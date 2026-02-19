Переговоры лидеров России и Мадагаскара завершились в Кремле спустя два с половиной часа

Tекст: Тимур Шайдуллин

Переговоры президента РФ Владимира Путина и временного президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины в Кремле продолжались около двух с половиной часов, передает ТАСС. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную повестку.

Переговоры проходили в узком составе и в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, сопровождаясь рабочим завтраком.

Владимир Путин отметил, что правительство Мадагаскара предпринимает значимые шаги для улучшения ситуации в стране, и выразил уверенность в перспективах укрепления двусторонних политических связей. Он подчеркнул наличие широких направлений взаимодействия, включая сельское хозяйство, геологоразведку, энергетику, медицину и образование, а также готовность развивать гуманитарные связи и сотрудничество на международных площадках, в том числе в ООН.

Микаэль Рандрианирина в ходе переговоров поблагодарил Россию за приглашение, подчеркнул важность поддержки в сложный для Мадагаскара период и выразил намерение развивать сотрудничество с Россией во всех обозначенных сферах, включая развитие инфраструктуры и военную сферу. Он заявил о готовности выйти на новый уровень партнерства с Россией и подчеркнул 55-летнюю историю взаимоотношений между странами.

Ранее в Кремле Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году отметят 55-летний юбилей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибыл в Россию с официальным визитом. Его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.



