Бут раскритиковал Telegram за утечки западным спецслужбам

Tекст: Валерия Городецкая

В эфире канала «Соловьев. Live» он напомнил о деле Александра Ионова, в рамках которого американские власти предъявили в качестве доказательств скриншоты закрытого Telegram-канала. «Вопрос: как они получили доступ туда, если товарищ или господин Дуров… с таким рвением кулаком бьет себя в грудь и говорит, что он за свободу, что никогда не предоставит никакому правительству полный доступ?» – заявил Бут.

Он также обратил внимание на обстоятельства задержания Дурова французскими властями. «Вся эта история с задержанием его во Франции – большой вопросительный знак: с кем он пошел на сотрудничество, в каком плане? Это одна сторона. Вторая сторона: почему он не идет на сотрудничество с российскими правоохранительными органами?» – задается вопросом политик.

По его мнению, требования российских властей к Telegram были вполне разумными. «Ведь от Telegram требовались, в принципе, довольно разумные вещи: поставить здесь серверы, дать определенные ключи для того, чтобы, когда есть запрос, утвержденный судом, наши правоохранительные органы могли получить переписку, особенно тех людей, которые вовлечены в террористические деяния, в измену Родине, такие явные», – добавил он.

По его словам, если Telegram намерен продолжать работу в России, то платформе необходимо выполнить эти требования.

Ранее в Госдуме заявили, что иностранные спецслужбы используют административные ресурсы Telegram для получения доступа к личной переписке пользователей, несмотря на любые меры шифрования, временные пароли и прочие инструменты безопасности.

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что подтверждены факты систематического доступа иностранных спецслужб к перепискам пользователей Telegram.