telegram занимается исключительно Роскомнадзор.

    Роскомнадзор, комментируя слухи о блокировке мессенджера Telegram, пояснял, что ему нечего добавить к своим предыдущим высказываниям на эту тему.

