  • Новость часаТрамп продлил на год санкции США против России
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай меняют план нападения США на Иран
    Ски-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
    El Mundo: Литовские наемники ВСУ сбежали с тренировки реального боя
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Украина назвала новый срок возобновления поставок нефти в Словакию по «Дружбе»
    19 февраля 2026, 19:30 • Новости дня

    Переговоры лидеров России и Мадагаскара завершились в Кремле

    Переговоры лидеров России и Мадагаскара завершились в Кремле спустя два с половиной часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле прошла официальная встреча президентов России и Мадагаскара, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в гуманитарной, энергетической и образовательной сферах.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и временного президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины в Кремле продолжались около двух с половиной часов, передает ТАСС. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную повестку.

    Переговоры проходили в узком составе и в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, сопровождаясь рабочим завтраком.

    Владимир Путин отметил, что правительство Мадагаскара предпринимает значимые шаги для улучшения ситуации в стране, и выразил уверенность в перспективах укрепления двусторонних политических связей. Он подчеркнул наличие широких направлений взаимодействия, включая сельское хозяйство, геологоразведку, энергетику, медицину и образование, а также готовность развивать гуманитарные связи и сотрудничество на международных площадках, в том числе в ООН.

    Микаэль Рандрианирина в ходе переговоров поблагодарил Россию за приглашение, подчеркнул важность поддержки в сложный для Мадагаскара период и выразил намерение развивать сотрудничество с Россией во всех обозначенных сферах, включая развитие инфраструктуры и военную сферу. Он заявил о готовности выйти на новый уровень партнерства с Россией и подчеркнул 55-летнюю историю взаимоотношений между странами.

    Ранее в Кремле Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году отметят 55-летний юбилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибыл в Россию с официальным визитом. Его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.


    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    Комментарии (12)
    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    Комментарии (7)
    18 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    Трамп заявил о прекрасных отношениях с Путиным
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

    Такое заявление американский лидер сделал на первом заседании «Совета мира», который был создан по инициативе Вашингтона, передает ТАСС.

    Трамп отметил, что недооценил сложность урегулирования кризиса на Украине, хотя рассчитывал на свои личные контакты с Путиным. «Я думал, что это будет легко, потому что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным», – признался Трамп.

    Американский президент также высоко оценил работу своего спецпосланника Стивена Уиткоффа по вопросам Украины. Он рассказал, что его первая встреча с Путиным длилась около четырех часов, что, по словам Трампа, свидетельствует о таланте Уиткоффа и его способности находить общий язык.

    Трамп добавил, что на протяжении встречи неоднократно интересовался у своих помощников, как проходит переговоры, и выражал желание скорее положить конец конфликту.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Путин и Трамп поддерживают отличные отношения.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьям необходимо блокировать попытки легализации преступных доходов и захвата интеллектуальной собственности через фиктивные судебные процессы, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании с участием президента Владимира Путина.

    Недопустимо использование правосудия в незаконных целях, заявил Краснов, передает ТАСС.

    Он указал на попытки легализации средств через экономические разбирательства.

    «Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

    По словам Краснова, злоумышленники нередко дробят иски между разными судами ради получения противоречивых вердиктов. Судьям следует тщательнее проверять наличие параллельных споров через систему «Мой арбитр».

    Отдельно глава Верховного суда отметил сохранение тренда на гуманизацию уголовного наказания. В 2025 году реальные сроки получили лишь 26% осужденных, а альтернативные меры применили к 320 тыс. граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 01:21 • Новости дня
    Путин заявил об усилении России из-за новых вызовов

    Tекст: Антон Антонов

    Количество вызовов растет, но это способствует развитию и укреплению страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

    По словам Путина, сейчас работа Агентства стратегических инициатив особенно востребована, поскольку вызовов стало значительно больше, передает ТАСС.

    «Вызовов прибавилось. Но, как в таких случаях говорят в России, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 22:34 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в московскую штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив (АСИ), где проведет заседание наблюдательного совета организации.

    Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив, где проведет заседание наблюдательного совета организации, выступив в качестве председателя. По традиции, встреча посвящена итогам деятельности АСИ за прошлый год и обсуждению перспектив на будущее.передает ТАСС.

