Эксперт Кумо спрогнозировал сохранение Японией жесткой линии по России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Профессор Университета Хитоцубаси Кадзухиро Кумо заявил корреспонденту ТАСС, что Япония продолжит придерживаться жесткой линии в отношении России, но будет искать возможности для поддержания минимального уровня коммуникаций. По его словам, приоритетом для японских властей остается укрепление альянса с США и солидарность с G7.

Он отметил, что Япония ограничена в ресурсах и не может полностью отказаться от экономических связей с Россией, особенно в энергетической сфере, включая проект СПГ на Сахалине. Кумо подчеркнул, что Токио ранее нарастил импорт нефти и газа из России из-за опасений по поводу нестабильности поставок с Ближнего Востока, а также зависим от российских цветных металлов, таких как палладий.

Эксперт считает, что Япония будет изучать прагматичные варианты для поддержания минимальных связей с Россией, чтобы не допустить дальнейшего ухудшения отношений и оставить пространство для их восстановления в будущем. Кумо назвал прекращение боевых действий на Украине и потепление между Россией и США главными факторами, способными привести к улучшению отношений между Токио и Москвой.

Он добавил, что первым шагом к нормализации отношений между Россией и Японией должно стать возобновление гуманитарных обменов, в том числе в научной и культурной сферах. По мнению Кумо, укрепление доверия в этих областях может стать основой для дальнейшего политического сближения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США поддерживают усиливающуюся реваншистскую риторику Токио и де-факто не признают Курилы российскими, требуя от жителей островов отмечать себя японцами при получении американской визы.

Ранее посол в Японии Николай Ноздрев отметил, что Россия готовит ответные практические меры в случае попыток изъятия российских активов японскими властями. Он также заявил, что одновременные заявления Токио о желании мирного договора и ужесточение санкций вызывают отторжение.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити подтвердила неизменность курса на решение спора по Курилам и заключение мирного соглашения с Россией.

Москва предупредила, что рост антироссийской риторики Японии и сотрудничество с НАТО могут привести к новым рискам. А официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что техника для ВСУ, закупленная на японские средства, станет целью для ударов ВС России.