    В ходе визита президент осмотрит выставку, где представлены наиболее значимые проекты агентства в ключевых направлениях. Также Владимир Путин пообщается с главой АСИ Светланой Чупшевой, обсудит текущие задачи агентства.

    Заседание совета в этот раз пройдет в очном формате: в прошлом году Путин участвовал в нем по видеосвязи. Визит президента совпал с 15-летием создания агентства, основанного по его инициативе в 2011 году.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса

    Tекст: Антон Антонов

    Устраненные ранее бюрократические барьеры для бизнеса постоянно восстанавливаются и нарастают, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    Глава государства подчеркнул, что несмотря на уже многие предпринятые шаги по сокращению формальностей, особенно в ведущих регионах, эти препятствия со временем вновь появляются и усиливаются, сообщается на сайте Кремля.

    «Но, как ни странно, эти барьеры постоянно восстанавливаются и нарастают – это так же, как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно: вроде бы пора сокращать – сократили, проходит немного времени – опа, здрасьте, опять всё сначала. Кстати, на это надо посмотреть и сегодня», – сказал он.

    Президент добавил, что вопрос снижения административных барьеров актуален как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особое внимание он уделил необходимости ускорения строительных работ по восстановлению объектов культурного наследия, но уточнил, что это не должно наносить ущерба самим памятникам.

    Путин призвал вести диалог с предпринимательским сообществом, реализуя новое направление Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая была утверждена в конце прошлого года. Он подчеркнул, что приступить к реализации этой модели необходимо незамедлительно, а первые итоги планируется рассмотреть уже накануне Петербургского экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:14 • Новости дня
    Путин призвал крупные компании в ручном режиме доводить наработки до регионов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин попросил «Сбер» и другие ведущие компании в ручном режиме доводить до регионов свои успешные наработки, а также выступил с инициативой о запуске в 2026 году специального конкурса для лучших технологических брендов.

    «Я просил бы «Сбер» и другие наши ведущие компании в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки, помогать с их внедрением в практическом плане», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что бизнес реализует множество социальных, экологических и технологических проектов, а платформа «Смартека» Агентства стратегических инициатив может служить положительным примером такого подхода, передает ТАСС.

    Путин предложил в 2026 году провести в России конкурс для лучших технологических брендов, чтобы они могли создать себе имя и сделать известными свои продукты.

    Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 00:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет способствовать переезду в страну талантливых иностранцев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет способствовать переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями и знаниями, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    «Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности – российские, нашу культуру, обычаи», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    С апреля специалисты, представляющие особый интерес для страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, которую учредит Агентство стратегических инициатив.

    МВД будет решать вопросы правового статуса таких граждан. По вопросам реализации соответствующего указа, подписанного в декабре, планируется отдельное совещание.

    Программа будет нацелена на людей, которые обладают особо востребованными профессиями, знаниями и способностями внести значимый вклад в развитие российской экономики, спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарной сферы и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года вступил в силу указ президента № 702, который призван помочь импатриантам – иностранцам, которые не разделяют политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Таким людям в России указ позволяет получать РВП (разрешение на временное проживание) без учета квот, подтверждения знания основ законодательства России и владения русским языком.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:33 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности замены судей технологиями

    Путин: Технологии никогда не заменят судью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания судей выразил мнение, что никакое бурное развитие технологий не способно заменить человеческий подход при разрешении судебных дел.

    «Конечно, технологии развиваются, идут вперед, причем такими темпами, что за ними даже не успеваешь следить. И что будет уже завтра, трудно предсказать. Но бесспорно, что во всяком случае сегодня никакие технологии не заменят судью», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он отметил, что решения судей непосредственно затрагивают судьбы людей и должны приниматься человеком, способным уловить и понять тончайшие нюансы каждого отдельного дела. По его словам, только судья на основе личного опыта, общей культуры, интуиции и характера способен проявить чувство справедливости и гуманизма, которые зачастую играют ключевую роль в исходе правовых споров.

    Ранее Путин подчеркнул роль судов в формировании доверия к власти.

    Он призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:32 • Новости дня
    Путин призвал поощрять лидеров рейтингов регионов

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин заявил о важности поощрения лидеров рейтингов регионов по различным направлениям, он призвал помогать им распространять лучшие практики.

    Рейтинг качества жизни формируется АСИ с 2021 года. Рейтинг содержит данные региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики, передает ТАСС.

    «Рейтинг показывает, кто лучше продвигается», – заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, участвовавший в осмотре выставки. «А кто быстрее внедряет, тот что получает?» – поинтересовался Путин. «По крайней мере в рейтинг попадает, само собой, – нашелся Орешкин. – Но у него эффекты экономические».

    «Надо бы посчитать экономический эффект, и помогать надо добиваться максимального эффекта», – поручил глава государства. «Как раз АСИ и занимается тем, что лучшие практики внедряет», – заверил замглавы президентской администрации.

    По итогам 2025 года лидерами пятого рейтинга качества жизни АСИ стали Москва, Петербург и Тюменская область, передает РИА «Новости».

    В первую пятерку также вошли Республика Татарстан и Сахалинская область. Указывается, что при составлении рейтинга учитывались не только статистические показатели, но и мнения почти 345 тыс. опрошенных, включая молодежь, многодетные семьи и людей с инвалидностью.

    В первую 20-ку рейтинга также вошли ХМАО – Югра, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Тульская область, Севастополь, Белгородская область, Калужская область, Чеченская Республика, Краснодарский край, Липецкая область, Свердловская и Челябинская области, Крым.

    Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева попросила Путина дать поручение о разработке региональных дорожных карт для улучшения качества жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 04:53 • Новости дня
    Набиуллина подчеркнула абсолютную устойчивость банковской системы России

    Tекст: Антон Антонов

    Банковская система России абсолютно устойчива, а у кредитных организаций достаточно капитала для наращивания кредитования экономики и реструктуризации кредитов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    «У банков – мы это отслеживаем – достаточно капитала и чтобы реструктурировать кредиты, и чтобы наращивать дополнительно кредиты для экономики. Это важно. И мы смотрим и за резервированием, за достаточностью капитала. Банковская система абсолютно устойчива, все риски учтены», – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

    Глава Банка России добавила, что регулятор ведет мониторинг более 30 крупнейших банков страны. За октябрь-декабрь было оформлено 9,5 тыс. кредитных каникул на сумму 51 млрд рублей, а в январе года предварительные данные показывают еще 2,5 тыс. кредитных каникул на 10 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    По словам Набиуллиной, общий объем реструктуризации по кредитам для малого и среднего бизнеса значительно превышает приведенные цифры, поскольку банки предлагают собственные программы помощи заемщикам. С октября по декабрь года по этим программам было реструктурировано кредитов на сумму 446 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка 19 февраля. Путин заявил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина приняла участие в совещании по видеосвязи, находясь в командировке.

    Комментарии (2)
    19 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин предупредил о применении цифровых валют в криминальных схемах

    Путин: Цифровые технологии активно применяются в преступных целях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что цифровые технологии все чаще используются не только во благо, но и в преступных целях.

    Глава государства отметил, что современные цифровые инструменты, включая цифровые валюты, становятся средством совершения преступлений, получения незаконного дохода или объектом криминальных посягательств, передает РИА «Новости».

    «Цифровые технологии меняют все, все абсолютно меняют в жизни, и как мы знаем, к сожалению, используются не только во благо, их активно применяют и в преступных целях», – подчеркнул президент на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов. Путин отметил, что террористические и экстремальные группировки, а также организованная преступность активно осваивают новые формы деятельности, связанные с цифровыми валютами.

    Президент обратил внимание, что граждане и бизнес все чаще сталкиваются с такими случаями, однако действующее законодательство зачастую не поспевает за быстрыми изменениями цифровой среды. По его словам, нормы принимаются, когда жизнь уже ушла вперед, и это особенно заметно в периоды резких перемен.

    Путин подчеркнул, что Верховный суд должен своевременно вырабатывать единые подходы и разъяснять их судебной системе, активно используя свое право законодательной инициативы.

    Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил о необходимости быстрой реакции судов на перемены.

    Комментарии (0)
    Главное
    Еврокомиссар назвал несерьезными заявления о слабой России
    Суд подтвердил законность ограничения звонков в Telegram и WhatsApp
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану
    В Интернете ввели предупредительную маркировку для сгенерированных ИИ текстов
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    «Почте России» разрешат продажу безрисковых лекарств при дефиците офлайн-аптек
    Психотерапевт назвал главные симптомы послеродовой депрессии у мужчин